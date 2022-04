Empresa mezcla alimentos, ciencia y tecnología

La creación de esa compañía tiene que ver con la conciencia ambiental que exige democratizar “el acceso a alimentos exclusivamente vegetales que sustenten la salud” hasta el 2030.



El objetivo es “transformar la forma en que el mundo come, haciendo que los alimentos exclusivamente vegetales, de etiqueta limpia y sin alérgenos, estén disponibles y sean accesibles para todos”, dice a Portafolio Priyanka Srinivas, que fundó la empresa junto con su esposo, Sasikanth Chemalamudi, en 2018.



Buscan, sobre todo, acelerar la transición hacia un mundo más saludable y sostenible mediante el empleo de la tecnología, los últimos descubrimientos de la biotecnología y el machine learning o aprendizaje automático (rama de la inteligencia artificial), además de la construcción de amplias bases de datos con conocimientos ancestrales sobre nutrición vegetal. Las nuevas tendencias alimentarias y el aumento de la población mundial en 2.300 millones de personas para 2050 requerirán un incremento del 70% en la producción de alimentos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y Live Green Codice tener la solución.



“Nosotros sabemos lo que hay que hacer para crear alimentos sostenibles a base de plantas para el futuro. Hemos creado nuestra propia gama de productos limpios, esforzándonos por igualar los estándares más altos que exigimos a los demás”. The Live Greeen se creó después de que sus fundadores no encontraron ninguna comida saludable para su bebé en el supermercado y tras obtener una subvención chilena para su emprendimiento.



“Hace 4 años mi marido y yo hicimos las maletas y dejamos India para perseguir nuestros sueños empresariales en Chile con la visión de acelerar la transición del mundo a la alimentación sostenible. Desde entonces, con la ayuda de mi equipo, hemos ganado múltiples concursos de startups, participado en varios programas de aceleración y obtenido muchos reconocimientos internacionales”, dice Srinivas, una de las fundadoras.



La firma se enorgullece de hacer parte del el 1% de las empresas latinoamericanas que cuenta con un equipo fundador integrado por mujeres de color y emprendedoras inmigrantes.



Está conformada por un 51% de mujeres y un 49% de hombres entre los que se encuentran científicos de alimentos, científicos de datos, microbiólogos, desarrolladores, expertos en ventas, en desarrollo de negocios y diseñadores, entre otros, que proceden de Chile, EE. UU., India, Países Bajos y Singapur, y cuyas edades están entre 21 y 65 años.

También se enorgullece de haber recibido un reconocimiento mundial entre más de mil concursantes de 115 países el año pasado y tras menos de cuatro años de existencia.



Srinivas fuepremiada en la categoría de ‘Mujer fundadora’, dentro del premio Extreme Tech Challenge (XTC), que organiza la corporación del mismo nombre y que apoya a las startups a nivel global y cofundada, entre otros, por Bill Tai, un destacado emprendedor de Silicon Valley.



RETOS Y SALIDAS



El gran reto de la empresa es alimentar a las 10 mil millones de personas que tendrá el mundo en 8 años, en medio de enormes desafíos como “el cambio ambiental, la escasez de recursos y el aumento de enfermedades originadas en problemas de inmunidad y estilos de vida”.



Con la ayuda de un equipo de ingenieros y científicos diseñó un software, llamado Charaka, donde se han programado unas 15.000 plantas y 500.000 puntos de datos en la base de datos. El nombre de Charaka, rinde homenaje al Charaka Samhita, un texto escrito hace 2.500 años para documentar cientos de propiedades de las plantas en la medicina india ayurvédica.



“Cuando formulamos productos, recomendamos ingredientes 100% vegetales para sustituir los conservantes y aditivos químicos. Gracias a Charaka hemos podido investigar, desarrollar y comercializar los helados, hamburguesas, barritas de proteínas y mezclas para hornear sin lácteos en menos de 20 meses”.



“Somos capaces de sustituir los ingredientes de origen animal, como la leche y los huevos, y todos los aditivos, como gomas, estabilizadores, emulsionantes, agentes anticongelantes y anti aglomerantes, aglutinantes, etc., por ingredientes exclusivamente vegetales con un alto valor nutritivo y sin aditivos, gluten, soja, colesterol o grasas trans”, dice ella.



The Live Green obtiene los ingredientes cerca de donde produce y próximo a donde vende sus artículos, siguiendo los principios del comercio justo y la economía circular. También, reduce el impacto medioambiental.



“Esperamos que la ‘etiqueta limpia’ se convierta en la nueva norma, en la que los productos sean veganos, pero además sin productos químicos ni aditivos perjudiciales”.

Al introducir alternativas exclusivamente vegetales, sin alérgenos y 360º ecológicas, la ‘etiqueta limpia’ puede contribuir a la evolución de la industria alimentaria mundial sostenible, apunta Srinivas.



COMIDA Y TECNOLOGÍA



The Live Green es una corporación B certificada, es decir, que cumple con altos estándares de desempeño social y ambiental, verificados y con transparencia pública. Se define como una Foodtech, que en español significa que combina comida con tecnología.

Srinivas afirma que el mayor ejemplo de esa mezcla “es el Charaka, que es un motor de recomendación de software de IA/ML que combina la naturaleza con la ciencia para optimizar las capacidades de los alimentos totalmente vegetales y ayudarlos a ser tanto sostenibles como deliciosos”.



Entre el 2019 y 2021 Live Green registró un crecimiento de doble dígito lo que, según Forbes, atrajo a Sigma Alimentos en México, compañía global con presencia en 18 países.

The Live Green, que ha recaudado US$8 millones para impulsar su desarrollo y hace parte de la llamada revolución 2.0, en la que las tecnologías han jugado un papel destacado, trabaja con alianzas y espera hacer negocios con Colombia.



GLORIA HELENA REY

PORTAFOLIO