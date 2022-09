Empresarios, a la espera de marco comercial entre Venezuela y Colombia

Los empresarios de Venezuela y Colombia esperan que se defina pronto el marco comercial que regirá el intercambio entre ambos países una vez que se concrete la reapertura de la frontera, programada para el próximo 26 de septiembre, tras poco más de 7 años de cierre al paso vehicular, dijeron este miércoles expertos de las dos naciones.



En un evento organizado por la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), el director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), Carlos Augusto Chacón, expresó su preocupación por el hecho de que, de momento, no se conozca el marco que regulará la reanudación de las relaciones comerciales entre ambos países.



"Uno no ve con claridad que eso esté planeado y puesto sobre la mesa. Hay que definir el marco de relaciones, si va a ser el acuerdo parcial vigente, si Venezuela se sale del Mercosur (Mercado Común del Sur) y reingresa a la Comunidad Andina, o si será un acuerdo de libre comercio entre ambos países", señaló el académico colombiano.



La definición de un marco concreto, aseguró, es lo que "dará garantía y la seguridad jurídica necesaria" en este intercambio comercial, un aspecto que mientras no se defina "queda a la interpretación de los distintos actores", lo que "genera incertidumbre, a lo que los mercados no responden bien", sostuvo.



Puente fronterizo entre Colombia y Venezuela. Andrés Carvajal

Por su parte, el abogado Faustino Flamarique señaló que los actores venezolanos están "muy pendientes" de las decisiones que vayan a tomar tanto el Gobierno de Nicolás Maduro como la Administración de Gustavo Petro, que anunciaron el pasado 9 de agosto, por Twitter y de manera simultánea, la reapertura de la frontera.



"La reapertura de la frontera es una buena noticia, y esperamos que se regularice el intercambio comercial formal", dijo el letrado, socio de la firma venezolana Lega Abogados, durante el conversatorio virtual.



Los expertos subrayaron que, además de resolver asuntos normativos y regulatorios, es necesario tener presente las sanciones de Estados Unidos que pesan sobre el país caribeño y sus efectos sobre la dinámica comercial entre Colombia y Venezuela.



EFE