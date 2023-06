‘Frenar inversiones es un error en el largo plazo’: Siesa

“La dinámica empresarial implica tener un ritmo propio. Una compañía no puede estar sujeta a los cambios de gobiernos o los golpes por recesión. Debe trascender y tener planes de largo plazo que no se alteren por las turbulencias propias de las actividades de la sociedad”, afirmó Gabriel Montiel Rosas, CEO Siesa.



Esta firma tecnológica, especializada en soluciones de software para las empresas, decidió acelerar este año sus planes de crecimiento e investigación con miras a lo que pasará en el mercado en el mediano y largo plazo, Montiel habló sobre las empresas.

¿Qué es Siesa?

Somos una empresa de tecnología que ayudamos a las empresas a administrar sus organizaciones con softwares que permiten hacer más fáciles los procesos y que los directivos se puedan ocupar de los asuntos complejos de los negocios.



Como tal tenemos más de 8.500 clientes entre empresas medianas y grandes. Muchas de ellas en realidad son holdings que a su vez pueden tener 20 o 40 compañías más. Si sumáramos el volumen de empleos directos que tienen estás empresas podemos estar hablando de 500.000 personas.



La coyuntura no es fácil, y ustedes están invirtiendo y creciendo ... Mire durante la pandemia nosotros no tocamos la nómina, y es cierto que teníamos personas en sus casas sin hacer nada, como todo el personal de servicio, pero entendimos que si todos perdíamos el ingreso la economía se paraba y el daño sería aún más grave. Así que lo sorteamos y seguimos adelante.



¿Eso no los debilitó?

Aprendimos que uno no debe competir por ser el líder, una empresa debe competir por permanecer, trascender y ser el mejor en lo que hace, de esa manera el crecimiento llega de forma natural.



Si trabajo de la mano de mis clientes buscando que ellos realmente crezcan y estén bien, con un equipo profesional de altura y contentos con sus trabajos e ingresos, las cosas van a marchar. Por eso la inversión.



Siesa recibe una inyección de capital de 15 millones de dólares que serán destinados a fortalecer la sede en Colombia, ya tenemos más de 42 años, ahora nos expandiremos en Perú y Ecuador, donde ya tenemos presencia. Así mismo llegaremos a Panamá y España.

Hoy el 95% de nuestros ingresos proviene de Colombia y la meta es que en cuatro años el 20% se genere en el exterior.



¿No tienen miedo de que la inteligencia artificial los deje por fuera?

Parte de la inversión es precisamente investigación y desarrollo, los productos que tenemos tienen una vida útil de 15 años pero ya estamos trabajando en la siguiente generación de productos que deberán ver la luz en 4 años. No nos quedamos quietos.



¿Y qué van a ser con herramientas como ChatGPT?

Primero debemos ver los contextos en los que competimos, nosotros ya hemos desarrollado herramientas que son predictivas y amigables, pero hemos detectado que para su uso eficaz y eficiente, se requiere de personal entrenado y profesional en el tema.



Por ejemplo, si la data no es cierta, las predicciones pueden llevar a la empresa a cometer un gravísimo error, pero igual cuando el programa entrega los datos se requiere una persona que los sepa interpretar. Son como los resultados de un examen médico, sino los lee un experto ellos no dicen nada.



En las pruebas de campo que hemos realizado nos muestran que estamos un paso atrás en Latinoamérica en uso de esas tecnologías, se requiere aún mucha más capacitación y conocimiento en todo nivel.



¿Pero ya se usa?

Si pero en términos prácticos lo hacen las grandes cadenas comerciales, por ejemplo, si usted mira un reloj en internet, le empiezan a aparecer por todas partes ofertas de ese producto, ellos lo saben hacer, pero eso no ha llegado al resto de sectores y esa es sólo una aplicación de la IA.



La inteligencia artificial ya funciona en el comercio de las grandes marcas, pero no ha bajado a las medianas y pequeñas, es un proceso hasta ahora lento.



¿Qué gana el cliente con ustedes?

Todos los programas en tecnología, le ofrecen a las empresas, recortar, ser eficiente, economizar. Pero nosotros impulsamos el crecimiento del cliente. Usamos la tecnología. Le asesoramos.



Por ejemplo, una tienda de ropa, les asesoramos además de los sistemas de administración, nómina, inventarios, en cómo crecer más, tienda virtual, e-commerce, seguimiento en las campañas, por qué no tener alianzas con las empresas, para que desde allí salgan los pedidos a la tienda… Queremos que nos vean como una aliado que te ayuda a crecer tu negocio.



Pero eso debe ser muy caro...



No. Nosotros hoy día no vendemos el software, rentamos un servicio y no importa cuántas veces facture o los montos es un pago pactado y punto. Simplemente, lo que hacemos es buscar nuevas herramientas que hagan crecer a nuestros aliados, pero nunca entramos en valores variables. Sólo ofrecemos líneas de servicios para que además de administrar el negocio este encuentre nuevas líneas de crecimiento.



El Valle no es sólo caña

La compañía vallecaucana cuenta con más de 900 profesionales y técnicos. Según Montiel están transformando su cultura corporativa.



“Nuestro equipo profesional está integrado por personas dispuestas a construir en colaboración con nuestros clientes, para continuar con esta filosofía los capacitamos no solo en el área tecnológica sino en psicología del consumidor para que sean empáticos con la necesidades y requerimientos de los clientes y usurarios con los que juntos construyen soluciones De hecho ahora en la compañía se habla de que Juntos es más simple”.



