Empresas: ¿listas para ejercer un modelo de teletrabajo exitoso?

La industria a través de la historia ha tenido drásticos cambios impulsados por la innovación y la implementación de tecnologías. La máquina de vapor, la computación o la electrónica han sido algunos de los elementos que han tecnificado a las organizaciones y sus procesos, haciéndolos más eficientes y productivos.



(Lea: Vacaciones, un derecho afectado por la pandemia)



Hoy la digitalización y la conectividad son los factores que están evolucionando a las organizaciones hacia un modelo de negocio inteligente y mucho más eficiente.



(Lea: Gobierno presentará proyecto de ley para regular el trabajo en casa)

Este desarrollo de la industria plantea grandes retos a las organizaciones, en cuanto deberán contemplar todas las opciones que les permitan evolucionar la forma en como hacen las cosas y a mantener su vigencia en el mercado.



(Lea: Trabajo en casa disparó las ventas de sillas y escritorios)



Más aun cuando se ha establecido un nuevo orden de vida y de trabajo, por cuenta de una situación que nadie predijo y para la que muy pocos estaban preparados que terminó por acelerar la transformación digital de las empresas.



Cuando millones de personas comenzaron a trabajar desde casa, cambió la dinámica de las organizaciones. Antes, el teletrabajo era concebido como un beneficio otorgado a cierto tipo de colaboradores, cierto tipo de cargos y de labores.



Mucho antes del aislamiento, en Colombia solo se ejercía el teletrabajo como mucho 3,5 días al mes. Pero ahora esta métrica se disparó, y la población pasó a trabajar desde casa 30 días al mes.



Es aquí cuando el reto de digitalizarse y de implementar nuevos modelos de productividad es tan sólo el comienzo de una nueva forma de evolución, de ver los negocios y de responder a un acelerado ritmo de trabajo.



Como organizaciones no podemos pretender “esperar a que esto pase”, pues el teletrabajo se está convirtiendo en el mecanismo principal de productividad para millones de organizaciones alrededor del mundo. Más allá se ser un simple espectador, la industria debe convertirse en un protagonista de ese proceso de transformación.



En este panorama cambiante, las organizaciones deben ser conscientes que es necesario configurar sistemas de trabajo remoto eficientes, para lo cual se deben contemplar herramientas y beneficios para sus equipos de trabajo. Se trata de factores que le ayudan al colaborador a mejorar su productividad, gestionar y organizar el tiempo trabajando desde casa y responder a todas sus labores personales o familiares al mismo tiempo.



Una afirmación que es respaldada por el informe “Workquake: El nuevo orden laboral” de Citrix, el cual concluye que el 45% de los empleados afirma sentirse más productivos desde que trabaja en casa. Ante esta realidad es necesario buscar alternativas en las nuevas tecnologías como el eje que permitirán configurar un modelo de trabajo con el que los colaboradores podrán desarrollar sus tareas de forma eficiente y segura.



Para llegar a ser organizaciones preparadas frente a estos cambios y evolución constante de los modelos de trabajo y de gestión, no es necesario reestructurar todo, sino de crear nuevas y mejoradas relaciones con sus colaboradores. El teletrabajo exige un mayor nivel de concentración, dedicación y disciplina, pero sobre todo bajo un marco de confianza.



Hacer seguimiento de las actividades de los colaboradores a través del cumplimiento de tareas, de metas y de resultados es un buen camino. Debemos cambiar el chip. No se trata de cumplir un horario y ver al colaborador “conectado” o “disponible”, sino de elevar esa confianza y ver cómo y de qué manera los equipos de trabajo se desenvuelven mejor trabajando desde casa y entregan resultados.



El establecimiento de esta nueva cultura organizacional exige un gran esfuerzo de todos los equipos para hacer que cada jornada laboral sea lo más eficiente posible. Ante este mundo ideal, es importante desarrollar unas políticas que tengan en cuenta elementos y factores que garanticen su bienestar y el desarrollo o mejoras de plataformas y software que faciliten su labor de forma remota.





Juan Pablo Villegas

Gerente General para Citrix Colombia