Empresas deben tener expertos en ESG para alcanzar sus metas

Los consumidores están apostándole a comprar productos que no generen un impacto negativo en el medio ambiente y muchas empresas en el mundo están apostando por tener ese valor agregado pero no saben cómo llevarlo de objetivos a realidad.



En ese sentido, la consultora BCG y Microsoft hicieron un estudio para revisar cómo se pueden lograr objetivos sostenibles y encontraron que las metas en ese sentido se alcanzan con la contratación de personal capacitado.



Así, “dos de cada tres líderes de sostenibilidad son contratados desde dentro de la organización, por lo que se necesitan más recursos para apoyar el desarrollo de habilidades para el talento inicial y para escalar los esfuerzos en toda la organización”, se describe en el estudio.



En la investigación participaron 15 empresas: más de 250 profesionales de la sostenibilidad en criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y se encontró que entre el 2007 y el 2022, “el número de empresas que establecieron objetivos basados en la ciencia creció 36 veces llegando a más de 4.200 empresas. Sin embargo, solo el 17% de ellas se han planteado metas que están en camino a cumplir”.



Adicional al establecimiento de metas claras, están las capacidades del personal para ejecutar acciones que lleven a la compañía por el camino deseado.



Encontraron que en esos equipos de sostenibilidad, el 60% no fue contratado por tener conocimientos en el tema, el 32% se considera experto en otro tema y el 28% no es experto en ningún campo.



A lo que se agrega, como un reflejo del hallazgo, que el 68% de los colaboradores eran “de la casa”, es decir, que habían hecho su carrera al interior de la compañía, y solo el 32% de los trabajadores son reclutados desde afuera.



¿Qué habilidades se necesitan?

Por cifras del informe, para que una compañía logre metas de los criterios ESG se necesita trabajadores con habilidades en: sostenibilidad, funcional, transformacional de datos y digital.



Pero también resaltan que la incorporación de la sostenibilidad debe hacerse de manera transversal en los equipos.



“Gestionar el recurso humano permite el desarrollo y crecimiento de las empresas en términos de sostenibilidad. Actualmente, la clave para lograrlo es la escucha de los colaboradores, lo que permitirá encontrar dónde están sus debilidades y a partir de allí, planear y ejecutar estrategias que fortalezcan sus habilidades”, asegura Sandro Marzo, managing director and partner de BCG.

De promesas a progreso

Se debe “trabajar en conjunto para desarrollar una comprensión compartida, basada en mejores datos”. A lo que se suma que "los empleadores deben actuar rápidamente para mejorar las habilidades de su fuerza laboral a través de iniciativas de aprendizaje centradas en el conocimiento y las habilidades de sostenibilidad” y cierran con que “el mundo debe preparar a la próxima generación de trabajadores para los empleos sostenibles del futuro”, con lo que se podrán abordar los problemas de la sociedad.

CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

Periodista Portafolio