Cannabis medicinal: las dificultades que aún enfrenta el sector

La industria del cannabis medicinal en Colombia no atraviesa su mejor momento. Muestra de ello es que un porcentaje significativo de empresas ha tenido que poner fin a sus operaciones.



De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Industria de Cannabis (Asocolcanna), en lo que va del 2023, de las 1.300 firmas licenciadas del sector, al menos 400 han cerrado sus puertas.



(Ver: 'El mundo se mueve por ahí', Santos sobre regulación de cannabis).

A esto también se le puede sumar que las ventas externas no han superado las expectativas que tenía el sector empresarial. Esto si se tiene en cuenta que las proyecciones se elevaron luego de que el Gobierno emitiera la resolución 539 de 2022, la cual complementa el marco regulatorio para la exportación de la flor.



Entre los factores que han repercutido en la operación de las empresas se destacan las dificultades que se pueden presentar en la expedición de licencias, permisos y registros fitosanitarios.



(Vea: Cannabis recreativo en Colombia, ¿cercano a la legalización?).



Según le señaló a EL TIEMPO, Diego Ruiz, director de asuntos regulatorios de FCM Global, empresa productora de aceites y extractos de cannabis, existen retrasos con el registro de Invima e incluso la aprobación de la certificación para estos productos puede tarde entre 2 y 3 meses en el Fondo Nacional de Estupefacientes.



Por otro lado, el presidente de Asocolcanna, Miguel Samper, también ha señalado en múltiples ocasiones que la industria se encuentra en ‘cuidados intensivos’, destacando que de las 57.000 hectáreas licenciadas para cannabis psicoactivo y no psicoactivo, solo se están sembrando 26.



Cannabis. EFE

Llamado al Gobierno

Con la legalización del cannabis de uso adulto cada vez más cerca de convertirse en una realidad, en entrevista con Caracol Radio, el líder gremial habló sobre la importancia de que este negocio se regule para que la salud pública del país no se vea afectada.



“Habrá que reglamentar quién vende en Colombia por decreto. Lo que tiene reserva de ley es el tema de los impuestos, el costo de las licencias y la remoción de delitos. Eso es lo que debe quedar en la ley, el resto puede quedar en un decreto y no regresar al Congreso cada vez que se necesite un ajuste”, señaló.



(Vea: Regulación del cannabis de uso recreativo, a un debate de ser realidad).



Entre las peticiones que el sector también ha reiterado en otras ocasiones se encuentran la regulación para crear alimentos funcionales incorporándoles CBD (cannabinoide no psicoactivo), así como establecer una fórmula exprés para el registro de fitoterapéuticos.



PORTAFOLIO