Elon Musk busca nuevo CEO para Twitter: estos serían los candidatos

Elon Musk busca un nuevo director ejecutivo (CEO) para Twitter, según una persona familiarizada con la búsqueda.

La decisión la habría tomado el multimillonario después de que perdiera una encuesta de opinió que publicó en la red social y en la que preguntó si debería renunciar a su papel como director de la empresa. Él mismo dijo que el resultado del sondeo sería vinculante.

Mas de 10 millones de votos, o el 57,5 %, fueron a favor de que Musk renuncie, según los resultados.

Los posibles sustitutos

David Faber, de CNBC informó, anteriormente, sobre la búsqueda de Musk de un nuevo CEO.

Faber comentó que la búsqueda estaba en curso y que había comenzado antes de que surgiera la encuesta de Twitter.

El propio Musk, además, dijo que no hay nadie dispuesto y capaz que quiera dirigir Twitter. Pero, si cumple su palabra y renuncia al puesto de mayor liderazgo en la empresa de redes sociales que compró hace dos meses, varias personas ya están levantando la mano.

Entre los nombres que suenan están los de Jason Calacanis, inversionista y 'podcaster', y David Sacks, ex ejecutivo de PayPal Holdings Inc, quienes participaron en un 'war room', o Comité de Reparación, para reestructurar Twitter, recién Musk la compró.

Calacanis realizó su propia encuesta en Twitter preguntando a la gente si él o Sacks deberían dirigir la empresa, o bien una combinación de ambos.

Sacks obtuvo un 31 % de los votos y un 39 % fue para 'otros'.

Otro fiel a Musk que ha estado presente desde los primeros días es Sriram Krishnan, socio de Andreessen Horowitz y tambien ex ejecutivo de Twitter.

Asimismo, como director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Musk podría recurrir a talentos en cualquiera de las otras compañías que dirige.

Se sabe que, anteriormente, ha trasladado a empleados entre sus empresas y que incorporó a ejecutivos de Tesla a Twitter para ayudar con la transición.

Omead Afshar, quien antes era el líder de la planta de Tesla en Austin (Estados Unidos), fue trasladado a SpaceX para trabajar en el ambicioso proyecto de Musk de la nave espacial Starship, informó la agencia la agencia Bloomberg.

Twitter, al fin, fue comprada por Elon Musk. AFP

Y Tom Zhu, quien se incorporo a Tesla en 2014 para ayudar a construir su red Supercharger, y mas recientemente ha estado al frente de las operaciones del fabricante de automóviles en Asia Pacifico, está de regreso en Austin.

Otros se han ofrecido como voluntarios, pero no han tenido mucho éxito.

Lex Fridman, un respetado académico y científico investigador de inteligencia artificial (IA) en el MIT y fanático de Musk, se ofreció, pero recibió una severa respuesta.

"Le debe gustar mucho el dolor. Una condición: tiene que invertir los ahorros de toda su vida en Twitter, que se ha estado acercando rápidamente a la quiebra desde mayo. ¿Todavía quiere el trabajo?", le respondió Musk.

The Financial Times (FT) sugirió que Sheryl Sandberg podría estar a la altura. Quien fuera durante largo tiempo directora de operaciones de Facebook es reconocida como el motor detrás del auge y la habilidad publicitaria de la empresa, que posteriormente pasó a llamarse Meta Platforms Inc.

Si Sandberg no quiere el trabajo, el FT sugirió a Sarah Friar, quien fue directora financiera de la empresa de pagos Square Inc.

Lo que sí es claro es que Musk ha dicho que quiere que el cargo lo asuma un 'tecnólogo', alguien con talento en software y servidores, dado que esas áreas son el núcleo del negocio de Twitter.

PORTAFOLIO Y BLOOMBERG