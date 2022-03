‘Empresas de salud deben cuidar su sostenibilidad financiera’

Con la llegada de Sylvia Escovar, hace dos meses, a la presidencia estratégica del Grupo Integral de Salud de EPS Sanitas, la entidad centrará sus acciones en la prevención de enfermedades de la mano de programas que permitan al usuario acceder a una atención temprana, a través de la continuidad de su programa de telemedicina que, a la fecha, continúa con más de 150.000 consultas mensuales en modelos no presenciales.

En entrevista con Portafolio, Escovar destaca sus principales objetivos como nueva presidente estratégica, además de destacar las principales líneas que maneja la EPS en la atención de sus usuarios.



¿Cómo asumir este nuevo reto en el sector salud?

Para mí es una nueva experiencia retadora porque venía de un sector tan diferente como es el de combustibles y lubricantes. La verdad es que para mí esto es un gran privilegio. Además, he llegado a un sector, que me genera orgullo como colombiana, un sistema de salud como el de este país y con una compañía líder como la EPS Sanitas, que está en casi todos los lugares del territorio nacional.



Espero poder traer mucho de mi experiencia tanto en el sector público, como el en privado para la consolidación de esta estrategia.



¿Cuál es la principal meta que pretende alcanzar como presidenta estratégica?

Estoy trabajando mucho en eso. Yo quisiera contarle a todos los colombianos que esta EPS tiene una estrategia que está centrada en la salud y en el bienestar de los colombianos. No es solo la salud como tratamiento de la enfermedad sino es la salud como un sistema integral que incluye el bienestar de las personas, de sus familias de las comunidades y de la sociedad.



Y mi meta es que a través de esa estrategia seamos claramente la EPS preferida por los colombianos y por las colombianas.



Aprovechando esto del cuidado en comunidad, ¿EPS Sanitas ya tiene atención al covid prolongado?

La verdad es que durante la pandemia, Sanitas y todo el grupo Keralti fue líder, claramente, en la mayor cantidad de éxito, hablando de personas que salieron de la pandemia con su salud recuperada. Eso nos genera un gran orgullo. Sin embargo, hay pacientes que tienen un covid prolongado que les ha dejado secuelas.



Ante eso, es preciso mencionar que con el Grupo Keralty en conjunto con las Clínicas Colsanitas, creamos los centros de rehabilitación poscovid, siendo pioneros en esta medida en el país.



¿Cómo funcionan estos centros especializados?

En Bogotá tenemos dos centros médicos en donde lo que se hizo fue llevar todo ese conocimiento de las demás clínicas en las que se trató esta enfermedad.



En ese sentido, en estas instalaciones tenemos médicos especializados en neumología, cosas de movilidad y también en neurología, entonces ahí está el personal médico que se requiere en estos temas que necesitan un cuidado adicional.



De hecho este año, esperamos contar con 23 Centros Médicos nuevos, al pasar de los 60 actuales a cerca de 83.



Hablemos de los últimos acontecimientos, ¿cómo recibe EPS Sanitas a los afiliados que envía el Minsalud de compañías liquidadas?



Yo creo que cualquier compañía debe cuidar su sostenibilidad, en este caso, la financiera. No importa lo buena que sea una empresa, si no cuida su sostenibilidad financiera, puede terminar como una de estas que está sufriendo estos descalabros. Entonces yo creo que hay algo que Sanitas ha hecho bien en el pasado, y es que gracias a estos expertos en salud, ha sabido administrar de forma eficiente los recursos que ha recibido.

En ese sentido, hemos estado atentos a recibir a los usuarios de esas compañías que no han logrado esas sostenibilidad. Recibimos a los usuarios de Coomeva, y a la semana ya los teníamos asignados.



¿Qué le recomendaría a las empresas que hacen parte del sistema de salud para evitar estas situaciones de cierre?

Creo que hay un tema de responsabilidad especial de las empresas privadas que manejan recursos de la salud. Es muy importante el tema de eficiencia y los costos que se está teniendo. Cualquier empresa del mundo debe ser excesivamente cuidadosa de hacer lo más con los menos recursos.



Además el aliado más grande que tienen las empresas para que esto no suceda es el Gobierno, y de la mano de este se puede evitar el atraso de pagos y promover la efectividad, logrando un mayor número de empresas que sean sostenibles en el tiempo.



En términos de digitalización, ¿cómo está la EPS Sanitas?

Todo el sistema de salud puede mejorar en términos de esta transformación digital. Este es uno de los años en el que más se va avanzar en este aspecto. El presidente de Keralti, hace poco, salió hablando de los US$100 millones que se van a invertir en el Grupo Integral, y yo creo que gran parte va en la ampliación de infraestructura y otra en el tema de tecnología.



¿Qué tanto creció la telemedicina en Sanitas con la pandemia?



En este momento es impresionante la cantidad de consultas de telemedicina. Pese a que tuvo una disminución este año por la presencialidad, no descendió a niveles de 2019. Continuamos con más de 150.000 consultas mensuales en modelos no presenciales.



PORTAFOLIO​