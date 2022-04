Empresarios piden revisar uso del tapabocas en colegios

Hay muchos lugares del mundo en donde ya no es obligación el uso del tapabocas.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, expresó que la medida anunciada por el Gobierno, de eliminar el uso de tapabocas en algunos municipios, es positiva y “nos acerca al esperado fin de la pandemia”.



Al pedir que se evalúe si se debe mantener la restricción del uso del tapabocas en los colegios, indicó que “se ha encontrado que los niños no han sido los grandes de vectores de contagio, pero, en cambio, sí han vivido unos años difíciles en su proceso educativo”.



En general, llamó la atención en que “a nivel personal es importante que seamos prudentes, considerando que gran parte del país está atravesando por época de lluvias, lo que trae consigo el incremento de enfermedades respiratorias”.



A su juicio, es de esperar que las variantes de Ómicron que circulan en el mundo y que ya son dominantes en el país, traigan nuevos brotes, pero la expectativa es que si impacto en la salud sean más leves.



Al insistir en que son necesarias las conductas de autocuidado, comentó que “aislarse en caso de presentar un cuadro respiratorio, lavarse las manos y usar el tapabocas en los espacios que indican las autoridades de salud, como hospitales, medios de transporte y entidades educativas; debe ser observado con rigor para asegurar que mantengamos la buena senda de la reactivación que lleva el país”, indicó Mac Master.



En representación de las pequeñas y medianas empresas, Rosmery Quintero, presidente de Acopi, dice que la flexibilización de las medidas sanitarias es un riesgo que cada uno de los países debe asumir con el fin de retomar al máximo la normalidad.



Coincidió con el presidente de la Andi en que es necesario analizar la situación de los menores de edad y las consecuencias de seguirles exigiendo su uso en las actividades escolares, cuando han tenido una cuota de sacrificio bastante alta. Paralelamente, comentó, es pertinente estudiar la evolución de la vacunación en esta población.



Quintero dijo que también hay que mantener el monitoreo permanente sobre la evolución del virus porque hay municipios del país que han sido más lento en el control de la pandemia y han tenido dificultades.



“Las medidas son buenas, en términos generales, siempre y cuando no se abandone el seguimiento a la evolución y no se desmonté el plan completamente, porque en caso de una reacción adversa el sistema de salud debe estar disponible para salvar vidas”, puntualizó.



Al respecto, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que la decisión del Gobierno es acertada ya que permitirá continuar con la recuperación de la economía colombiana. Por su parte, desde Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego dijo que el anuncio del presidente Duque, es favorable para el sector y destacó que en la capital la vacunación ya llega al 95% con la dosis completa en lo mayores de 11 años.



“Esto descarga a los comerciantes, a los empresarios, a los restaurantes que tienen que exigir el carnet de vacunación. De todos modos, es una responsabilidad de cada quien mantener el distanciamiento social y en los lugares donde se siga exigiendo el tapabocas, manejarlo de manera responsable", puntualizó.



