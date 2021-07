Cuáles son las 6 empresas interesadas en comprar operación de Prodeco

Si en definitiva la multinacional suiza Glencore decide poner en venta la operación carbonífera de su filial Prodeco, ya habría una lista de seis empresas internacionales del sector minero que estarían interesadas en asumir la tarea.



Y es que más se tardó el conglomerado europeo en anunciar, en enero pasado, su intención de salir gradualmente de su actividad minera en el departamento de Cesar, que en aparecer compañías extractivas de talla mundial preguntando por el desarrollo del complejo, más cuando para ese entonces el precio del carbón ya estaba por encima de los US$80 la tonelada (actualmente está en US$110/tonelada), lo que derivaría en un negocio atractivo.



Así, en el abanico de posibles candidatos aparecen cuatro empresas chinas, una española y una australiana, las cuales según pudo establecer Portafolio con fuentes de la Agencia Nacional de Minería (ANM), ya han indagado por esta operación, y que podrían relevar a Prodeco en esta zona estratégica para el sector carbonífero.



Las empresas mineras son: Golden Energy & Resouces (China), Yanzhou Coal Mining (China), China Coal (China), Power China (China), Grupo Epsa (España) y un grupo australiano, cuyo nombre se ha mantenido en reserva, las cuales no han ido más allá de indagar por la operación, y no han expresado un verdadero interés en hacer la oferta, más cuando Glencore no ha oficializado la venta de Prodeco.



El tema de la posible venta de esta operación que desarrolla la filial de Glencore ya había sido ventilado por el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, quien en una entrevista a la agencia 'Bloomberg', destacó que compañías de Asia, como otras con producción de carbón en Colombia, ya han demostrado interés en tomar las operaciones que dejaría Prodeco.



“Estos activos continúan siendo de interés para muchos inversionistas, especialmente los asiáticos. El ministerio ha estado en contacto con algunas empresas interesadas. El desarrollo de la mina sería rentable para otro propietario. La zona tiene suficiente carbón para continuar la producción otra década”, explicó el funcionario.



El interés que tendrían las empresas chinas por la operación de Prodeco va en línea con la medida que dictó hace tres meses el gobierno de Pekín de aumentar las importaciones de carbón para evitar la escasez de suministro del mineral.



Cabe recordar que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), uno de los brazos económicos de China, ordenó la búsqueda de nuevo carbón en países como Suráfrica y Colombia, ante la caída de las importaciones del mineral desde EE. UU. (por la guerra comercial), así como de Australia (también por la misma razón). Más, cuando el que le llega de Rusia, Mongolia y Turquía no alcanza a cubrir la demanda.



“China es uno de los jugadores más importantes en la industria del carbón térmico ya que importa más de 360 millones de toneladas/año, y no hay expectativas en el corto plazo de una caída en esa demanda de carbón térmico”, señaló Nicolás Arboleda, asociado de Energía y Minas de Baker McKenzie.



Otra compañía que ha indagado por la operación de Prodeco, es el contratista español de carbón Epsa, quien fuera operador del complejo minero de CNR (Colombian Natural Resources), cuya tarea colinda precisamente con la filial de Glencore, y que estaría interesado en hacerse cargo y asumir el control de la actividad.



Gabriel Rengifo, geólogo y funcionario de la Secretaría de Minas de la gobernación del Cesar, ha señalado en diversos escenarios que representantes de Epsa no solo ha preguntado por los títulos en el Ministerio de Minas y Energía, sino también en este despacho.



Finalmente, un grupo australiano de comercio de carbón, del cual se tiene absoluta reserva, también ha indagado por la tarea de la filial de Glencore.



La operación de Prodeco consta de cinco títulos entre las cabeceras municipales de El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, y en los cuales sobresalen las minas a cielo abierto Calenturias y La Jagua. La primera es capaz de triturar entre 15 y 17 millones de toneladas de carbón al año y de cargar hasta 23 millones de toneladas en los trenes anualmente. Así mismo, le gira a la nación por concepto de regalías poco más de $300.000 millones.



