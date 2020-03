Empleados de Apple podrán trabajar en casa por coronavirus

El CEO de Apple Inc., Tim Cook, ofreció a los empleados en la mayoría de sus oficinas globales la posibilidad de trabajar desde casa ante los riesgos del coronavirus.



Cook calificó el brote como un "evento sin precedentes" y un "momento desafiante".



El CEO de la compañía les dijo a los empleados en varias oficinas globales que "siéntase libre de trabajar de forma remota si su trabajo lo permite" durante la semana del 9 al 13 de marzo, según un memorando que Cook envió y que obtuvo Bloomberg News.



Esta política afecta "las áreas con la mayor densidad de infecciones", dijo Cook, que se postuló en las oficinas corporativas de la compañía en las áreas de Santa Clara Valley y Elk Grove en California, Seattle, Corea del Sur, Japón, Italia, Alemania, Francia, Suiza y El Reino Unido.



Más allá de alentar el trabajo desde casa, Cook dijo que Apple está "haciendo un gran esfuerzo para reducir la densidad humana y garantizar que los equipos que están en el sitio puedan hacer su trabajo de manera segura y con tranquilidad".



Apple está implementando "nuevos esfuerzos para maximizar el espacio interpersonal y limpiezas profundas continuas y mejoradas", según el memo.



Esto incluye reducir la densidad humana y la ocupación en las clases de Apple y las citas de Genius Bar en las tiendas.



Un portavoz de Apple confirmó los detalles del memorando a los empleados.



Cook también dijo que los trabajadores por hora en las oficinas afectadas a nivel mundial "continuarán recibiendo el pago en línea con las operaciones comerciales habituales", siguiendo el mismo protocolo que han implementado Amazon.com Inc., Alphabet Inc. y Facebook Inc.



El alto ejecutivo de Apple también les dijo a los empleados que tenían fiebre o tos que evitaran ir al trabajo hasta que se hayan recuperado, que se laven las manos con frecuencia, no se toquen la cara y que sigan los procedimientos de cuarentena después de regresar de áreas con infecciones.



Apple, con sede en Cupertino, California, se ve especialmente afectada por Covid-19 dada su presencia global y su cadena de suministro con sede en China.



La propagación del virus obligó a Apple el mes pasado a eliminar su orientación de al menos $ 63 mil millones en ingresos para el trimestre de marzo.



La compañía ya ha visto restricciones de suministro para iPhones y iPad Pros debido al virus y los analistas creen que es posible que haya más demoras en los productos.



La compañía se vio obligada a cerrar temporalmente las 42 tiendas minoristas en China continental, pero desde entonces casi todas las ubicaciones se han reabierto. Aún así, la compañía ha restringido los viajes a áreas como China, Corea del Sur e Italia, informó Bloomberg News.



Bloomberg