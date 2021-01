Gremios piden control al virus sin afectar marcha de la reactivación

El Consejo Gremial Nacional hizo un llamado a las autoridades a tomar medidas que permitan el control de la segunda ola de la pandemia, con el menor impacto en las empresas formales, con el fin de no detener la recuperación de la economía y del empleo.



(Actividad económica, casi a niveles precrisis en noviembre).

Este mensaje al Gobierno y a las autoridades locales lo enviaron los representantes de los gremios de la produción, luego de la primera reunión del 2021, el miércoles pasado.



“Entendiendo que debe prevalecer el cuidado de la vida de los colombianos, considera que es armonizable esta prioridad con la actividad del sector productivo formal, que no es el foco del nuevo pico de la pandemia y que viene cumpliendo los protocolos de bioseguridad para su funcionamiento”.



(Comercio no vio mayor mejoría durante la temporada navideña).



El Consejo Gremial dice que “generan profunda preocupación los graves perjuicios para la viabilidad de las empresas que vienen ocasionando los cierres de la actividad comercial, así como para el empleo de los colombianos, sobre todo cuando son medidas conocidas con poca anticipación, dado que impiden al sector empresarial planear sus estrategias productivas y comerciales, y afectan la confianza de inversionistas y consumidores provocando confusión e incertidumbre”.



Además de este pronunciamiento, Acopi, el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), presentó un sondeo que hizo en el sector sobre la percepción que tienen sobre las medidas restrictivas de gobernaciones y alcaldías.



Según los empresarios, desde que existen las medidas restrictivas para detener la proliferación del virus sus ingresos han disminuido más del 50% para el 41% de los encuestados.



Otro 40% dice que estos han disminuido entre un 25% y 50%. Además, en diciembre, el 24% de los empresarios suspendió o canceló contratos, cifra que se ubicó en 22% en agosto, en 38% en julio, 34% en abril y mayo, y 30% en junio.



Fenalco, por su lado, también presentó su balance de diciembre, que en ventas no fue favorable. En cuanto a expectativas, mientras que en noviembre sólo el 11% de los comerciantes consideró que sus negocios hacia el futuro inmediato empeorarían, en diciembre esa proporción de pesimistas se ubicó en un 28%.