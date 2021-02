Alimentos Polar amplía planta que produce Harina P.A.N. en el país

José Antonio Pulido, gerente general de Alimentos Polar Colombia, anuncia el fortalecimiento de la planta que produce Harina P.A.N. en Colombia. Esto, con el fin de atender Ecuador, Perú y Chile. En los planes están el Caribe y Argentina. Las inversiones van en $90.000 millones.

¿Cómo estuvieron los negocios el año pasado?



El año pasado fue duro por tantos cambios. Lo que hicimos fue proteger a nuestros empleados y tomar todas las medidas que le permitiera trabajar de forma segura. Igual, trabajamos con los proveedores para garantizar la materia prima. Y, por último, ayudamos a las comunidades con donaciones.



En la mayor parte del 2020, la demanda estuvo bastante robusta no solamente porque tenemos productos básicos, sino porque hubo muchas ayudas del Gobierno para tratar de compensar las pérdidas de los ingresos de los más necesitados y al final crecimos un 20% en términos de valor.



Allí nuestra marca P.A.N. incrementó su participación de mercado, pasamos del 37% al 49%, la marca Quaker también creció seis puntos su participación en el mercado y legamos a casi el 70 %. Nuestras marcas de mascotas siguen muy sólidas, en alimentos para perros subimos un punto, ya tenemos casi el 15% y alimentos para gatos aumentamos casi seis puntos y estamos en 20%.



¿Y lo que va del 2021?



Hemos visto en el último bimestre una caída en el consumo. Creo que producto de menos subsidios y también de todos estos cierres que han vuelto quizás a aumentar los niveles de desempleo. Vamos a seguir con estos focos de la protección de los empleados, las ayuda a las comunidades porque es necesario y, por supuesto, seguiremos con el compromiso que hemos tenido con los agricultores de Colombia, con la compra de cosechas de maíz blanco y amarillo en el país.



¿Cómo van en exportaciones?



Harina P.A.N. es nuestro producto insignia y es más de la mitad del negocio de la compañía. Está ya en más de 90 países y se exporta desde EE. UU., desde Italia, Venezuela y también la estamos haciendo desde Colombia, sirviendo a tres mercados: Ecuador, Chile y Perú. Posiblemente este año vamos a estar produciendo para Argentina y países del Caribe.



¿Y cómo van desde Colombia?



Antes llevábamos la harina a esos 90 mercados pero el país perdió competitividad. Además, el negocio doméstico creció, la compañía decidió invertir en EE. UU. y desde allí empezaron a exportar.



Sin embargo, desde hace como tres años venimos invirtiendo muy fuerte en la ampliación de nuestra planta de harinas en Colombia. Hemos destinado, cerca de $30.000 millones cada año.



El país tiene una ventaja geográfica y la estamos aprovechando desde Buenaventura. La confianza del grupo en el país siempre ha estado, vamos a llevar la fábrica a que pueda producir más de 12.000 toneladas al mes y esto nos va a permitir atender con una alta consistencia esos mercados. Los trabajos civiles y la maquinaria que viene de EE. UU. y de Europa ya fue colocada.



Esperamos dar la buena noticia en septiembre de que ampliamos la planta y de que estamos produciendo cada vez más en Colombia.



¿Cuáles son las inversiones totales y cuánto de lo producido es para el país?



Hemos invertido $90.000 millones en los últimos cuatro años. Una parte no me gustaría incluirlas antes de hacerlas. Por lo menos el 80% de la producción es para el mercado interno.



¿El producto es clave en la dieta de los colombianos en este tiempo?



Es el carbohidrato más económico que tiene el colombiano. Con un kilo de harina puedes hacer 20 arepas. Es un producto dirigido a las clases más necesitadas. En estos tiempos la gente quiere comer algo nutritivo y que le rinda el dinero. Y la harina precocida es ciento por ciento natural sin ningún aditivo y muy atractiva en término de precio.



¿Cómo esperan crecer en este 2021?



Es difícil por tanta incertidumbre. Nosotros somos optimistas que el país se va a recuperar, por lo menos así lo muestran los principales indicadores. En ese contexto queremos crecer, seguramente no lo vamos a hacer a la misma rata que tuvimos el año pasado, pero queremos crecer apuntalados en la misma receta que es innovación en nuestros productos, fortalecimiento de nuestras marcas.



¿Cuándo se verá en Colombia el cambio de la marca Aunt Jemima a Pearl Milling Company?



Estamos trabajando con PepsiCo en los detalles de lo que sería una eventual transición. Lo que sí puedo asegurar es que la fórmula, el desempeño de las harinas para los pancakes se va a mantener con los más altos estándares y con la preferencia del colombiano.



¿La decisión de Colombia de regularizar venezolanos tiene alguna incidencia a nivel empresarial?



Es un tema de mucha valentía y de mucha sensibilidad social que el presidente Iván Duque ha anunciado. La verdad, no como líder empresarial, sino en lo personal tengo un profundo agradecimiento por este país y por lo que ha venido haciendo por los migrantes.



Esto no tiene ninguna repercusión más allá de que ahorita las personas venezolanas que están acá se van a regularizar y eventualmente van a poder aplicar al mercado laboral de una forma mucho más sencilla. Es un paso importante de Colombia, con una visión de largo plazo, algo digno y loable de admirar.