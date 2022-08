Empresarios deben comprometerse con la descarbonización

Para el presidente Gustavo Petro la descarbonización será una de las grandes prioridades de su gobierno y un grupo de empresarios colombianos parece dispuesto a apoyarlo porque la considera muy importante y porque trabaja en un capitalismo constructivo desde hace casi 30 años.



(Lea: California prohíbe la venta de automóviles nuevos a gasolina para 2035).

Pero, antes de establecer una estrategia de cambio climático, considera necesario que se precisen conceptos como el de la descarbonización, dice a Portafolio Sergio Rengifo Caicedo, vocero oficial y director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, CECODES, una asociación de carácter privado creada en 1993, que trabaja en un crecimiento que proteja el medio ambiente con la eficiente utilización de los recursos naturales.



La entidad es el capítulo colombiano del Consejo empresarial mundial de desarrollo sostenible (World Business Council for Sustainable Development), que interactúa con varias agencias de la ONU en diversas cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible y que tiene su sede en Ginebra, Suiza.



“Entendemos la descarbonización como el proceso progresivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente la emisión de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, a través de acciones que permitan eliminar el consumo de combustibles fósiles que poseen carbono en su estructura molecular”, explica.



En su opinión, la descarbonización es “uno de los puntos más importantes para lograr la carbono neutralidad en 2050 y, por eso, hace parte del cumplimiento de un requisito legal” pues recuerda que en Colombia existe Ley de Acción Climática 2169 de 2021.



En nuestro país se hacen esfuerzos para la descarbonización y la transición energética y hay una política de gobierno, la Estrategia 2050, “que orienta las accione nacionales, sectoriales y territoriales para construir un futuro resiliente al clima”, recuerda.



Asegura que las empresas están utilizando mecanismos como la medición de la huella de carbono y que hay avances en la transición hacia energías limpias como la solar. En el mundo y América Latina también.



Noruega, Reino Unido y Suecia lideran los procesos de descarbonización a nivel global y uno de los grandes logros alcanzados es el proyecto Noruega Hydro o la decisión de ese país en adoptar energías limpias como parte fundamental del suministro. En nuestra región, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, emitió la “Ruta de descarbonización profunda en América Latina”, que resume y compara rutas, nacionales y sectoriales de descarbonizacion hasta el 2050, compatibles con el Acuerdo de París y con las prioridades de desarrollo de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, recuerda Rengifo.



(Además: Precio de las tarifas de luz y gas se disparan en Reino Unido),



“A nivel internacional, las grandes empresas están comprometiéndose con este objetivo por la importancia de preservar el planeta y en el que, finalmente, basamos nuestra economía. Por esta razón, también, las más de 200 empresas que hacen parte del Consejo empresarial mundial, se comprometieron en el 2021 a ser carbono neutro hasta 2050. En Colombia CECODES se alinea a esta estrategia y está trabajando de la mano con sus empresas asociadas para lograr el mismo objetivo”, sostiene.



Natura, Corona Industrial, Grupo Sura, Argos, Postobón y otras empresas están asociadas a CECODES, que busca ayudarlas a ser líderes en sostenibilidad, orientarlas en la creación de una estrategia de cambio climático mediante la Hoja de Ruta Empresarial para la Carbono Neutralidad y a que vean que la sostenibilidad es la única forma de hacer negocios.



¿Cómo se logra?



Se habla de descarbonizar cuando “se realizan diferentes acciones que ayudan a eliminar paulatinamente el consumo de combustibles fósiles que poseen carbono, y cuya combustión libera energía que se traduce en emisiones de dióxido de carbono (CO2)”, explica Rengifo.



El Consejo Empresarial Mundial hace recomendaciones generales para lograr una descarbonización paulatina como “una evaluación precisa y consistente para el cálculo, seguimiento y/o validación de las emisiones que se generan en las actividades y procesos empresariales.



Es importante articular las mediciones y los cálculos desde una perspectiva de cadena de valor, es decir, teniendo en cuenta los procesos internos y externos en que se realicen”, sostiene.



Además, dice que es “fundamental la innovación y aplicación de los conocimientos mejorados sobre oportunidades/brechas en productos y tecnologías para satisfacer las necesidades de descarbonización, pensado desde las necesidades de los clientes finales”.

La descarbonización depende “de una estrecha colaboración entre la cadena de valor de las actividades empresariales, es decir, que el compromiso de lograr la reducción en el consumo de combustibles se convierta en un compromiso colectivo y no individual”, resalta.



No obstante, destaca que si lo que se busca es transformar el mundo y, en especial a Colombia, es preciso partir de la responsabilidad de cada uno de nosotros y de acciones particulares.



“Desde CECODES promovemos e invitamos a los ciudadanos a identificar sus impactos para que nos desaprendamos de nuestros estilos de vida, actuaciones y patrones de consumo, para generar impactos positivos en el medio ambiente y la sociedad (...)”.

“(…) se deben implementar acciones que reduzcan las fuentes de emisión, como cambios en los hábitos de consumo y sensibilización en estrategias de mitigación personales, como la siembra de un árbol hasta el cambio del medio de transporte y la alimentación”.



CECODES propone los Objetivos para Vivir Mejor, una estrategia que invita a realizar acciones personales y a que conozcamos las soluciones al cambio climático; a que exijamos más energía renovable, consumamos más vegetales y menos carne, utilicemos la bicicleta en lugar del carro y exijamos la adopción de medidas inmediatas contra el cambio climático.



Aún hay muchos obstáculos para vencer en podrían ser significativos en los próximos cuatro años.

Gloria Helena Rey