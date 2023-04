La explicación de Musk sobre si se arrepiente o no de comprar Twitter

El multimillonario estadounidense Elon Musk aseguró el miércoles en una entrevista a la BBC que la gestión de Twitter había sido como una "montaña rusa" y admitió que se produjeron "muchos errores", seis meses después de haber adquirido la red social.



Musk, que pagó 44.000 millones de dólares por Twitter, también afirmó que iba a cambiar la etiqueta de la BBC en la plataforma, después de que la cadena británica se quejara de haber recibido el sello de "medio financiado por el gobierno".



(¿El Gobierno vulneraría privacidad digital con artículo en el PND?).



"Queremos ser lo más honestos y precisos posible. Estamos adaptando la etiqueta (de la BBC) a 'financiada por fondos públicos'", aseguró el magnate, en una entrevista sorpresa acordada a la cadena británica. Musk también habló de los primeros meses al frente de la red social, desde que la adquirió en octubre. "¿Ha habido muchos errores en este camino? Por supuesto", declaró. "Pero todo acabó bien. Tengo la impresión de que estamos en la buena dirección".



Entre otras cosas, el también dueño de Tesla y SpaceX dijo que los anunciantes estaban volviendo a la red social, "cerca del nivel de rentabilidad". Estos comentarios tienen lugar días después de que Twitter privara al New York Times de la certificación oficial de su cuenta. Musk acusó al prestigioso diario, más bien progresista, de "propaganda".



(El abecé de la filtración de documentos clasificados en EE. UU.).



A partir del 20 de abril, la famosa marca azul de Twitter, hasta ahora símbolo de reconocimiento, estará reservada a los que paguen por ella.



Así mismo, Musk admitió al medio británico que comprar la compañía fue "bastante doloroso", con altibajos, pero que la vendería si la persona adecuada estuviera interesada.



(La inteligencia artificial llega al campo de la medicina).



"El alcance del dolor (por la compra) ha sido extremadamente alto, esto no ha sido una especie de fiesta", y "no ha sido aburrido", añadió Musk en dicha entrevista con la BBC divulgada este miércoles. El empresario reconoció que los últimos meses han sido "bastante estresantes" en la compañía, pero insistió en que en su día consideró que comprarla era lo adecuado. La carga de trabajo implica que "a veces duermo en la oficina", agregó Musk.



Así mismo, se refirió a la decisión de Twitter de añadir una etiqueta a la cuenta principal de la BBC, describiéndola como "medio financiado por el Gobierno", algo que inquietó a la cadena británica, que defiende siempre su imparcialidad informativa. "Sé que a la BBC generalmente no le entusiasma que la etiqueten como medio estatal", señaló Musk.



(Musk afirma que Twitter perdió más de la mitad de su valor de mercado).



En relación a la situación financiera de Twitter, Musk dijo que la compañía está ahora en un "punto de equilibrio" y que la mayoría de los anunciantes han regresado, después de muchos decidieran retirarse cuando el empresario se hizo con esa red social. Musk tiene una fortuna personal estimada en casi 190.000 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las personas más ricas del mundo.



AGENCIAS