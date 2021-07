Latam, mejor lugar para desarrollar e-commerce y software, según VTEX

VTEX, la empresa proveedora de plataforma de comercio digital de software como servicio para marcas empresariales y minoristas, que inició su cotización en la Bolsa de Nueva York este miércoles, explicó la importancia que tendrá para la región el cambiar la imagen de ser exportadores de productos a exportar talento.



“La mejor solución para el e-commerce está en Latinoamérica, en la región estamos acostumbrados y destinados para sobrevivir y esa marca la tienen nuestras empresas, eso y la personalización es lo que nos ha ayudado a ser mejores”, explicó Mariano Gomide de Faria, cofundador y coCEO de VTEX.



La empresa, que tiene 21 años, está en camino a la expansión global y ahora también busca ayudar a los emprendedores de 32 países a que tengan un enfoque diferente en su digitalización y personalización.



“Son esos detalles los que nos han vuelto un referente, inspirar también y tener un impacto en lo social a través de cualquier canal” agregó Geraldo do Carmo Thomaz Júnior cofundador y coCEO.



Para Gomide, será el software el que pondrá a Latinoamérica en el imaginario del mundo más allá de las ventas de productos, así como aportes en la solución de los problemas.



“En Latinoamérica ya tenemos un 7 % de penetración y en los próximos 10 años veremos un gran crecimiento. Somos una empresa con una ambición global”, señaló Gomide.



La idea es mostrarle a las empresas que hay posibilidades de no solo hacer personalización a largo tiempo. “Latinoamérica es conocida por su software y esto es muy importante, pues puede cambiar las ideas. Seremos la punta de lanza, ya no solo de una región que exporta 'commodities'” apuntó el directivo.



En el caso de Colombia ‘el estallido’ se dio hace siete años.



“Creemos que Colombia es el segundo exportador de talento y el mercado crece por encima del 40 %. Después de pandemia siguieron las operaciones de la digitalización de las empresas, aún tenemos problemas para encontrar los talentos, pero no solo ocurre en el país o en la región, sino en el mundo, y por eso apostamos a la formación con el programa tetrix”, agregó Gomide.



“Para los emprendedores esto es muestra de todo lo que podemos lograr, de lo estamos haciendo por las empresas y no solo las grandes. Es momento de demostrar toda nuestra capacidad y de ver efectivas nuestras alianzas con compañías de otras regiones. Ya estamos viendo cómo se hace la contratación de nuestros servicios y el cambio que esto puede significar", agregó Do Carmo.



