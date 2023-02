Twitter: cuándo elegirá Elon Musk al nuevo CEO de la red social

Elon Musk dijo que podría necesitar el resto del 2023 para arreglar las cosas en Twitter antes de entregarlo a un nuevo director ejecutivo (CEO), lo que prolongaría las preocupaciones de que el multimillonario se está distrayendo de la dirección de Tesla.



"Necesito estabilizar la organización y asegurarme de que esté en un lugar financieramente saludable y que la hoja de ruta del producto esté claramente establecida", dijo Musk, a través de un enlace de video remoto, a la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, este 15 de febrero.



"Supongo que a finales de este año debería ser un buen momento para encontrar a alguien más para que dirija la empresa", dijo el multimillonario, de 51 años.



Desde que asumió el cargo en octubre de 2022, Musk ha dicho que planea hacerse a un lado en algún momento, pero nunca especifico cuando.



El multimillonario ejecutivo se embarcó en la búsqueda de un nuevo director ejecutivo para Twitter en diciembre de 2022, dijo en ese momento una persona familiarizada con esa misión.



Mientras tanto, su ausencia en Tesla ha provocado la ira de algunos inversionistas, quienes le han pedido que preste más atención al fabricante de vehículos eléctricos.



La participación de Musk en la empresa de redes sociales contribuyó a la caída de 720.000 millones de dólares en acciones de Tesla en 2022.



La acción ha subido alrededor del 70 % en este 2023, a medida que los inversionistas recuperaron su apetito por empresas en crecimiento y en medio de señales de que la demanda de sus vehículos eléctricos se está recuperando.



El CEO de Tesla, Twitter y Space Exploration Technologies Corp. dijo que las dos empresas manufactureras están mejor posicionadas ahora que antes.



SpaceX es "capaz de progresar mucho, incluso si paso menos tiempo allí", dijo, mientras que Tesla exige menos tiempo ahora que hace unos años.



"Tesla pasó por momentos muy difíciles en los que estaba al borde de la supervivencia", dijo Musk.



"Se requiere mucho menos trabajo para operar Tesla ahora, en comparación con, por ejemplo, en el periodo de 2017 a 2019", añadió.

Elon Musk, dueño de Twitter, Tesla y SpaceX. AFP

En diciembre de 2022, Musk se comprometió a entregar las riendas de Twitter después de realizar una encuesta entre sus seguidores.



Cerca del 60 % se mostró a favor de que dimitiera, motivados, en parte, por la preocupación de que eso lo distrajera de Tesla.



En aquel momento, dijo que era cuestión de encontrar a "alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el trabajo".



Aun así, Musk tiene un historial de incumplimiento de sus propios plazos y tiempos de entrega, incluso para nuevos productos como Cybertruck o capacidades de software como la conducción totalmente autónoma.



Cómo ve a Twitter

Musk fue entrevistado virtualmente por Mohammad Abdullah Al Gergawi, el ministro de Asuntos del Gabinete de los Emiratos Árabes Unidos y quien preside la Cumbre Mundial de Gobiernos.

En el evento, describió Twitter como "todavía una especie de 'startup', pero al revés. Se necesitará mucho trabajo para llevar Twitter a una posición estable".



Musk, de quien se sabe que durmió en la fábrica de Tesla durante periodos particularmente exigentes, dijo que trabaja siete días a la semana y duerme seis horas por noche.



El trabajo generalmente lo ocupa desde el momento en que se despierta hasta que se acuesta, afirmó.



"No es mi intención trabajar como loco", dijo. "Una simple semana laboral de 80 horas estaría bien. Eso es a lo que yo aspiraría", sostuvo.



Musk habló ampliamente sobre su visión de Twitter y sus esfuerzos para eliminar la desinformación de la plataforma.

Comentó que quería que Twitter fuera una fuente de verdad y alentó a las empresas, otros directores ejecutivos y ministros a hablar con autenticidad, incluso si eso genera ataques.



"Generar algunas criticas está bien", dijo. "En realidad no está tan mal. Me atacan constantemente en Twitter. No me importa".



A la pregunta de si limitaba el uso de las redes sociales para sus hijos, Musk respondió: "No he tratado de restringir las redes sociales de mis hijos, pero puede que eso haya sido un error".

BLOOMBERG