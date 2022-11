¡Hay afán! Empresas debería acelerar descarbonización para 2050

Accenture lanzó el reporte ‘Net Zero by 2050’. Donde uno de los principales hallazgos es que de las 2.000 empresas más grandes 34% tienen ya metas de descarbonización y sin embargo 93% fallarán en este objetivo con las estrategias que se han planteado.

Por esto, Mauricio Bermúdez, managing director and global lead for carbon strategy de Accenture, explicó que se deben aumentar los incentivos y se deben fijar metas intermedias para movilizar la acción.



La mayoría de empresas van a fallar en esta meta de descarbonización, ¿la meta es alta o las acciones son cortas?



Las metas son muy ambiciosas, la comunidad científica nos dice que las emisiones globales deben hacer pico en el 2025 y decrecer 45% al 2030, si queremos mantenernos en el sendero que nos puede llevar a limitar la temperatura 1,5 grados. El resultado del estudio era esperado, pues la velocidad todavía es muy baja comparado con lo que se necesita.



Las metas son ambiciosas, porque necesitamos eso, si vamos a limitar el calentamiento global y a pesar de la guerra en Ucrania las empresas siguieron adoptando metas. Pero todavía falta mucho por hacer para llegar a los objetivos.



¿Qué es lo que está faltando para cumplir la meta?



No me gusta posicionarlo como cuáles son las razones por las que las empresas van a fallar, sino qué necesitan hacer las empresas para acelerar su descarbonización. El estudio muestra un primer paso súper importante: si no tiene meta, fije una para movilizar la acción y hay que establecer incluso metas intermediarias.



A lo mejor las que ya fijaron su hoja de ruta ya identificaron las palancas para descarbonizar operaciones de la cadena de abastecimiento. Las empresas que están un poco más avanzadas son carbono inteligentes, integrando la información de carbono con la información financiera y operacional para poder tomar decisiones basado en las métricas. Tienen que volverse carbono inteligente.



Necesitamos que se aumenten las visiones, que colaboren más con sus cadenas de valor, hay mucha oportunidad. Para los avanzados se trata de avanzar en la ruta de volverse carbón inteligente.



¿Hace falta más incentivos gubernamentales para que las empresas se sumen y aumenten sus metas?



Se necesita todo, esto no lo va a lograr solo un jugador del mercado o la presión de los consumidores que demandan cada vez más productos y servicios sostenibles. Se necesita todo realmente por la escala de la de la transformación requerida. También necesitamos innovación e investigación en nuevas tecnologías para capturar carbono o bajar el costo de la producción de hidrógeno verde.



¿Cuándo necesitamos que las empresas se sumen para lograr esa descarbonización a 2050?



La primera parte de mi respuesta es la ambición, que todo el mundo se sume ya, no podemos esperar. Faltan unos 500 días laborales para 2025 y 2.000 días laborales al 2030. Eso no es nada si la idea es hacer pico de emisiones en 2025. Necesitamos que todo el mundo se sume y todas las herramientas posibles para comenzar a reducir.



En todos los escenarios necesitamos una descarbonización agresiva, una reducción bastante agresiva del uso de combustibles fósiles, pero también vamos a tener un rol importante porque va a quedar va a quedar un negativo en el neto que tenemos que mirar cómo resolvemos.



¿En el corto y mediano plazo, qué beneficio tiene para las compañías hacer estos procesos?



Las que tienen estrategias de descarbonización más sofisticadas, que tienen meta de largo plazo y otras más específicas están descarbonizando más rápido, que las que solo han fijado una meta global. No hemos mirado el desempeño financiero como parte del estudio, pero en otros análisis se encuentra correlación y no causación entre el performance financiero y la descarbonización.



¿A nivel local para la región qué hallazgos tiene el estudio?



Dentro de nuestra muestra, el G2000, son pocas las que han fijado metas, entonces no se prestan para hacer mucha diferencia alrededor de las otras cosas que miramos en el estudio. Dentro de 2000, hay 45 empresas latinoamericanas y 24% de ellas tienen un objetivo de descarbonización.



En la reforma tributaria, hablamos de impuestos a carbono y a plásticos de un solo uso. ¿Esas políticas tienen un impacto positivo?



No puedo comentar directamente sobre las políticas en Colombia, sí puedo comentar que ya hemos visto en múltiples mercados el rol que han tenido los impuestos al carbono y los mercados de emisiones transables. No creo que se pueda decir que hay una historia contundente de un éxito rotundo, pero en muchos mercados han tenido éxito.

Daniela Morales Soler