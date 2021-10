¿Cómo influirían las elecciones del 2022 en inversiones de empresas?

En medio del optimismo por el crecimiento de la economía y los buenos augurios, el ambiente electoral incidirá en el ritmo de las inversiones de las empresas.



Así lo reconoce el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, al analizar la coyuntura y anticipar los resultados de una encuesta que muestra el mayor compromiso de los empresarios a temas asociados con la sociedad y la democracia.



Justamente, ese es el marco de los debates que se darán en el Congreso del gremio que será entre jueves y viernes de esta semana.



¿Cómo será el Congreso?



Nos vamos a enfocar la vinculación de los empresarios con la sociedad, muy relacionado con la agenda democrática del próximo año. A veces se ve al empresario por un lado y a la sociedad por otro. Pero se puso en evidencia que es la fuente de bienestar con situaciones como los paros, el desempleo, la pobreza y las dificultades de equidad. Eso tiene que ver con la posición que hemos planteado de tener responsabilidad social empresarial, incrementarla si se quiere, y de adoptar temas de valor compartido.



¿Y están alineados en eso?



En el Congreso vamos a entregar una encuesta poderosa, con 4.000 empresarios del país, con compañías de todos los tamaños. El 94% dice que está dispuesto a cumplir acciones que contribuyan a fortalecer la democracia y cerca del 70% tiene políticas por el bienestar de sus trabajadores y a la equidad social.



¿Qué es fortalecer la democracia? ¿Financiar campañas, por ejemplo?



Transparencia, lucha contra la corrupción, trabajo articulado con el sector público para promover el desarrollo social, participar en veedurías, conocer a los candidatos y hacer un estudio cuidadoso de sus programas. Hay un catálogo que va más allá simplemente de aportar a campañas. Son muy interesantes las respuestas y todo lo enmarcan en la defensa de la democracia y la libertad de empresa. Es sorprendente el nivel de consciencia.

Julián Domínguez, el presidente Confecámaras.

¿Y va más allá de la coyuntura electoral?



Es que el asunto de la democracia no está referido al Gobierno; también tiene que ver el Congreso y las altas cortes, fundamentales para tener el marco jurídico para la actividad empresarial. En el Congreso vamos a tener un panel para hablar sobre eso. Ana Fernanda Maiguashca del Consejo Privado de Competitividad ha venido planteando la importancia de que la competitividad pase por estos otros órganos del poder público.



¿Qué más revela la encuesta?



El 54% dice que sus ventas han aumentado frente al 2020, el 61% afirma que su planta de personal la ha mantenido o incluso la ha aumentado.



Un tema interesante es que el 70,8% ha retomado la presencialidad. Además, el 21,7 % dice que sigue manejando su actividad productiva a través del trabajo, remoto o de la alternancia.



¿Qué preocupa a los empresarios?



Los retos los hemos abordado este año. El primero que reportan es el de la inseguridad. Al respecto, estamos trabajando muy duro con el Gaula de la Policía porque hay temas de extorsión a los empresarios en algunas ciudades. También están el acceso al crédito, la informalidad, la corrupción y la tramitología.



Y con el Ministerio de Salud hay que mejorar los protocolos de bioseguridad y de presencia simultánea de personas en recintos porque hay restricciones naturales para Congresos y de eventos masivos.



¿Qué hacer para crecer y reducir el desempleo?



Se ha conocido una encuesta que muestra que el 71% de los empresarios no han podido conseguir las personas que requieren para sus procesos productivos, mientras que el 21% de los jóvenes está desempleado. La solución pasa por capacitar y readaptar las habilidades profesionales y técnicas de los jóvenes. Hay que trabajar mucho y masificar la educación dual.



¿Cómo ve la posibilidad de sostener el crecimiento?



El año entrante será muy promisorio. Estas situaciones de estrés que hemos vivido han hecho una readaptación impresionante. El uso de plataformas tecnológicas y pasarelas de pago implicó un reto gigante para las empresas, no solo en formación de capital humano sino en la propia transformación de los procesos productivos y de comercialización. Todo eso que se ha sembrado y que se ha logrado con alta resiliencia para lograr ese rebote de este año, que según Fedesarrollo va a estar por encima de 9%, va tener sus frutos.



¿El clima electoral puede frenar las inversiones?



Colombia es un país que tiene la fortuna de tener un mercado muy importante. Son 48 millones de consumidores que hacen que se mueva el aparato productivo. Sin duda puede haber aplazamientos a la expectativa de qué ocurra con las elecciones en materia de inversión, pero la realidad es que el mercado interno, que ha venido creciendo, es la garantía del mantenimiento de la actividad empresarial. Creo que va a ser un muy buen año pero, sin duda, en materia de inversión sí estaremos muy expectantes sobre qué pase con las elecciones del 2022.



¿Cuál es el mensaje al país y al Gobierno?



El país tiene que trabajar unido y las cámaras de comercio son gestoras de confianza y espacios de trabajo colectivo. Creemos que ese es el camino y que el país no puede seguir fraccionado y hay que pensar con grandeza.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio