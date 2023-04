Las empresas que le permiten trabajar desde sitios de vacaciones

Un 8 % de las empresas alemanas ofrecen a sus trabajadores la posibilidad de trabajar desde sus destinos vacacionales, según una encuesta entre encargados de personal realizada en colaboración con el instituto de estudios económico Ifo de Múnich.



(Lea: Los riesgos de las empresas colombianas al momento de pedir créditos).



"En la competencia por lograr contratar y mantener trabajadores cualificados esa puede ser una posibilidad de brindarles un mejor equilibrio entre la vida laboral y la vida privada", aseguró Julia Freuding, en nombre del instituto.



En el sector de servicios la cifra es incluso del 10 %, en la industria del 8 % y en el comercio del 2 %. Sin embargo, solo el 3,3 % de las plantillas de las empresas que ofrecen esa posibilidad hacen uso de ella.

"Esta forma de trabajo no es factible en todas las profesiones pero ganará importancia donde se normalice el teletrabajo", dijo Freuding. Por otra parte las empresas de los gerentes encuestados ofrecen en promedio 29 días hábiles de vacaciones a sus empleados y más de la mitad dan una paga especial de vacaciones.



(Además: Douyin: cómo es la versión de TikTok en China y en qué se diferencian).



Un 59 %de las empresas, además, conceden vacaciones adicionales pagadas para que los empleados puedan desarrollar actividades de formación. En la mayoría de los estados federados alemanes, las excepciones son Baviera y Sajonia, el derecho a las vacaciones adicionales está fijado por ley.



En promedio es de 6 días hábiles al año. Las actividades de formación no tienen que estar directamente relacionadas con la actividad laboral del trabajador. Sin embargo, esa posibilidad sólo es usada por el 3,5 % de los trabajadores que tienen derecho a ella. La posibilidad de un descanso sabático, es decir una excendencia no remunerada que puede durar hasta un año, sólo es ofrecida por el 41 % de las empresas.



(Lea: La empresa de coaching que se convirtió en un culto que controla vidas).



EFE