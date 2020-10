Empresas colombianas se preparan para recibir turistas internacionales

Archivo particular

Las empresas colombianas se están preparando para recibir turistas internacionales a través de nuevas estrategias de mercadeo y productos novedosos que han tenido que implementar por la pandemia de la covid-19, informaron este sábado fuentes oficiales.

"Le estamos brindando a los empresarios todas las herramientas para que mantengan sus empresas actualizadas con planes de reenfoque y rediseño de productos y experiencias acordes al nuevo tipo de consumidor y a los cambios de comportamiento de los mercados", expresó la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro.



(Colombia busca consolidarse como destino para el cicloturismo).



Explicó que, por ejemplo, "algunas nuevas tendencias van hacia la sostenibilidad, un mayor uso de la tecnología y a garantizar altos estándares en bioseguridad".



Según la agencia estatal, el confinamiento que provocó el coronavirus en Colombia sirvió como "etapa de alistamiento" para las empresas del sector, que tuvieron que ajustar su oferta y capacitarse para aprovechar "la nueva realidad de viajes bioseguros y la llegada de turistas internacionales".



EMPRESARIOS CAPACITADOS



Desde abril pasado, ProColombia puso en marcha su programa de formación exportadora en turismo en canales virtuales, que ha beneficiado a 19.400 empresarios.



(ProColombia ya trabaja en el plan de reactivación turística).



Como referencia del trabajo hecho durante los meses de cuarentena está la agencia de viajes Galavanta, radicada en Cartagena de Indias, que repensó su operación para dar paso a nuevos tipos de productos que puedan ser comercializados de manera virtual a través de la propuesta "Live from Colombia".



"Fue una iniciativa con la que ofrecimos experiencias virtuales interactivas con chefs, historiadores y bailarines; y los clientes en otros países pagaban para tener estas experiencias", afirmó Cristina Consuegra, cofundadora de la agencia.



En Cartagena también está Diving Planet, que ofrece experiencias turísticas de buceo para personas en condición de discapacidad y la cual pensó en hacer sus actividades de manera diferente durante esta etapa.



"Nos concentramos en llevar bienestar a las personas que viviendo del turismo están aún más afectadas que las empresas legalmente constituidas que son las personas de las Islas del Rosario", expresó el director de Diving Planet, Andrés Obregón.



En ese sentido, la compañía desarrolló un proyecto para capacitar a los jóvenes de esas islas, cercanas a Cartagena, con talleres de inglés básico, biología marina y conservación de ecosistemas.



"Con estos talleres lo que pretendemos es que la gente conozca más de los ecosistemas marinos, que pueda desarrollar una actividad de guía más profesional y que, de esta manera, no solo se cuide el medio ambiente, sino que reciban ingresos por la guía dirigida a turistas nacionales y extranjeros", añadió Obregón.



OTRAS INICIATIVAS



En Barranquilla, la agencia de promoción de esa ciudad caribeña, ProBarranquilla, creó una página web en la que se condensa toda la información sobre la oferta turística del departamento del Atlántico.



El coordinador de promoción de destino de ProBarranquilla, Camilo Umaña, advirtió que están trabajando "en una mesa de reactivación económica de turismo, la cual tiene el objetivo de ayudar a reactivar la economía con diferentes propuestas e ideas para este año".



Igualmente, la compañía Colombia Cycling invitó a sus clientes a pasar un día en la casa de manera virtual con sus fundadores Marcela Aguirre y Tomás Molina, para ver temas como alimentación consciente, naturaleza, sostenibilidad y todo lo que han aprendido sobre este tema desde la región antioqueña.



"Otro tema al que le hemos empezado a trabajar duro ahora que se abren las puertas, al menos al mercado local, son cursos para mujeres que empiezan a ver en el ciclismo su opción de deporte y que de pronto son muy aguerridas y se lanzan a las calles, pero no tienen técnica en el ciclismo. Entonces con la técnica y experticia que tiene Tomás lanzamos estos talleres", afirmó Aguirre.



EFE