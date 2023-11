Electrolux busca democratizar sus productos con IA

La multinacional Electrolux ofrecerá en el país una línea de refrigeración con inteligencia artificial. Llegará al mercado cuando se consolide en Brasil el fortalecimiento de la producción que la casa matriz aprobó recientemente para ese país.



Ana Vernaza, quien está al frente de la operación en Colombia, Ecuador y Perú, explica la dimensión de esta estrategia que proyecta duplicar el número de productos que se traerán al país. Anuncia para este año un crecimiento del 12%.



¿Cuál es la dimensión del proyecto en Brasil?



Mucha de la información es confidencial. Entre las cosas interesantes está que lo que logra la compañía con esta inversión es ajustar ese portafolio global que tiene las necesidades de Latinoamérica. Hacerla en Brasil, un país tan grande, con un volumen tan importante para el mercado latinoamericano, nos da acceso a unas tecnologías que se tienen en Europa o Estados Unidos, y que si fuera solamente para una industria más pequeña no se podrían tener.



Apalancarnos de Brasil trae beneficios, vamos a aprovechar esa tecnología que trae el grupo para ese mercado tan enorme y la podremos ajustar a las necesidades del mercado colombiano, peruano y ecuatoriano. Esta sería la ampliación de una de las cuatro plantas que están en ese país.



¿El proyecto es para alguna línea en particular?



Sí, la de electrodomésticos de refrigeración.



¿Cuál será el valor de la planta en sostenibilidad?



Por ser marca sueca, todos los productos, no solamente los de esa planta, cumplen lineamientos de sostenibilidad en términos de medio ambiente y de beneficios económicos para el cliente. La tecnología que vamos a traer, llamada Autosense, entiende qué capacidad tiene la nevera, qué cantidad de producto tiene adentro y qué está pasando en la casa. Esto, para evitar el desperdicio y cuidar el bolsillo por el ahorro de energía.



¿Es tecnología inteligente?



Es inteligencia artificial llevada a democratizarla porque no va a estar en los productos de alto ticket. Se va a encontrar desde los productos más básicos que ofrece Electrolux.



¿Qué significa este segmento refrigeración?



En el mercado los tres grandes grupos son refrigerando, lavado y cocinas y eso son entre 60% y 70% del mercado. Pero dentro de cada uno hay subdivisiones. Por ejemplo, en refrigerado están los congeladores, los minibares, las neveras con puerta congeladora arriba, que son las clásicas, y las multipuertas. La tecnología estará en todas.



¿Esa herramienta se extenderá a otros electrodomésticos?



Poco a poco se va metiendo en todos los electrodomésticos el tema de la conectividad, para activar la lavadora desde la oficina, por ejemplo. Lo importante es hacer un balance entre lo que pueda resultar útil y lo que sea un antojo.



¿Cómo pinta el cierre del año en el país?



En la industria de electrodomésticos tuvimos un comienzo del año, sobre todo un primer semestre, complicado por el impacto de los días sin IVA que no se realizaron el año pasado. Obviamente en volumen el mercado presenta unas caídas. Para Electrolux va a ser un año bueno, vamos a terminar con un crecimiento del 12% aún con la base de los días sin IVA del año pasado.



Pero efectivamente sí hay contracción. Muchas personas acuden a los créditos para adquirir estos productos, entonces las tasas de interés no acompañan esa intención. Para nosotros ha sido un año interesante porque hemos encontrado nichos específicos para entrar con productos que hacen sentido para el consumidor colombiano.



Al año lo puede compensar el segundo semestre porque el año pasado ya no hubo Día sin IVA. Vemos con optimismo el último trimestre del 2023.



Por categorías, la más golpeada es la de cocinas, por ejemplo, porque están relacionadas con la caída de la construcción. Electrolux no participa en esa categoría, tenemos un portafolio muy pequeño.



¿En qué nichos han trabajado?



Por ejemplo, en congelación comercial. También hemos tenido crecimientos importantes en las aspiradoras. Encontrar categorías con menor penetración en el mercado y que no están en todos los hogares nos ha facilitado tener esos resultados este año. Hay oportunidades de explicarle al consumidor la importancia de tener ese producto.



¿Qué pasa con los precios?



En general, los precios están muy estables. Creo que este es un buen momento para comprar porque los precios están muy competitivos, hay inventario en el mercado y eso hace que la actividad comercial esté muy movida. Hay buenas oportunidades de producto y de precio en el mercado nacional.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio