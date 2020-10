Mabe ampliará su planta de neveras en Manizales

La compañía Mabe, con su planta de neveras en Manizales, tiene planes de ampliar su producción debido al crecimiento de la demanda que han tenido sus productos en los últimos meses.



Así lo anuncia Iván Zepeda Velásquez, vicepresidente para la región Andina de la marca, quien explica que la idea es pasar de 700.000 unidades a cerca de un millón en unos dos a tres años. Además de responder a la demanda local, espera extender la capacidad exportadora.



¿Cómo les ha ido estos meses?



Los dos primeros meses del año veníamos con crecimientos buenos. A mediados de marzo fue el confinamiento y tuvimos que tomar decisiones fuertes porque se nos vino el cierre de la planta, por un lado. Y, finalmente, el cierre del comercio que nos alertó a todos. Las decisiones las tomamos a tiempo, hubo herramientas que proporcionó el Gobierno y que aprovechamos. Al interior de la empresa hicimos varias cosas importantes. Lo primero fue defender el empleo. La operación en el país es muy importante, no solo porque es el tercer mercado para Mabe, sino porque tenemos aquí muchas familias que cuentan con nosotros. Son más de 1.200 colaboradores. Y adaptamos la planta a los protocolos.



¿Qué hicieron con la planta detenida?



Entre la gente de México y los ingenieros de manufactura en Manizales lanzamos un dispositivo llamado Aerobox. En Latinoamérica entregamos más de 45.000 pero localmente hicimos 10.000, de los cuales 6.000 se distribuyeron en Colombia y el resto a la región Andina y algunos mercados de Centroamérica.



¿En qué consisten?



Permiten aislar al paciente que sufre de coronavirus de los profesionales de la salud. Con ese dispositivo se mitiga el riesgo para el equipo médico. Y como tiene materiales que utilizamos dentro de nuestras neveras, son de muy fácil limpieza y sanitización.



¿Cómo les ha ido en el negocio?



Colombia y Perú han reaccionado bien en el segmento de las neveras. Donde había riesgos de perder empleos ahora llevamos la capacidad de la planta al ciento por ciento. Tenemos todos los turnos trabajando y con mucha productividad. Poco a poco se han venido reincorporando los mercados en donde más duro han pegado las cuarentenas y se han venido reactivando, lo cual para nosotros es muy bueno. Estamos saliendo más fuertes después de la tormenta.



¿Todavía con reactivación, hay interés por renovar electrodomésticos?



La gente, trabajando en casa, se ha dado cuenta que necesita reemplazar la nevera, la lavadora o la estufa porque el uso es mucho más frecuente. Como hay más demanda de alimentos, también ha sido notoria la necesidad de ampliar la capacidad de almacenaje. Eso se ha notado en las neveras, especialmente, el mercado ha tenido un crecimiento importante en los últimos tres a cuatro meses. Y creemos que eso va a seguir.



¿Por qué cree que va a continuar?



Tomamos la decisión de que nuestros colaboradores no regresaran a sus lugares físicos de trabajo sino hasta después de abril de 2021 y muchas posiciones ya no las vamos a necesitar en la oficina, lo que significará que siga el trabajo en casa. Y así muchas empresas lo están haciendo. Así que creemos que las personas que no han renovado sus productos lo van a hacer.



Esto va a continuar en buena parte del 2021. Inclusive, creemos que como la gente no está saliendo de viaje, ni va a comer fuera, buena parte del ingreso se está destinando al buen vivir dentro de casa.



¿Desde Manizales exportan neveras?



Cerca del 45% de la planta atiende el mercado local, donde tenemos una posición de liderazgo. Además, surtimos en Perú, Ecuador, Chile y Argentina con algunos productos. Y llegamos a Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras.



Como hemos visto un repunte en varios de los mercados, en lo que se refiere a neveras tenemos planes de empezar a surtir Nicaragua, Costa Rica y Panamá, el próximo año, muy probablemente, con lo cual vemos la necesidad de ampliar nuestra capacidad de producción en los siguientes dos o tres años y con ello pasaríamos de 700.000 unidades que se producen al año a algo cerca del millón de unidades en dos o tres años siendo nuestra planta la más exportadora de Colombia en cuanto a neveras se refiere.



¿Cuál puede ser la inversión ?



Estamos en números preliminares, pero usualmente una ampliación es de varios millones de dólares, Para nosotros esta planta es muy importante. Estamos apostando a que el país siga siendo muy fuerte para Mabe.



¿Dónde producen?



En Suramérica tenemos dos plantas. La de neveras en Manizales y la de cocinas en Guayaquil, Ecuador. Las lavadoras las producimos en México.



¿Qué ha pasado en las ventas virtuales?



El canal online representó el año pasado el 10% del mercado, un buen porcentaje para Latinoamérica. Una vez empezó la pandemia ese porcentaje llegó al 30% , incluso en los meses más crudos de la crisis, apoyado por el día sin IVA. Sí hemos visto que en los últimos 45 días hubo un retroceso al 15%. Pero este crecimiento ha sido positivo para la marca porque apostamos mucho al comercio electrónico.



¿Qué les deja el Día sin IVA?



Creo que hubo malas prácticas el primer día que se corrigieron hacia el segundo con pura venta online. Haber incentivado a la industria nacional con el día Sin IVA fue muy positivo, logramos ese día la venta de 15 días del período pandemia y representa unos 5 días de una venta normal. Fue muy favorable para reactivar todo el aparato productivo como mercado. Tenemos una amplia expectativa para que esto ocurra en noviembre, que será similar al segundo. Creo que será prudente proteger a la población. Nosotros estamos recomendando que sea virtual.