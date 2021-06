Empresas seguirán invirtiendo en virtualidad así haya presencialidad

Archivo particular

Después de más de un año de millonarias inversiones en la digitalización por la pandemia, las empresas se enfrentan ahora al retorno a la presencialidad. Y, contrario a lo que se pensaría, lo que se ha hecho en aplicaciones y tecnología, está camino a potencializarse. Así lo plantea una consulta de Portafolio en diversos sectores, que han hecho apuestas relevantes. Destacan que hay que ‘sacarle jugo’ a la modernización acelerada.



El Grupo Éxito explicó que seguirá invirtiendo en sus canales de comercio electrónico, aplicaciones móviles y el servicio ‘Compra y recoge’. En renovaciones proyecta integrar puestos de auto-pago.

“Estamos convencidos que volver a la presencialidad se hará de manera paulatina y que estas nuevas tendencias digitales continuarán evolucionando ya que las sociedades han demostrado que pueden lograr eficiencias desde la virtualidad”, explicó un vocero de Grupo Éxito.



Patricia Melo, gerente de Arkadia, centro comercial de Medellín, explicó que la apuesta está en la omnicanalidad.“Hay que ofrecer el mejor servicio a los clientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas personas tienen la necesidad de salir”.

Este centro comercial tiene la aplicación ‘Arkadia a un clic’ que permite recoger pedidos en su sede.

COMPARTIR EN TWITTER

Esa misma política de omnicanalidad, plantea el futuro en medio de la reactivación Daniel Zapata, jefe de e-commerce de Hermeco, que maneja la marca de ropa OffCorss. A su juicio, la mayor presencialidad permitirá profundizar en la integración con la experiencia virtual que ha tenido buenos resultados.



En restaurantes, Rosa Rodríguez, directora de Subway Colombia, dice que el uso de plataformas como pide en línea de Subway mantendrán el protagonismo. “Los consumidores querrán volver a los restaurantes, pero serán más selectivos a la hora de decidir cuándo ir. Creemos que la plataforma de Subway seguirá creciendo y que el cuarto de hora de los domicilios está lejos de terminarse”, afirma a Portafolio.



Tatiana Esguerra, gerente de mercadeo de Bimbo Colombia, advierte que el canal e-commerce seguirá en alza.“Calculamos que el incremento que tuvo en un año estaba pronosticado para 5 años. Con seguridad muchas personas seguirán con el hábito de comprar por esta vía y aunque el crecimiento se desacelere seguirá siendo importante”.



María del Pilar Barrios, Country Manager de Unísono, del sector de BPO, explica que los clientes aceleraron en estos meses la transformación digital y que en la reapertura algunos de los cambios se mantendrán. “Esto significa que en materia tecnológica no vamos a retroceder y por el contrario, esta mantendrá su dinamismo”.



Juan David Suárez el gerente de mercadeo de Lenovo, explicó que los consumidores optaron al comienzo, para suplir necesidades básicas, por compras digitales, pero avanzan a equipos más desarrollados y eso no va a cambiar. En cuanto al segmento corporativo se frenaron inversiones y lo que se espera es que busquen en canales especializados más funcionalidad en los equipos.



En el sector hotelero, la inversión también es una constante como comenta John Freudenthaler, gerente general del Hilton Bogotá Corferias. En este establecimiento se seguirá empleando la tecnología y las inversiones en ella para fortalecer los eventos híbridos.



“La llegada de la pandemia hizo que las plataformas se fortalecieran, comenzamos con entrenamientos virtuales y a la fecha los seguimos manteniendo estas inversiones”, explicó Gigliola Aycardi, vicepresidente ejecutiva y cofundadora Bodytech.

Las empresas seguirán fortaleciendo sus canales digitales. 123rf

SECTORES DIGITALES



Durante el confinamiento varios sectores salieron favorecidos por la permanencia de la gente en casa y hoy con la vuelta a la presencialidad, aunque las dinámicas podrían cambiar, varios se mantendrán en lo digital.



“Creemos que la demanda de domicilios seguirá siendo una opción tanto para las personas que piden comida, como para restaurantes”, comento Gustavo Díaz, gerente de Relaciones Públicas de iFood.

No pensamos echar para atrás por la presencialidad las inversiones que nos ayuden a ofrecer una experiencia distinta COMPARTIR EN TWITTER

Y es que como esta, del lado de los domicilios las inversiones tecnológicas se mantienen en Rappi, firma que con una mayor flota de vehículos, la opción de servicio al cliente por WhatsApp y el lanzamiento de la RappiCard, cuenta con “una oferta de valor más allá del confinamiento”.



De otro lado, las ventas realizadas a través del comercio electrónico ascendieron entre 2020 y 2019 un 30,6%, y hoy ante la reapertura, Juan Camilo Pachón, head de Marketplace de Mercado Libre, dice que no ven una separación entre el mundo del comercio digital y físico, sino que “ambos se complementan”, por lo que nuevos recursos no se afectarán.



Andrés Robatel, country Manager Linio, expresó a su turno, que las inversiones planificadas no solo se mantendrán sino que aumentarán. Además, agregó que tienen el foco en el afianzamiento de la logística y las tarjetas de crédito digitales para fortalecer el e-commerce.

No ven una separación entre el mundo del comercio digital y físico, sino que ambos se complementan COMPARTIR EN TWITTER

En el caso de las telecomunicaciones, Claro comento que hay una estabilización del tráfico de datos en los hogares dado que el estudio y trabajo se seguirán alternando. Y en cuanto a móvil, “esperamos que continúe creciendo el uso redes sociales, plataformas de mensajería y video”.



Luis Germán Peña, director de mercadeo de segmentos Movistar, expresó que la inversión digital se reforzará para llevar a cabo mayores ofertas de pospago, prepago e internet pues confía en que los clientes no reducirán sus planes.



Y la misma visión es compartida por ETB, compañía para la que el “aumento en la cobertura y en la velocidad ofrece a la sociedad mayor acceso a oportunidades, lo que significa un impulso a la reactivación social y económica”.



MARÍA CAMILA PÉREZ GODOY Y CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodistas Portafolio