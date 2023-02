La apuesta debe ser la tecnología para incluir más a los empleados

En la gestión del talento las herramientas tecnológicas son cruciales para conectar más y mejor con los colaboradores. Esa es una de las conclusiones del informe ‘Tendencias Talento’ elaborado por LLYC en colaboración con DCH, la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano.



Urge aprovecharlas para cumplir las expectativas de la Generación Z que se ha masificado y que ha ‘contagiado’ a las otras generaciones, advierte María Esteve, socia y directora general de la Región Andina de LLYC.

¿Qué pretende el estudio?



Tratar de entender cuál es el efecto de la Generación Z en la gestión del talento y en las organizaciones. Ese efecto pasa por dos grandes claves. Una tiene que ver con la demanda de desarrollo que exige y otra clave se relaciona con cómo la tecnología puede estar al servicio de un mejor entendimiento de sus exigencias y una mejor intervención en positivo de sus expectativas.



Esta generación ha estado atravesada no solamente porque tiene una manera muy especial de aproximarse a la realidad, sino porque converge con las tendencias que ya nos deja la pandemia. Esto que se plantea genera el sentido de urgencia en acompañar y ayudar a las áreas de recursos humanos para hacer un trabajo desde el entendimiento y el aprovechamiento.



¿Cómo vincular la tecnología?



Por ejemplo, aprovechar mejor las herramientas de Inteligencia Artificial al servicio de conectar con esta población que es la que, además, no solo se está masificando dentro de las organizaciones sino que está generando un efecto que es bonito y es una suerte de contagio a las demás generaciones. Antes la gestión era muy demográfica, ahora tiene que ver con los intereses de las personas, independientemente de sus edades.



¿Cómo es ese contagio?



Esta población sí está generando como una evolución del pensamiento de otras generaciones dentro de las compañías.



Lo que nosotros marcamos es que la tecnología puede ayudar a que la experiencia de un colaborador sea un poco más inmersiva, incluso antes de que se vincule.

El metaverso, por ejemplo, puede ser una herramienta para que en un proceso de captura de talento o un plan de onboarding pueda anticiparle cómo va a ser su vida en el trabajo. Ahí se alinea la expectativa desde antes.



¿Qué otras herramientas están disponibles?



Hablamos de que la Inteligencia Artificial puede ayudar a entender al otro. Antes decíamos que las marcas tienen que entender las expectativas de su consumidor y ahora se extrapola a que las empresas tienen que entender las expectativas del colaborador.



¿Cuáles son esas expectativas?



Tienen que ver con ética, transparencia, propósito. Pero también hay expectativas relacionadas con el día a día. Por ejemplo, con Inteligencia Artificial se puede entender más y mejor, y con análisis de datos, como qué tanto la gente usa el lugar de trabajo y para qué lo aprovecha. Eso puede determinar conversaciones y mensajes efectivos, y ser más asertivos en la conexión con la empresa, no solo para movilizarlo sino para que tenga una vida plena en la organización.



¿Eso evitará la rotación?



Seguirá sucediendo. Decimos que hay que abrazar la rotación y ser capaces de tener iniciativas que faciliten que no genere tanto traumatismo en las dinámicas. Ya sabemos que las personas van a rotar, tengamos modelos que permitan tener a más talento preparado para asumir los roles de quienes más rotan, por ejemplo. O tengamos estructuras más horizontales para que el talento pueda entrar y salir de las tareas.

Se ha visto la tecnología para el negocio, ¿ahora deben ser para el talento?



La invitación es a poner a las personas en el centro porque así se consiguen los resultados. La Generación Z quiere implicarse más y esa es otra conclusión. No quiere que le digan lo que tiene que hacer, espera determinar con el líder qué es lo mejor que hay que hacer. Y de ahí surge también la necesidad de crear espacios para que puedan aportar su visión. Al final, no son acciones difíciles, son movimientos muy naturales que se pueden construir.



¿La Generación Z busca ascender más rápido?



La tendencia es a estructuras más planas, sin estructuras jerárquicas. Más que el rol, busca el aporte. No es que quiera ser el director general, es que quiere aportar como si lo fuera. Si hay apertura en la escucha sentirán que contribuyen.



¿Cómo trabaja LLYC en estos temas?



Tenemos equipos que ayudan a las organizaciones a diagnosticar cuál es su momento. Estamos convencidos de que la tecnología nos da velocidad y nos da asertividad. Nuestros diagnósticos están fundamentados en cómo implantamos transparentemente dispositivos que nos ayudan a entender los tiempos y lenguajes para generar más plenitud al colaborador.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portaoflio