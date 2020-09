Empresas de espectáculos se ‘llenan’ de eventos virtuales

Mientras varios sectores de la economía avanzan en el retorno progresivo a sus actividades, luego de que el decreto 1168 así lo permitiera en esta nueva fase de aislamiento selectivo, el segmento de los eventos masivos aún continúa en la fila.



(Los organizadores de eventos buscan salidas con virtualidad).

A pesar de que sus particularidades aún no hacen viable el modelo en medio de la emergencia sanitaria, los empresarios del sector vienen adelantando trabajos con las autoridades para el retorno.



“Nosotros estamos listos y presentamos diferentes propuestas con aforos desde 1.000 personas en adelante para poder hacer eventos con toda la seguridad que el público requiere. Estamos esperando que el Gobierno, el Ministerio de Salud y las entidades definan este tema para poder arrancar con planes piloto”, resalta Luis Guillermo Quintero, el presidente el Movistar Arena.



Con esto concuerda Gabriel García, CEO de Páramo Presenta, quien asegura que actualmente hacen parte de comités y mesas de trabajo en las que se elaboran y revisan los protocolos con los cuales deben irse preparando.



Antes de la llegada de la pandemia, la industria de los espectáculos en el mundo venía un con un crecimiento exponencial, en el que Latinoamérica no se quedaba atrás. De hecho, el año pasado el estadio Foro Sol de México se ubicó como el primer lugar del mundo por número de entradas vendidas, incluso por encima del Wembley de Londres.



Un estudio de Ostelea, el centro internacional especializado en turismo, el que cita a Statista, firma que estudia mercados, reveló además, que el recaudo estimado en la industria para los próximos años, previo a la contingencia sanitaria, era de US$24.836 millones en 2020; US$28.101 millones en 2021; y US$30.992 millones en 2022.



Pero la realidad es que ahora, por la imposibilidad de realizar los conciertos, las empresas de esta actividad apuestan a otros proyectos.



“Todos los sábados desde el 19 de septiembre hasta el 9 de octubre vamos a realizar unos conciertos virtuales. Acá la estrategia es poder mostrarle al público cómo se vive un concierto desde el backstage hasta el escenario”, dice el presidente del Movistar Arena.



Con el apoyo de Tu Boleta en la venta de las entradas, se busca seguir generando una conexión con los espectadores en esta nueva realidad, en la que la digitalización está tomando cada vez más protagonismo.



“La verdad es que esto nos puso a pensar a todos y puede que en el mundo hubiera algo digital, pero la mayoría era presencial. Todos estamos cambiando la forma del negocio, entonces desde el Movistar Arena creamos un estudio digital en el que lo que estamos haciendo permanentemente es generar contenido. Ya hemos tenido conciertos vía streaming no cobrados”, anota Luis Guillermo Quintero.



En el 2019, el que es considerado el centro de espectáculos más grande de Colombia realizó 70 conciertos en el año, y las expectativas para este eran similares. Las cifras desde que llevan operando en el país desde octubre de 2018 dejan un balance de alrededor de 140.



LA TRANSFORMACIÓN



De acuerdo con Yadur González, docente y miembro de Ostelea destacó que sobre “la incógnita de cómo afectará el coronavirus a los festivales en el futuro próximo, existen varias hipótesis. En este escenario llama la atención que la oferta de eventos online de toda índole a nivel mundial creció 300% en marzo, según Eventbrite, el sitio web de gestión de eventos y venta de entradas con sede en Estados Unidos”.



“En la línea de ingresos se desarrolló Unión Festival, que es un festival digital con contenido musical, entrevistas inspiradoras, anécdotas del mundo del espectáculo, recetas, juegos, entre otros”, aseguró Gabriel García.



Y es que mientras que se definen las fechas para la realización de importantes espectáculos organizados por esta marca como el Festival Estereo Picnic y el Baum Fest, la compañía le apunta a la incursión en otros focos.



“Se desarrolló Play Camp by Hasbro, que es un campo de verano virtual para niños entre 4 y 12 años, con el acompañamiento de expertos en pedagogía. También vamos a tener otras plataformas para fútbol y para presentar algunos espectáculos. Y tenemos pensado hacer un diplomado de Organización de Espectáculos (Music Promoting) con la EA”, agregó el empresario.



En el caso del Movistar Arena, otro de los frentes mientras se define la situación de la presencialidad es la participación al plan piloto de restaurantes de la Alcaldía en el modelo ‘A Cielo Abierto’, que inició ayer.



“Las personas van a poder disfrutar, frente de la Carrera 30, de una plazoletas en el exterior, con restaurantes como Andrés Carne de Res, Kokoriko, Home Burgers y Crepes & Wafles, entre otros” , finalizó Quintero.



María Camila Pérez Godoy

camgod@eltiempo.com