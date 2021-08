Compañía Mineros: su balance en cuanto a extracción de oro en Colombia

"Los ingresos de Mineros al cierre de la operación financiera del segundo trimestre del presente año aumentaron un 2 %, explicado por el incremento del 5 % en el precio promedio de venta del oro con respecto al mismo periodo del año anterior y debido a mayores ingresos generados por la venta de energía y coberturas, que contrarrestaron parcialmente la menor producción".



Así lo señaló Andrés Restrepo, presidente de la compañía minera, quien en diálogo con Portafolio explicó que, en términos de resultados en la operación de Colombia, la producción del segundo trimestre fue de 20.000 onzas, lo que representa una disminución del 5 % con respecto al segundo trimestre de 2020. Esta reducción está explicada por la venta de Operadora Minera, ya que la tarea aluvial mostró un incremento del 10 % en producción.



Así mismo, indicó que, recientemente, fue inaugurada Llanuras Aluviales, una nueva planta que producirá cerca de 9.000 onzas de oro al año, y que contribuirá al aumento del volumen del metal para la operación de Colombia.



¿Cómo cerrará Mineros la operación en el 2021?

La producción ha bajado con respecto al primer semestre del 2020 porque se vendió la operación de la mina La Ye, en una estrategia que busca decrecer la extracción entre 15.000 y 20.000 onzas de oro, para enfocarnos en operaciones más grandes. Este volumen se recuperará con onzas de extracción selectiva y onzas de formalización minera en los próximos años y que se calcula entre 90.000 y 100.000 onzas. Esto tomará tiempo porque apenas inició el proyecto Llanuras Aluviales, una nueva planta con la que se buscará extraer cerca de 9.000 a 10.000 onzas de oro al año.



Además, seguiremos desarrollando y fortaleciendo nuevas formas de explotación aluvial y trabajando en la exploración del proyecto aurífero Güintar-Niverengo con nuestro aliado Royal Road Minerals, y el objetivo es que, cuando entre en operación reemplace a la mina en El Bagre, cuando esta sea cerrada por declinación.



¿Cómo va la tarea en el exterior?



Lo que viene para la compañía es un crecimiento en la producción de oro en la operación que tenemos en Nicaragua, porque es el proyecto de estas características que tenemos más cercano. La iniciativa se llama Provenir, y es una mina nueva que vamos a abrir en ese país centroamericano. Estamos en el proceso de terminar la factibilidad y los números pintan bien. Ahí procederemos con las inversiones para producción.



Y en Argentina, adquirimos una mina denominada Gualcamayo, lo que implica hacer importantes inversiones en exploración con el fin de trazar alternativas para extender la vida útil de este proyecto, con análisis y estudios para el incremento de las reservas. Desde su adquisición se han invertido US$ 4 millones de capital adicionales a la inversión inicial. En estos primeros seis meses del año, la mina ha generado US$25 millones que han sido reinvertidos de acuerdo con los planes de la compañía.



Andrés Restrepo, presidente de Mineros. Cortesía Mineros

A corto y mediano plazo, qué viene para la operación de Mineros?

Vienen años intensivos en inversión. En los próximos cuatro a cinco años se invertirán grandes recursos para generar incrementos importantes en el nivel de producción. Y si no se hacen estos desembolsos los volúmenes de extracción serán parecidos a los actuales, o a los registrados.



¿Cómo la planta Llanuras Aluviales ayudará a crecer la producción?



La planta está compuesta por ocho bloques pequeños de extracción que cubren una distancia de tres kilómetros. Se trata de una draga de succión, una draga de producción y una planta de beneficio flotante de fácil movilidad que permite la extracción en zonas donde una draga de cucharas no puede llegar. Esta planta, al igual que todas las que se utilizan en la operación, realizan una extracción aurífera sin mercurio, para lo cual se usan equipos de concentración gravimétrica que separan los minerales pesados (oro y arenas negras) por medio de un sistema de canales hidráulicos, permitiendo la sedimentación de las partículas de oro.



¿Cuánto se ha ejecutado en inversiones en 2021, y cuál es lo trazado para 2022?



Para este año teníamos un capex superior a los US$80 millones, y buena parte de este monto para inversiones se ha ejecutado. Y solo faltan unos US$20 millones adicionales para desembolsar en lo que resta del 2021. Y para el 2022 se tendría un capex de sostenimiento poco menor a lo de este año, pero si se hace realidad el proyecto Porvenir en Nicaragua, la inversión sería sustancial. No hay un número definitivo porque hasta el momentos estamos realizando los cálculos.



Esta es una de las razones por las que estamos adelantando el proceso de listado en la Bolsa de Valores de Toronto para tener acceso a capital y poder acompañar esas inversiones en los próximos cuatro a cinco años y para esas geografías en las que tenemos operación y que podrían sumar entre US$300 millones o US$400 millones. Este capex se financiaría en parte con operación propia de caja, en parte con créditos y en parte con aportes de capital.



¿Cuál es el balance de la producción en la operación de Colombia?

En lo corrido del año llevamos 41.000 onzas de oro producidas. Y la extracción del segundo trimestre fue de 20.000 onzas, lo que representa una disminución del 5% con respecto al segundo trimestre de 2020.



