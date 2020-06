Empresas, sin mayores planes de contratación para el tercer trimestre

El tercer trimestre del año en materia de contratación será de cautela para los empleadores, dada la crisis económica generada por el coronavirus en el país y el mundo, según la más reciente Encuesta de Expectativas Netas de Empleo de ManpowerGroup, que ubicó este indicador en -19%.



La cifra es la más baja desde que comenzó la encuesta en Colombia en 2008, disminuyendo abruptamente en 29 % comparación con el mismo periodo del año pasado.



"Con el 6% de los empleadores anticipando un aumento en las nóminas, el 24% pronosticando una disminución y el 60% sin cambios, la expectativa neta de empleo resultante es -18%", indicó ManpowerGroup.



Y agregó que una vez que los datos se ajustan para permitir la variación estacional, la perspectiva se sitúa en -19%.



“Estamos seguros de que a medida que se vayan abriendo los sectores, el empleo comenzará su repunte. No obstante lo anterior, vemos buenas dinámicas en algunos sectores, como la agricultura, la logística, la informática y la salud, que esperamos continúen con ese ritmo”, indicó Javier Echeverri Hincapié, Country Manager Colombia



No obstante, el estudio reveló que los empleadores esperan recortar las nóminas para las cinco regiones durante el período de julio a septiembre.



"Los empleadores caribeños pronostican el mercado laboral más débil e informan una perspectiva neta de empleo de -26%. En otros lugares, se informan bajas posibilidades de -18% y -14% en las regiones andina y del Pacífico, respectivamente, mientras que los empleadores en Orinoquia informan una expectativa de -8%. Mientras tanto, los empleadores de Amazon anticipan un ritmo de contratación moderado, informando una perspectiva de -1%", precisó.



Mientras que las perspectivas de contratación en ocho de los nueve sectores industriales colombianos son las más débiles desde que comenzó la encuesta hace 12 años. En el noveno sector, el sector de Agricultura y Pesca, los empleadores informan el pronóstico más débil desde 2010.



Los empleadores en ocho de los nueve sectores industriales esperan una disminución de las nóminas durante el próximo trimestre. El clima de contratación más débil se prevé en el sector minero, donde la Expectativa Neta de Empleo se sitúa en -30%.