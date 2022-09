Empleo e innovación, los retos a los que deben apuntar los empresarios

En un entorno complejo de incertidumbre, a nivel interno y externo, el sector privado es un actor fundamental para que la economía del país pueda tener un crecimiento sostenido, luego de la pandemia y el posterior periodo de reactivación.



Directivos consultados sobre el papel del sector productivo en la coyuntura coinciden en que su aporte debe estar en generar empleo e innovar.



Carlos Mario Lafaurie, socio director PwC Colombia, considera que el empresario debe concentrarse en lo que sabe hacer y constituirse en su razón de ser (core business), haciendo lo posible para mantener un equipo motivado y concentrado en atender las necesidades de clientes actuales y potenciales”, dice. El otro reto, agrega, es innovar a través de la tecnología y sus procesos para hacer frente a la evolución del consumidor.



Por su parte, Javier Echeverri, country Manager de Manpower Group para Colombia, indica que el sector privado del país debe procurar el aumento de mano de obra. “Las personas que tengan empleo formal van a tener ingresos para adquirir bienes y productos y desde ese punto de vista las empresas deberían darle prioridad a proyectos que generen empleo, en lugar de frenarlos”. Igualmente, dice deben entrenar y formar a sus colaboradores en las habilidades que se requieren hoy en día en el mundo del trabajo. Y desde su punto de vista, en medio de la incertidumbre deben continuar innovando para que en el futuro ganen ventajas competitivas.



Desde la industria de los alimentos, Francisco Fuente, gerente general de Bimbo de Colombia, cree que los empresarios del sector deben optar por mantener el consumo de manera activa y para eso propone conocimiento sobre sus necesidades con el fin de atenderlas con acciones que resulten beneficiosas para ellos y las compañías. Agrega que también es indispensable cumplir con las obligaciones tributarias para que el gobierno cuente con los recursos para mantener una economía estable. Y, finalmente, agrega que “el llamado es a seguir siendo generadores de oportunidades laborales porque en la medida en que hay empleo, la economía crece y hay bienestar para los ciudadanos”.



Bernardo Vargas, presidente para Latinoamérica de la firma DigitalBridge, argumenta que desprovistas de los miedos típicos que pueden traer los cambios de gobierno o los péndulos económicos de un país, las compañías deben seguir siendo dirigidas a producir empleo, bienes y servicios de forma ética y responsable. “Las compañías en Colombia no solo son agentes de producción económica, sino cada vez más deben ser agentes de bienestar social, a través de programas serios, respetando las normas de sostenibilidad, protegiendo al medio ambiente, a las comunidades a las cuales se deben, siendo modelo para otros”, añade.



A su turno, Santiago Holguín, gerente general Lenovo Colombia, comenta que “la inversión, la innovación, la creación de empleo en segmentos de población como los jóvenes y mujeres; construir confianza y generar valor a largo plazo para todos los grupos de interés, son elementos clave para que la economía tenga resultados positivos”.

Cómo llegar a metas que perduren

La firma PwC condensó en cinco pasos lo que, desde su perspectiva, son las prioridades que deben tener las empresas hoy para alcanzar resultados que crean valor y son sostenibles en el tiempo.



1. Reseteando las conversaciones. Establecer una conversación directa entre la junta directiva, el CEO y líderes de la compañía para enfrentar de forma clara los retos diarios y establecer objetivos realistas y alcanzables.



2. Recalibrando habilidades. Crear y educar sobre las capacidades relacionadas a las amenazas principales: riesgos cibernéticos, creación de confianza y medición de los indicadores no financieros.



3. Repensar los incentivos. Examinar y replantear las prioridades que quieren que impulsen la fuerza laboral, los sistemas de gestión del desempeño y cómo informan su progreso.



4. Repensar la colaboración. Abordar los desafíos de la sociedad no es un proceso individual. Hay que lograr la cooperación entre líderes empresariales, gobierno, inversionistas y organizaciones no gubernamentales.



5. Reevaluar la sucesión. Establecer un proceso para la continuidad de las estrategias a largo plazo y las proyecciones sobre nuevos proyectos. Considerar contrataciones externas para enriquecer el conjunto de habilidades y conocimiento.

