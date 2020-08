El transporte especial, con dudas frente a la reapertura

Con la expedición del decreto 1168 que brinda las líneas para la nueva fase de aislamiento selectivo en el país, el sector del transporte especial, correspondiente en gran medida a la operación de servicios turísticos, se muestra optimista, aunque un poco escéptico ante lo que viene.



“Esto nos permite comenzar a mirar posibilidades sobre todo en aeropuertos, hoteles, agencias, y restaurantes que son industrias que comienzan a activarse, pero todas esas industrias van a funcionar con un porcentaje de 25%, 30% o 50%, y eso hace que nosotros no podamos salir muy rápido con todos nuestros vehículos”, resalta Lupoani Sánchez, presidente de la Asociación Colombiana del Transporte Terrestre Automotor Especial (Acoltés).



En Colombia el transporte terrestre automotor especial está reglamentado para prestar servicio a pasajeros escolares, turistas, empleados, usuarios de la salud que normalmente son pacientes no crónicos y a las personas particulares que requieren de un servicio expreso.



​

Como resultado de esta crisis, el sector, que mensualmente generaba entre toda su flota $548.874 millones mensuales, hoy ya cuenta con pérdidas acumuladas de $2,7 billones, según la información que reporta el gremio.



“Durante todo este tiempo le hemos pedido al Gobierno que subsidie de manera inmediata a los conductores que en este momento no tienen ningún ingreso. También solicitamos créditos a los bancos pero muchos ya han cerrado sus puertas con nosotros porque nos consideran un sector de alto riesgo”, dice Armando Cuéllar Arteaga, gerente Coomotor del Huila.



Por su parte, Sandra Guivanna Moreno, gerente de Transportes Especiales Fénix manifiesta que la pandemia ha significado para su empresa una afectación de cuatro unidades de negocio, ya que solo la parte de carga pesada estuvo funcionando durante esta temporada.



“Contrario a este, el servicio empresarial, escolar, turismo e intermunicipal, no tuvieron operación en ningún momento de esta cuarentena, por lo que tuve que aceptar la renuncia voluntaria de los conductores”, agrega la vocera de la empresa.



Esta actividad, genera entre propietarios, monitoras y funcionarios cerca de 153.000 empleos directos, más otros 110.000 indirectos, par aun total de 263.000 empleos en toda la cadena del país. Además, en coherencia con el planteamiento de la empresaria Transportes Fénix, buena parte del sector se dedica al transporte escolar, el cual por ahora no arrancaría en esta nueva apertura desde septiembre.



“Lo que ha dicho el Ministerio de Educación es que va a permitir la alternancia prácticamente en octubre y noviembre (…). Nosotros estamos dispuestos a trabajar, pero ahí hay un problema y es que los padres no tienen plata, o no van a querer pagar la ruta escolar. Esto, sumado a que la flota solo va a poder llevar si acaso el 60% de los niños”, puntualiza el presidente del gremio.



Con lo que concuerda Moreno para quien “es imposible mantener una ruta con esa cantidad de ocupantes, dado que los gastos de la operación son los mismos. Esto requeriría que se aumenten las tarifas lo cual no ha sido recibido con mucho agrado por los padres de familia”.



Y es que cabe anotar que del total de vehículos, tanto los microbuses (24.639 vehículos) como las van (23.910 vehículos) están dedicados especialmente al transporte escolar en Colombia, y entre las dos completan el 50% de la flota del sector en el país.



TURISMO



Siendo otro de los grandes focos del negocio, las empresas del transporte especial dedicadas a la atención del sector turístico consideran que la vía libre que da la flexibilización del último decreto del Gobierno es un avance, pero que hay otros factores que incidirán en la mejoría del sector.



“Particularmente para turismo en Cartagena a pesar de las medidas e intensión es de abrir las puertas de la ciudad a los turistas aún mantiene la incertidumbre por el tiempo de recuperación. Se tiene la sensación de que la mejoría empezará a repuntar para el segundo semestre del año 2021”, sostiene Erika Puello Mestre de Transguias en Cartagena.



Como otras compañías turísticas, las empresas de transporte han tenido que acogerse a la mayor cantidad de subsidios y ayudas para sobrellevar la crisis producto de estos meses de pandemia. Así, empresas como Transguias han sido beneficiarios del PAEF y el PAP, sumado al crédito para el pago de la nómina.



De acuerdo con Acoltés, hay alrededor de 12.000 vehículos especializados en la prestación del servicio para turistas.



SEGUROS



Por la coyuntura, otro de los problemas más recurrentes según manifiestan los empresarios del sector es el del cobro de los seguros que continúa vigente a pesar de que los vehículos llevan más de 4 meses parqueados.



“Cuando entramos en pandemia Acoltés elevó la solicitud al Ministerio de Trasporte a la Superfinanciera y las empresas de seguros, para que por favor pensaran en que esos vehículos estaban sin operar y hubiera consideración en los pagos. Pero las compañías no han querido ceder a pesar de que la Superintendencia Financiera sacó la circular 021, la 022, y la 014 sugiriendo el congelamiento de estos”, destacó el presidente de Acoltés.



En este sentido, son pocas las empresas que han contado con ayudas. “Hemos recibido un beneficio con la compañía de seguros, sin embargo el Gobierno debería buscar un alivio más importante porque no tenemos los recursos para poder pagar los costos de estas pólizas, con una movilidad como la que tenemos actualmente”, concluyó Juan C. Calderon, gerente General Alianza Sodis.



LAS CONVERSACIONES CON EL GOBIERNO NACIONAL



"Con el Gobierno hemos venido trabajando. El Ministerio de Transporte sacó una resolución para decir que nosotros como transporte especial podíamos apoyar al transporte intermunicipal en las rutas, pero hasta ahora ellos van a empezar a trabajar y con 50%. Es decir, ahí nadie nos ha contratado ni nos va a contratar prontamente", resalta el presidente de Acoltés.



En consecuencia, expresa el líder del sector "solo si se abren todas las rutas intermunicipales y se amplía la capacidad de ocupación podríamos tener una opción allí para que un alcalde nos permita apoyar, pero esto no está claro todavía".



Hoy, ante el nuevo aislamiento selectivo que vendrá a partir de septiembre, el sector iniciará exclusivamente con el turismo.