Demandan a Musk por deber arriendo de una de las sedes de Twitter

El propietario de la sede de Twitter en San Francisco (California, EE.UU.) ha demandado a la compañía de Elon Musk por no pagar el alquiler, una denuncia que se suma así a una lista de batallas legales que la plataforma enfrenta desde que el multimillonario compró la red el año pasado.



El propietario del edificio de ocho pisos, SRI Nine Market Square LLC, alegó en una demanda presentada en el Tribunal Superior de San Francisco que Twitter no ha pagado sus dos últimas facturas -una en diciembre y otra en enero-, cada una por valor de 3 millones de dólares.



Musk se hizo con Twitter a finales de octubre por 44.000 millones de dólares, financiado en parte gracias a que la empresa asumió una deuda de aproximadamente 13.000 millones de dólares. El multimillonario ha buscado reducir los costos en Twitter desde que asumió el control y una de sus primeras medidas fue despedir a 3.700 empleados; según el portal CNBC, la compañía se ha deshecho, por despidos o por partidas voluntarias, de un 80 % de sus empleados desde la llegada de Musk y ahora cuenta con solo 1.300 empleados.



La pasada semana, Twitter subastó muebles, máquinas y decoraciones de su empresa, entre otras cosas. Un letrero de neón con el logo de un pájaro de Twitter se vendió por alrededor de 100.000 dólares.



No obstante, la red social ha perdido muchos de sus anunciantes desde que se produjo el cambio de mando y la idea de una suscripción de pago para usar Twitter no fue el éxito que Musk anticipaba.



Otras empresas, como un proveedor de software y una empresa de transporte, también han demandado a Twitter alegando impagos. Además, un propietario de otro espacio de oficinas de Twitter en San Francisco demandó en diciembre a la red social por el mismo motivo.



EFE