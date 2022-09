Empresa de cosméticos Recamier celebra 75 años con nuevos lanzamientos

Archivo particular

La empresa colombiana de productos cosméticos Recamier celebra 75 años de historia en el país con un portafolio compuesto por 11 marcas y con presencia en 14 países.

Georges Bougaud, presidente de Recamier, destacó el incremento que han tenido las ventas de los productos en los últimos meses, pese al impacto alcista en las materias primas.



¿Cómo se ha venido comportando el negocio en los últimos meses?



Hemos tenido unos meses excepcionales con unos buenos crecimientos que no se habían visto en los últimos años. Es así como la división de gran consumo viene registrando un alza del 30%, mientras que la división de profesionales de salones viene teniendo un incremento del 14% y estimamos que cierre el año con un alza del 16%. Particularmente con la línea Muss, que va dirigida a las grandes superficies, también hemos visto un crecimiento importante a tasas del 150%.



Están celebrando 75 años, ¿tienen pensado lanzar nuevos productos o innovaciones?



Son 75 años de historia, empezando por la apertura de un salón de belleza en Cali, en octubre de 1947. Desde entonces, hemos pasado por grandes etapas de crecimiento, aprendizaje y de momentos extraordinarios.



Este año, sin duda alguna, será excepcional para la compañía y esperamos tener un despliegue importante para celebrar este aniversario.



En Cali vamos a tener el Museo Recamier, ubicado en el Museo Tertulia. Aquí los visitantes van a poder disfrutar de un recorrido por la historia de la compañía, a través de cada una de nuestras marcas (11 marcas).



En esta oportunidad no lanzaremos nuevas marcas, ya que estamos en periodo de expansión y además, queremos que nuestras marcas crezcan para lograr así una mayor participación en el mercado.



¿Cómo ha venido la expansión de la empresa, tanto a nivel nacional como internacional?



En Colombia nos encontramos en todos los canales de distribución, grandes superficies, droguerías y hasta salones de belleza; menos en el canal tienda a tienda.



A nivel internacional tenemos una filial en Ecuador, en Perú y en los Estados Unidos. Por su parte, en países como Chile, Panamá, El Salvador, Curazao, Costa Rica, Guatemala, Bolivia, Honduras, Puerto Rico y Venezuela (desde julio) tenemos contratos de distribución con empresas locales.



¿Cuáles son los productos más vendidos de Recamier en el país?



La línea Muss se viene comportando muy bien, pero también tenemos la marca Tanga, líder en el mercado de la protección solar; está Deo-pies, que es líder en el mercado de la protección en los pies, y tenemos otras marcas como Luminance y Kleer-Lac, que fue la línea con la cual comenzó la empresa.

Productos de Recamier. Recamier

¿Cuánto pesan las exportaciones en los ingresos de la compañía?



Ya estamos próximos a que nuestras ventas internacionales pesen un 50% de nuestras ventas.



¿Tienen pensando llegar a más países?



Sí, estamos en proceso de creación de nuestra filial en México y esperamos estar en ese mercado entre julio y septiembre del próximo año. La meta es seguir exportando más. Ahora bien, para llegar a tener ventas importantes en un país nuevo nos gastamos alrededor de 10 años, antes de ese tiempo no cantamos victoria.



¿Cómo viene trabajando la empresa en la innovación de sus productos?



Tenemos un laboratorio de innovación en donde somos capaces de desarrollar todo tipo de productos cosméticos y en donde estamos continuamente trabajando para relanzar nuestras líneas. Por ejemplo, en enero de este año relanzamos la línea de Muss.



¿En materia de ingresos cómo espera cerrar la empresa este año?



Proyectamos cerrar nuestras ventas en el país en $180.000 millones, con un incremento del 30% frente a 2021. Por otro lado, esperamos cerrar las ventas internacionales en US$16 millones, pero a nivel de las filiales esperamos vender cerca de US$30 millones, entre Ecuador, Perú y Estados Unidos.



Creemos que vamos a tener un año extraordinario en ventas, pese a que no ha sido fácil, ya que han subido los costos por cuenta de la inflación, por el fenómeno mundial de desabastecimiento, y por las dificultades en el transporte. Es así como nuestros costos han subido un 70%, lo que ha generado que nuestros precios aumenten alrededor de un 12% global. Si bien han subido mucho los insumos hemos tratado de no retransmitir eso al consumidor final y hemos lanzado estrategias y promociones. De hecho hemos invertido hasta un 10% de las ventas en las promociones.



¿Cuáles han sido las materias primas que más han incrementado?



Todas, los filtros solares, las bases de los champús, la coloración capilar. Por ejemplo, la silicona ha subido hasta un 500%.



¿El aprecio del dólar ha afectado sus venta?



Claramente nos impacta, pero como exportamos más de lo que importamos hemos podido mitigar la situación.



¿Qué planes llegan para la compañía?



El mercado de México es uno de nuestros objetivos. Además estamos modificando nuestra planta de producción en Cali para adaptarnos a las buenas prácticas de manufactura. La inversión de esta remodelación asciende a los $4.500 millones.

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio