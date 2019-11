¿Cómo les fue a las empresas del país en el tercer trimestre?

Al presentar sus balances financieros correspondientes al cierre del tercer trimestre de este año, representativas empresas del país reportaron este jueves resultados favorables en sus indicadores financieros.



Por ejemplo, en el periodo en mención, los ingresos de Grupo Argos presentaron un crecimiento del 44% frente al mismo periodo del año anterior y se ubicaron en $5,2 billones.



(¿Cómo les fue a las empresas del país en sus balances financieros?).

Este resultado incluye lo recibido por Celsia, tras la desinversión de Zona Franca, que ascendió a $1,5 billones.



La empresa explicó que si se excluye esta operación no recurrente, los ingresos muestran una tendencia muy favorable con un crecimiento del 14%, con aportes positivos de todos los negocios estratégicos: cemento, energía y concesiones.



Durante este periodo el ebitda consolidado llegó a $1,4 billones, creciendo un 39% y convirtiéndose en el más alto registrado para un trimestre en la historia de la compañía.

Como consecuencia del desempeño positivo de los negocios, Grupo Argos cerró el tercer trimestre con una utilidad neta para la controladora de $301 mil millones, creciendo un 13% frente al mismo periodo del 2018.



“Nos complace comunicar al mercado resultados financieros que evidencian un comportamiento positivo, con crecimientos de doble dígito tanto en los ingresos, como en la utilidad neta...”, comentó Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos.



Por su parte, Avianca Holdings señaló que acumuló pérdidas por US$516 millones durante los primeros nueve meses de este año, de los cuales 40 millones corresponden al trimestre julio-septiembre.



La entidad detalló en su reporte de estados financieros que la pérdida neta en los primeros nueve meses del 2018 fue de US$17,9 millones.



“Durante el tercer trimestre de 2019 conseguimos progresos significativos que eran determinantes para nuestra transformación. Estamos satisfechos con los avances sobre todo en materia de reperfilamiento de deuda y en las mejoras operacionales”, afirmó el presidente de Avianca Holdings, Anko van der Werff.



RESULTADOS DE GEB



Grupo Energía Bogotá presentó ayer su informe de resultados del tercer trimestre del 2019 en el que se evidencia que la utilidad neta de la compañía fue de $408.056 millones en el tercer trimestre de 2019.



Esto representó un crecimiento del 20,0% frente al mismo periodo del 2018.



La participación controladora se ubicó $460.021 millones y la no controladora se ubicó en $29.744 millones.



Los ingresos en el tercer trimestre 2019 alcanzaron $1,3 billones, un aumento del 21,6% frente al mismo periodo del año anterior, respondiendo a la dinámica positiva en cada una de las líneas de negocio.



En las líneas de negocio, la distribución de gas natural reportó un crecimiento del 10,3%; lo que significó ingresos por $55.936 millones.



Así mismo, los gastos administrativos registraron un decrecimiento al ahorro, al pasar de $38.471 millones a $19.151 millones del tercer trimestre del 2018 al tercer trimestre del 2019, lo que significó una disminución del 50,2%, como resultado de la asignación de gastos que se ha realizado del corporativo al Negocio de Transmisión de Electricidad.



El ebitda consolidado ajustado pasó de $542.385 millones a $580.386 millones del tercer trimestre del 2018 al mismo periodo del 2019, con un crecimiento del 7,0%.



Para la empresa esto refleja la rentabilidad y la sostenibilidad de la actividad operacional y del desarrollo de las diferentes líneas de negocio de la empresa.



MINEROS



A su turno, el grupo empresarial Mineros, dedicado a la exploración y explotación de metales preciosos, especialmente oro, con operaciones en Colombia, Argentina y Nicaragua, tuvo ingresos cercanos a los $354.547 millones, un 92% superior a los $184.354 millones del mismo trimestre del año pasado.



Según indicó la empresa, este crecimiento está sustentado por un crecimiento de todos los componentes del ingreso: producción en 44,3%, precio de oro del 19,8% y tasa de cambio del 12,8%.



“El aumento en un 92% de los ingresos es resultado de la estrategia de crecimiento y diversificación que nos hemos trazado, que aún plantea retos importantes. Continuaremos trabajando e invirtiendo para cumplir nuestra promesa de valor”, explicó Andrés Restrepo, presidente de Mineros S.A.



Asimismo, la producción alcanzó las 73.078 onzas de oro, lo cual equivale a un aumento de 44,3% comparado con 2018.



Nicaragua aportó el 46% de la producción, Colombia el 21% y Argentina el 33%.

Por otro lado, la compañía alcanzó un ebitda cercano a $127.000 millones, duplicando el indicador del mismo trimestre del año anterior, reflejando el valor que suma la nueva operación y el crecimiento saludable de la producción en Nicaragua, según el balance de la empresa.



‘EL AÑO VA BIEN PARA SURA’



Grupo Sura reportó a septiembre el crecimiento de 35% en su utilidad neta acumulada, con $1,5 billones.



Para la empresa, este dato es un avance récord en los resultados consolidados a septiembre y supera la utilidad alcanzada en todo el año anterior de $1,3 billones. Solo para el tercer trimestre, la ganancia neta fue de $542,116 millones, 31,1% más que en igual periodo de 2018. Señaló que los resultados muestran el positivo desempeño operativo de Suramericana y Sura Asset Management, mayores rendimientos de los portafolios de inversión y el aumento de ingresos por método de participación en firmas asociadas, en particular, Bancolombia y Protección. Los resultados evidencian “un buen año para Grupo Sura y sus negocios, impulsados por la diversificación de ingresos y a pesar de los retos económicos y sociales que enfrenta la región” dijo su presidente, David Bojanini.



GRUPO ÉXITO



Por su parte, Grupo Éxito informó este jueves que registró ingresos operacionales por más de 3,6 billones de pesos, lo que significa un crecimiento de 7,5 %.



Los resultados no incluyen la operación en Brasil, cuya participación accionaria está en venta y hoy es una operación discontinuada



Durante el tercer trimestre la compañía tuvo un EBITDA recurrente de más de $275 mil millones de pesos, alcanzando un margen de 7,6% y una variación de 14,3%1 frente al mismo período del 2018.



La operación de la organización en Colombia registró el mejor desempeño de sus ventas en los últimos tres años, con un crecimiento del 5,1% en el tercer trimestre de 2019.