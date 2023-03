Diseñan prendas para apoyar a fundaciones de animales

Francis Quiñones, Paula Alarcón y sus esposos vieron cómo, en medio de la pandemia, muchas personas dejaban de apoyar a las fundaciones que se encargan de cuidar animales, porque no tenían ingresos para seguir colaborando.



El 12 de julio de 2021, con un capital de $2 millones, empezaron una empresa cuyo propósito es impactar a nivel social y ecológico en el mundo.



Fue así como nació Hopen, un emprendimiento que vende camisas y buzos hechos con un 50% de algodón reciclado y el otro 50% de botellas plásticas.



¿Cómo nació este emprendimiento?



Nació en el año 2021, a raíz de la pandemia, ya que vimos que muchas de las fundaciones que realizan rescate animal se vieron cortos de recursos, porque la mayoría de éstas se financian de aportes voluntarios de la gente. Así que empezamos a construir la idea de cómo ayudar a los animales en situación de vulnerabilidad y contribuir con la sostenibilidad de nuestro planeta.



Tenemos dos objetivos: el primero es la comercialización y venta de camisetas y hoodies fabricados y empacados con materiales 100% amigables con el medio ambiente. El segundo, es la donación de un porcentaje de la venta de cada prenda a dichas fundaciones.



¿Qué ofrece Hopen?



Somos una marca que, como lo dice nuestro logo, “moving for the planet”, vende camisas y buzos para aportar al planeta.



¿Cómo funcionan económicamente para mantenerse y donar?



Lo que hacemos es reinvertir el dinero de las ventas, porque ahora la idea es hacer crecer el negocio y cuando nos conozcan más, que podamos tener más ingresos apoyar a más fundaciones que cuiden animales.



¿Cómo es el proceso de distribución?



Casi el 100% de nuestras ventas está siendo de manera digital. Algunas veces vamos a ferias en distintos lugares de Bogotá y allí también vendemos nuestros productos. Por ejemplo, hemos estado en ferias del Centro Comercial Andino, en el Club de la Policía, en el parque Simón Bolívar, entre otros.



¿Cuánto donan por cada prenda?



Por cada camisa se dona el 5% del valor antes del IVA. Adicional a eso, aproximadamente cada dos meses se hace una donación de $600.000 para las fundaciones.



¿A qué fundaciones apoyan?



Por ahora, son tres:Garritas Amigas, que tienen un lote por Nemocón (Cundinamarca), Fundación Alma Perruna y el hogar de paso La Dorada, en Duitama (Boyacá).



¿Qué impacto creen que generan?



Ambiental, porque la ropa se hace con 50% algodón reciclado y 50% de envases de plástico.



Entonces, una camiseta está hecha con cinco botellas recogidas de las playas de Colombia, mientras que cada buzo está hecho con 10 botellas. Con estas acciones se ayuda a disminuir en 90 gramos la polución en el medio ambiente, se ahorran 20.000 W de energía, se ayuda a disminuir 2.025 gramos de CO2. Además, tampoco agregamos tintes en nuestros productos, porque estos contaminan mucho el agua, entre otros aportes que intentamos hacer al mundo desde nuestra posición. El otro impacto es el social, por el apoyo a quienes protegen animales.



¿Qué le dicen a sus clientes cuando comprar sus productos?



Que por cada camisa de Hopen que compren están ayudando a disminuir en 90 gramos la polución en el medio ambiente, contribuyen ahorrando 20.000 W de energía, lo que equivale a una plancha conectada por 20 horas seguidas, ayudan a disminuir 2, 025 gramos de CO2 y 0,5 metros los desechos textiles que contaminan nuestro planeta. Además, están dejando de lanzar 5 botellas menos al océano y ahorran 2.500 litros de agua. ¿Qué más que eso?



¿Qué proyectos tienen para este año?



Vamos a lanzar una nueva colección de ropa. También, nos han llamado varias personas para hacer colaboraciones. Estamos con el propósito fijo de hacer crecer la marca, que nos conozcan y generar más ventas.



¿Por qué crear un negocio para apoyar animales?



Porque nosotras hemos visto en nuestras familias que siempre está eso de proteger a los perros y los gatos. Además, con la pandemia hemos visto que en Cundinamarca, por ejemplo, han abandonado más de 12.000 mascotas. En especial, por la crisis económica que se vio en los hogares, hubo muchos desalojos, lo que empeoró la situación.



Muchos de esos animales terminan muriendo en las calles, ya sea por falta de alimentos, porque los atropellan, personas con malas intenciones les dan venenos y más cosas que les pueden pasar. Entonces, pensamos que había que hacer algo y nos pusimos a pensar mucho y llegamos a esto, que es nuestro aporte a que perros y gatos no terminen muertos en las calles.



PORTAFOLIO