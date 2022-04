Elon Musk se queda con la red social Twitter

El fin de la novela. Este lunes por la tarde la empresa Twitter Inc. dueña de la red social de microblogging del mismo nombre aceptó la oferta de compra del magnate sudafricano Elon Musk acabando así la serie de persecución que tomó semanas. Con esto se abre el debate sobre el poder de los medios y el futuro de la red social.



“La libertad de expresión es la base de una democracia que funciona, y Twitter es la plaza pública digital donde los temas vitales para el futuro de la humanidad se debaten”, declaró Musk, el hombre más rico del mundo, en el comunicado en que se anuncia la compra de la red social.



Con el acuerdo, Musk se hizo con la red social por US$44.000 millones y los inversionistas recibirán US$54,20 por cada acción que posean en la empresa.

Previo a confirmarse la noticia, se suspendió la cotización de las acciones de Twitter en Wall Street hasta que hubiera novedades, que se concretaron minutos después. Los papeles estaban entonces más de 5,5% sobre el valor de cierre del viernes, reseñó la agencia AFP.

Antes del anuncio, Musk tuiteó: “Espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que libertad de expresión significa”.

Musk dijo la semana pasada que había conseguido US$46.500 millones para realizar la compra, gracias a dos préstamos bancarios de Morgan Stanley y también gracias a su fortuna personal, con una contribución de US$21 mil millones.

Aunque en un principio la propia empresa había ejecutado una operación conocida como “píldora envenenada” para dificultar la opa hostil lanzada por Musk, una serie de reuniones el fin de semana lograron acercar a las partes, de acuerdo con la prensa estadounidense.

“A pesar de la inicial negativa de parte de la Junta de Twitter, el valor ofrecido por Musk era sustancial”, explicó Pablo Márquez, profesor de la Universidad Javierana y experto en tecnología.

Por otro lado, Raúl Ávila, experto en empresas, destacó que la estrategia de compra “responde a la necesidad fuerte de fortalecer la estrategia de posicionamiento en medios, información, mercado y visión de mediano plazo en cuanto a una red social de posicionamiento de visiones, actualidad y perspectivas que mueven lineamientos de tendencias que marcaran decisiones”.

LOS RETOS PARA MUSK



Para el docente especializado, el magnate de origen sudafricano tiene unos “retos interesantes” en el porvenir de la empresa.

“Toda plataforma de contenidos requiere de entregar suficientes incentivos a los creadores para que se genere atención suficiente de parte de los usuarios; pero también asume la responsabilidad de la moderación de los mismos, lo cual trae importantes costos”, argumentó Márquez.



Igualmente, considera Márquez, la generación de ingresos para la compañía resulta un punto muy importante en la discusión sobre la compra.

“La creación de ingresos es necesaria para la supervivencia del negocio en el largo plazo y ese ha sido el principal reto de Twitter en los últimos años donde no ha materializado un sistema de generación de ingresos estable y creciente”, explicó, y recordó que Twitter tiene una base muy importante de usuarios activos que “le da un valor intrínseco a la compañía” para ofrecer productos alternativos.

Musk, que ya poseía un porcentaje mayor al 9% de la compañía antes de la última cruzada, prometió transformar la red social para convertirla en “la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo”, sin detallar los cambios que pensaba aplicar, con excepción de algunas funciones como la de un botón para “modificar” un tuit luego de publicarlo, recuerda la agencia AFP.

Elon Musk es el hombre más rico del mundo. AFP





Musk también podría buscar hacer de Twitter una empresa más rentable y aumentar el número de usuarios. Ya sugirió modificaciones a la fórmula de abonos pagos a la red social, Twitter Blue.

Este jueves la compañía presentará sus resultados financieros trimestrales antes de la campanada de inicio de Wall Street.

Aunque se había manejado que el expresidente estadounidense Donald Trump podría regresar a la red social tras su suspensión por el escándalo del Capitolio, él mismo descartó regresar.

“No me voy a Twitter, me quedaré en Truth”, dijo Trump a Fox News, refiriéndose a la plataforma Truth Social lanzada en febrero como una alternativa a Facebook, Twitter y YouTube. “(Elon) es un buen hombre, pero me yo me quedo en Truth”, repitió, y explicó que “Twitter tiene bots y cuentas falsas”.

Con más de 82 millones de seguidores, el hombre más rico del mundo -Forbes estimó su fortuna en US$269.000 millones - utiliza su cuenta de Twitter casi a diario para dar noticias sobre sus empresas, bromear o lanzar provocaciones.



BLOQUEOS DE PRODUCTOS



Según la agencia Bloomberg, Twitter Inc. bloqueó los cambios hechos en la plataforma hasta el próximos viernes, lo que impedirá que los empleados hagan modificaciones no autorizadas.



“Por ahora no permitirá cambios a productos al menos que sean críticos para el negocio”, reportó una fuente ligada a la empresa.

