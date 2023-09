Bienestar del personal está en las prioridades de empresas

El 85% de los ejecutivos y directivos de Recursos Humanos en Colombia afirmaron que el bienestar es importante para su empresa, mientras que en Latinoamérica así lo considera el 80%.



El 81% consideró que se está volviendo un asunto cada vez más importante (68% a nivel regional); y, el 54% opinó que su estrategia en ese frente podría estar plenamente integrada a la estrategia general de negocio y talento (48% fue el promedio regional).



Los datos surgen de la Encuesta Global de Bienestar 2022-2023 de Aon plc, firma mundial en servicios profesionales. Se resalta que el 97% de las organizaciones participantes en el país, tienen iniciativas de bienestar dentro de su estructura de capital humano, siendo el porcentaje más alto de Latinoamérica (89%) y global (87%).



“Desde una perspectiva global, esta encuesta pone de relieve que el bienestar de los empleados sigue siendo muy importante para las organizaciones, a pesar de las condiciones volátiles actuales”, expresó Max Saraví, head of Health & Talent Solutions para América Latina de Aon.



De hecho, entre las evidencias el 83% de las empresas en todo el mundo tiene hoy una estrategia de bienestar, lo que representa un aumento de más del 25% desde 2020.



La encuesta identifica las tres principales prioridades que tienen las empresas colombianas. Lidera el bienestar de los empleados (58%). Después mencionan atraer y retener al talento y la innovación de productos o servicios.



Aon llama la atención que estas respuestas distan de las que dieron las compañías en el 2020, en plena pandemia, cuando le daban la máxima importancia a cumplir los objetivos financieros y satisfacer las necesidades de los accionistas.



En segundo lugar, está satisfacer las necesidades de los clientes y, por último, mencionaban satisfacer y adaptarse a las condiciones cambiantes de los clientes debido a la crisis sanitaria.



Por otra parte, las tres principales problemáticas relacionadas con el bienestar de los empleados se resumieron en salud mental y emocional (71% de las respuestas), agotamiento o languidez (54%) y apoyo al trabajo virtual o híbrido (41%). La encuesta también muestra las dimensiones de bienestar que abordan las compañías.



“La gestión del talento humano en Colombia no para de evolucionar. Las estrategias de bienestar llegaron para quedarse porque además articularlas mejor, estimulan el desarrollo personal, profesional y favorecen la integración de todos los colaboradores en un proceso del que la empresa y las personas siempre saldrán fortalecidas. A través del bienestar, tanto las organizaciones como las personas comparten la responsabilidad de crecer y avanzar”, comentó María del Pilar Manzanera, head of Wellbeing para Colombia, Ecuador y Perú en Aon.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio