‘Empresas de telefonía celular, a reinventarse’

El mercado de la telefonía celular en Colombia ha venido cambiando. Pasó de las tiendas físicas a proveedores virtuales que ofrecen el servicio en supermercados, en cualquier esquina y en el grupo familiar y de amigos y, como si esto fuera poco, los operadores virtuales aseguran que ellos y los prestadores de telefonía están llamados a reinventarse.



Así lo dijo Pedro León, Country Manager de Flash Mobile Latinoamérica en entrevista con Portafolio, tras un año de operaciones en el País.



¿Qué diferencia hay entre el modelo de negocio tradicional de celulares y las del mundo virtual?



El modelo virtual, nosotros manejamos un esquema que no busca competir en precios, sino a través de una diferenciación clara en el mercado. Nuestra fuerza de ventas está constituida por vendedores independientes (Brand Leaders), ellos se benefician de comercializar el servicio al traer nuevos clientes, además de recibir beneficios por el consumo recurrente que tengan del servicio, es decir ganan por fidelizar al cliente, lo que se constituye en un canal cercano al usuario.



Así mismo, en este modelo de negocio, los participantes se benefician de las ventas realizadas por las personas que están bajo su línea de patrocinio, incluso si son varios niveles de profundidad.



¿Cuál es el respaldo internacional de Flash Mobile?



Formamos parte de ACN, empresa global de venta directa en el sector de las telecomunicaciones con presencia en 27 países. Con este respaldo, sabemos que tenemos la experiencia de una empresa que tiene más de 23 años haciendo negocios multinivel ofreciendo servicios esenciales.



Siendo operadores virtuales de telefonía, ¿cuál es su operador real para Colombia?

Desde que iniciamos operaciones en Colombia, funcionamos sobre la red de Tigo, pues como operador virtual no tenemos asignado un espectro.



¿Cuál es la forma de comercialización de sus productos y qué ventajas hay para el usuario final?



Nuestro negocio funciona a través de la venta directa de servicios esenciales. En Colombia, ofrecemos telefonía móvil, televisión satelital e internet, con nuestra alianza con DIRECTV; en México, adicionalmente ofrecemos monitoreo de alarmas de seguridad e internet Wi-Fi. Nuestro plan es seguir construyendo alianzas comerciales a nivel regional para incrementar nuestro portafolio de servicios.



Los beneficios son varios. Uno de ellos es que pueden expandir su negocio a los países en los que Flash tiene presencia además de Colombia: México y Perú. Para nuestros consumidores finales, las ventajas son que pueden disfrutar de servicios de primera calidad a precios competitivos.



¿Cómo ha sido el crecimiento en usuarios y trabajadores?

Ha sido un crecimiento muy favorable para la empresa. Tenemos cerca de 20.000 colaboradores y cerca de 400.000 clientes activos, luego de un año en Colombia. Tenemos la expectativa de crecer en clientes y en Brand Leaders un 10%, en cada uno.



¿Cómo ve el futuro de la telefonía celular en Colombia?



La telefonía celular en Colombia está en una etapa de transformación muy interesante, pasando de un enfoque orientado a la voz, a un enfoque hacia los datos y contenidos, que exige reinventar la forma en la cual nos relacionamos con consumidores cada vez más digitales, más informados y exigentes.



Los operadores y prestadores de servicio debemos continuamente cuestionarnos, construir alianzas, construir nuevos ecosistemas de servicios y repensar en general todo el modelo de negocio, para garantizar nuestra competitivad y sostenibilidad en esta nueva era.



Recientemente anunciaron una alianza con DirecTV, ¿en qué consiste?

Así es. Nos aliamos con ellos para ampliar nuestro portafolio de servicios. De esta forma, nuestros Brand Leaders pueden comercializar, además de nuestro servicio móvil, los servicios de televisión satelital e internet para el hogar con DIRECTV, compañía líder por su variado contenido y por poseer tecnología de punta para cubrir las necesidades de televisión e internet de nuestros clientes.



¿Cuáles otras alianzas tienen proyectadas?

Hacemos un trabajo continuo para enriquecer nuestro portafolio de servicios en Latinoamérica. Recientemente, en México pactamos una alianza muy importante con Retemex, una compañía innovadora que ofrece internet fijo-inalambrico de alta velocidad, es el servicio Flash Wi-Fi by Retemex. Hace apenas unas semanas que lanzamos este tercer servicio y hemos recibido una respuesta impresionante por parte de Brand Leaders y clientes. Además, seguimos colaborando con ADT, líderes en seguridad en todo el mundo, para brindar sistemas de monitoreo de alarmas. Colombia no es la excepción de esta proyección empresarial.



¿Qué otros retos tienen?



Ahora uno de nuestros focos es potencializar el negocio en Perú que se constituye en nuestro tercer país latinoamericano. El 20 de noviembre prelanzamos Flash Perú a nuestros Brand Leaders y a todos aquellos que en ese País estén interesados en consolidar equipos de trabajo para desarrollar el mercado con nosotros.



Nos sentimos muy satisfechos con este primer paso y estamos convencidos de que el negocio seguirá teniendo un gran impacto en la sociedad peruana. Para comienzos del 2020, el reto es lanzar la oferta comercial de cara al usuario final y, sin duda, nos encontramos concentrados en traer al mercado un servicio competitivo de gran calidad, ajustado a los estándares de ACN y Flash.



¿Después de Perú vienen otros países?

Nuestro objetivo es llevar la compañía a toda Latinoamérica.