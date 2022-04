Empresas aceleran llegada al mundo virtual del metaverso

Desde que Mark Zuckerberg, CEO y cofundador de Facebook, anunció el cambio de nombre de la compañía a Meta y de lo que sería, bajo su visión, la “próxima plataforma social” con el metaverso, el mundo se ha volcado a descubrir todo lo relacionado a esta experiencia virtual.



Es así como cada vez más industrias, en la que se destacan la de videojuegos, moda, tecnología, inmobiliaria y de entretenimiento, apuestan por dar pasos gigantes en el mercado del metaverso, con el fin de crear experiencias y porque no consolidar la ventas de productos.



Según una encuesta de Bloomberg Intelligence, el mercado del metaverso podría representar unos US$ 800.000 millones para el 2024. Si bien el panorama parece prometedor, expertos señalan que todavía hay mucho camino por recorrer y conceptos por aprender. Felipe Vergara, consultor de marketing digital, destacó que en este momento no hay “consenso sobre qué es y qué no es metaverso”, sin embargo, ya las empresas vienen identificando sus ventajas.



“La definición más generalizada es: "será un mundo virtual donde podremos trabajar, conocer personas, viajar, asistir a eventos o jugar videojuegos completamente inmersos en una realidad tridimensional a través de un avatar’. Si bien Facebook es la marca que está liderando esta iniciativa, al cambiar su nombre a Meta, hay otras empresas que también están creando sus metaversos tales como Microsoft o Disney”, afirmó Vergara en entrevista con Portafolio.



Ahora bien, frente a los beneficios que el metaverso le puede traer a las diferentes industrias, Vergara señaló que esta “herramienta” podría ayudar a las compañías a la hora de querer vender sus productos o sus servicios.



“Con el metaverso, se abrirá un mundo prácticamente inexplorado donde las empresas podrán vender sus productos o servicios. Las marcas podrán comercializar desde ropa, hasta propiedades, vehículos, viviendas, eventos, juegos o viajes para que las personas puedan disfrutarlos, a través de sus avatares. De hecho, marcas como Nike, Zara o Ralph Lauren ya están vendiendo colecciones en el metaverso para que las personas puedan vestir sus avatares con sus productos”, apuntó Vergara.







INDUSTRIAS CON AVATARES



Sin duda durante estos últimos meses, la industria que ha demostrado más interés en ganar participación en el mundo del metaverso es el de la moda. Hoy vemos a más marcas interesadas en participar de esos universos digitales.



“Cuando se entra a esos universos virtuales hay que crear un avatar que transmita nuestra identidad y que además tenga un look y un atuendo. Es allí en donde vemos como la moda le da funcionalidad al metaverso. Es muy importante que desde esta industria entendamos el papel que jugamos en estos espacios virtuales y empecemos a darle al consumidor esa identidad dentro de estos espacios. Tenemos la oportunidad de ofrecer los productos en una plataforma diferente”, comentó la diseñadora de moda digital Karina Ochoa.



Pero no solo vestir a un avatar y ofrecer una experiencia del nuevo mundo es la apuesta de esta industria, ya que con las nuevas herramientas digitales se prevé que se puedan optimizar recursos a la hora de lanzar colecciones.



Diana Lucía Gómez, comunicadora de moda y consultora de marketing, explicó que los primeros escenarios tipo metaverso, como Descentraland, ya permiten a las personas crear un avatar y comprar prendas para vestirlo.



“Justamente en plataformas como esta es que ya hay marcas de moda participando, creando tiendas virtuales, pequeños juegos y hasta pasarelas. Hace unos cuantos días se realizó la Metaverse Fashion Week, y marcas reconocidas como Dolce & Gabbana, Elie Saab y Guo Pei mostraron sus creaciones digitales para una audiencia digital global”, resaltó Gómez.



Asimismo, Gómez precisó que la idea del metaverso es “una posible evolución del internet”, en la que se participen en entornos virtuales inmersivos, “con visualización en 3D, en donde sea posible interactuar, no solo para jugar, sino para trabajar, socializar, comprar, vender, aprender, etc”.



Otra de las industrias que dirige su mirada al mundo del metaverso es la de los videojuegos. Y no es para menos, cuando se busca entretener a los gamers con una experiencia virtual que cuente con dispositivos como gafas que eleven el nivel del juego.

Jose David Cardona, CEO del estudio de desarrollo de software, arte y diseño 3D Polygonus, afirmó que el metaverso abrirá una gran oportunidad para esta industria que sigue creciendo en el mundo.



Empresas del sector inmobiliario también han empezado a incluir entre sus propósitos de transformación digital al metaverso. Tal es el caso de la compañía estadounidense de bienes raíces EXP Realty que cuenta con un plataforma llamada Virbela.



“Por medio de esta herramienta, el agente inmobiliario puede crear un avatar personalizado desde cualquier lugar del mundo, permitiendo que sea un modelo de negocio internacional cruzando fronteras (...) lo más importante de este metaverso es que ayuda en el crecimiento laboral de los empleados”,dijo Santiago Carrizosa, gerente de EXP Colombia.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO