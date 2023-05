Alquería se alista ante posibles riesgos por el fenómeno de El Niño

Alquería toma medidas ante la llegada del fenómeno de El Niño. Así lo anuncia su CEO, Rafael Álvarez, quien también explica que todavía está lejos una mejora en los precios de la leche.

¿Cómo explicar el cambio a Leche Súpercremosa?

Es la evolución de nuestra leche entera. Entendimos que hay una necesidad de más o menos cremosidad de acuerdo al uso y al hábito del consumidor y esta tiene un poco más de esa cremosidad que la entera. No obstante, saldrá al mismo precio que la oferta actual. Llega a complementar un portafolio muy sólido.

¿A qué aspiran?

Queremos seguir como la marca más importante de lácteos en la mente, el corazón y el paladar de los consumidores y los hogares del país.

¿Qué pasa con los altos precios de la leche al consumidor en el sector?

El tema de la inflación es mundial, sobre todo en alimentos y, en Colombia ha tenido un impacto muy grande. En la compañía hacemos un esfuerzo para ser mucho más productivos y eficientes a fin de lograr que el impacto que recibimos - por ejemplo por el aumento de los insumos de los ganaderos en el precio de compra- no sea del mismo nivel en el precio al consumidor. Desafortunadamente, eso no ha sido tan visible pero podría ser más alto de no haber hecho esos esfuerzos.

¿En qué más trabajan?

Hemos asegurado la mayor calidad del producto porque si el consumidor está pagando y desembolsando más dinero debemos asegurar que la ecuación de valor sea la más alta posible.

El lanzamiento de nuevos productos y asegurarnos de que el consumidor tenga accesibilidad a nuestro portafolio también ha sido fundamental. Y hay otra acción, puntual, que son los extracontenidos: a una bolsa de leche se le agrega un poco más.

¿Percibe que cede la inflación en alimentos?

Para nosotros no necesariamente cuando se mira el precio de compra al ganadero, porque todavía es muy superior comparado con el del año pasado. Sí da señales de que se empieza a estabilizar. Una disminución grande, que permita entonces mostrar precios a la baja, todavía no se está dando, y es muy difícil saber que eso pueda darse, entre otras, porque Colombia es deficitario en leche, lo que también presionó la inflación. Todavía se proyecta estabilidad más no un crecimiento muy alto vs. el año pasado a nivel de producción total.

¿El fenómeno de El Niño es una preocupación más?

Afortunadamente, tenemos un poco más de producción pero dependiendo de la severidad pueden llegar algunas proyecciones de que estemos tres por ciento abajo en la producción total de leche en Colombia vs. el año pasado.

Esto, dependiendo de la severidad, ya no se habla de si viene o no. La pregunta es qué tan fuerte va a venir. Según su fortaleza, podríamos estar viendo un impacto, esperamos que no sea muy alto.

¿Qué hace Alquería al respecto?

Venimos preparándonos para asegurar que no haya impacto en la disponibilidad de producto ni en los precios al consumidor.

¿De qué manera?

Primero, pulverizando la leche para tener inventario a futuro. Alquería es una de las pocas compañías del mercado que tiene esa posibilidad. Eso es muy importante porque la producción de lácteos y alimentos tiene picos y el consumo también. Es casi imposible que coincidan, por lo que se necesitan este tipo de capacidades para igualar las dos variables. También estamos garantizando la compra a nuestros más de 13.000 ganaderos. Lo que estamos acopiando está por encima de las necesidades de lo que vendemos porque es un hecho que el volumen ha disminuido. Lo peor que le puede pasar a un ganadero no es que le suban o le bajen el precio, sino que no le compren.

¿Qué otras medidas pueden servir?

Asegurar otros insumos. Por ejemplo garantizar, en un trabajo conjunto con los ganaderos, alimento para los animales, porque se puede dar falta de pasto. Muchos no saben cómo prepararse. La anticipación puede venir de muchas maneras.

¿Cómo ve Alquería las perspectivas para el 2023?

Si bien hay una coyuntura muy compleja a nivel mundial y local, con la incertidumbre por varios motivos, afortunadamente venimos con un plan muy sólido de largo y mediano plazo y sobre eso vamos muy en línea con los crecimientos bastante importantes que nos da una seguridad y una solidez para que las metas se cumplan.

¿Qué opina de la política de tierras?

Hay una oportunidad muy grande y una necesidad de mejorar la productividad.

Ahí trabajamos activamente y queremos ser parte de la solución para que diferentes actores podamos desarrollar el campo. Es un tema de mediano plazo y creemos firmemente que el futuro de Colombia está en el campo.

‘Reforma laboral que refleje las necesidades del país’

¿Le preocupa la reforma laboral cómo está planteada hasta el momento?

En Alquería tenemos una operación compleja que cubre desde actividades agropecuarias hasta tareas de distribución, con turnos. Efectivamente, confiamos en que se de la participación, la escucha y la construcción de un proyecto de ley que refleje las necesidades que Colombia tiene en este momento para poder mantener la productividad y mejorar las condiciones de los trabajadores actuales, pero asegurar que sentamos las bases para que se cree empleo digno y de mejor calidad.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA