Panorama de la vacunación privada: empresas que comprarán las dosis

Ahora que el sector privado empieza en forma la compra de vacunas para sus empleados, grandes, medianas y pequeñas organizaciones del país revelan sus intenciones de hacerse a las dosis necesarias para beneficiar a su gente e impulsar la reactivación.



Portafolio consultó varias empresas, de distintos sectores, que expresaron su vinculación al proceso que lidera la Andi, para acelerar el Plan Nacional de Vacunación. Algunas analizan sí participan, como es el caso del Grupo Éxito, y otras prefieren mantener la reserva.



Ecopetrol, McDonald’s, Nutresa, Grupo Argos, Organización Corona, Manitoba, Bancolombia, Bavaria, Alquería, Yanbal y Postobón, Grupo Bolívar y Bancolombia son algunas de esas compañías.



Ecopetrol explicó que además de venir vacunando a sus empleados, a la par y de acuerdo al mismo plan en fases que posee el Gobierno Nacional por tener un Régimen de Salud propio, también vacunará a los trabajadores que hacen falta con la compra de vacunas dentro del programa de la Andi.

Ecopetrol una de las más grandes que comprará vacunas dentro del programa de la Andi. Archivo particular

Consultada al respecto, la Organización Corona confirmó la adquisición de dosis y afirmó que “estamos comprometidos con contribuir a ampliar y agilizar la vacunación el país porque estamos convencidos de que junto con el autocuidado es el camino que permitirá lograr el bienestar de las personas y la reactivación económica”.



El Grupo Empresarial Argos anunció que adquirió 19.000 dosis de la vacuna contra el covid-19, para 9.500 colaboradores del grupo, y que el beneficio podría extenderse a los contratistas y proveedores.



“Celebramos la decisión del sector privado canalizada a través de la Andi para la adquisición de vacunas contra el covid-19 que complementa los esfuerzos del Gobierno Nacional para afrontar la coyuntura sanitaria y acelerar la reactivación económica de Colombia”, dijo Rafael Olivella, vicepresidente de Talento y Asuntos Corporativos de Grupo Argos.



“La salud y seguridad de los empleados es una de nuestras prioridades. Desde el inicio de la pandemia tomamos todas las medidas para garantizar que nuestra gente y sus familiares estén protegidos. Aunque la disponibilidad de vacunas para adquisición por parte de las empresas aún es limitada, seguimos esta iniciativa de cerca; pues estamos interesados en que nuestros empleados tengan acceso a la vacuna”, indicaron voceros de Arcos Dorados en Colombia que maneja McDonald’s en el país.



Por su parte, Postobón dijo que “el propósito es inmunizar bajo este esquema a cerca de 10.500 colaboradores de la compañía”.



A su turno, Bavaria expresó comprará vacunas, aunque precisó que tendrá que revisar cuántos de ellos necesitan la protección por cuando muchos ya están inmunizados.



EPM aseveró que compró las dos dosis para 1.697 de sus funcionarios, menores de 40 años y sin morbilidades, que son parte de la última etapa del plan de vacunación nacional.

EPM compró las dos dosis para 1.697 de sus funcionarios menores de 40 años. Cortesía EPM

OTRAS EMPRESAS



En el Grupo Levapan el objetivo es brindar a 2020 empleados las dos dosis de Sinovac, adquiridas a través de la iniciativa ‘Empresarios por la vacunación’ de la Andi. La meta de esta empresa es concluir el proceso en agosto próximo.



Yanbal también dijo que se suma. “Beneficiaremos a cerca de 570 colaboradores que hacen parte de nuestra familia a nivel nacional; cada uno de ellos recibirá el esquema de vacunación completo, es decir, las 2 dosis. Esto lo hacemos porque el bienestar de nuestra gente es primordial, pero además es nuestro granito de arena a que el Plan de Vacunación avance con más celeridad”, afirmó Margarita Godoy, directora legal y de Sostenibilidad de Yanbal Colombia.

Yanbal comprará vacunas para cerca de de 570 colaboradores. Archivo particular

En construcción, varias empresas financiarán vacunas. Ese es el caso de Morelco, que anunció la adquisición para 548 empleados. “Cconsideramos importante apoyar al Gobierno en el avance del Plan Nacional de Vacunación para proteger la vida y salud de colombianos y continuar avanzando en el proceso de reactivación económica”, declaró el gerente de la compañía, Antonio Rodríguez.



Rappi, que hace varias semanas expresó la disposición de comprar vacunas, analiza cómo será su participación. La Haus y Tül también comprarán.



Dentro de las empresas que se ‘apuntan’ a la compra de vacunas también esta Grupo AR, con el fin de beneficiar a 555 de sus colaboradores directos. Incluso, proyecta hacer una adquisición adicional.



Por su parte, Derco que maneja las marcas Citroen, Suzuki, DS, y en maquinaria montacargas Linde, Hangcha, Still, Komatsu, indicó a sus colaboradores que los que deseen serán vacunados por la compañía en el marco del plan que lidera la Andi.



Otro caso de interés en hacer parte en esta iniciativa es el UruIT, especializada en el desarrollo de aplicaciones web y soluciones móviles para empresas y 'startups' de Estados Unidos.



Esta compañía decidió costear a los más de 40 colaboradores de Colombia una estadía de una semana en Miami para que puedan inmunizarse allá, explicó Andrea Ubilla, head of People & Culture de la compañía. Para quienes no tengan visa, la solución está en este mecanismo de compra por parte de privados.



EN LOS BANCOS



En el sector financiero, Bancolombia dijo que comprará 21.000 dosis y el BBVA está dispuesto a comprar 5.800 dosis. Hasta ahora el 91,7% de colaboradores dijeron que se la aplicarán. Por su parte, Davivienda y las demás compañías del Grupo Bolívar comprarán vacunas.

Bancolombia comprará 21.000 dosis. Archivo Portafolio

Scotiabank Colpatria dijo que ha cumplido con todos los requisitos y “estamos a la espera de los pasos a seguir, una vez surtido todo el proceso para poder inmunizar a nuestros colaboradores que aún no se encuentran incluidos en alguna de las etapas del Plan Nacional de Vacunación”.



La Bolsa de Valores de Colombia dijo que adquirió un paquete para los mayores de 18 años, no solo para la bolsa, sino para todo el Grupo BVC (Deceval, Precia, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte y Derivex).



SECTOR BPO, ACTIVO



El sector BPO (Business Process Outsourcing) participa activamente en este proceso de compra de vacunas. A través de su gremio, BPrO, informó que ha estado comprometido con el proceso de vacunación de privados desde el inicio de las conversaciones con el Gobierno. “En este primer ejercicio contamos con más de 20 empresas inscritas y registradas, adquiriendo 40.000 dosis para 20.000 empleados en esta primera ronda”.



