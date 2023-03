Viene millonaria inversión de Jerónimo Martins para tiendas Ara

Jerónimo Martins anuncia una inversión de 1.000 millones de euros en los próximos cinco años en Colombia para continuar la expansión de sus tiendas Ara. Así lo anuncia en diálogo con Portafolio, Pedro Soares dos Santos, presidente y administrador-delegado del Grupo Jerónimo Martins - dueño de Ara, que celebra 10 años de operaciones en el país.

(Ara logra millonaria financiación para expandirse en Colombia).



¿Por qué decidieron comenzar por Pereira?

Fue muy interesante la discusión y sorprendió a todos los compañeros porque nos habían dicho que si en Pereira podíamos hacer una buena cadena discount se puede trabajar en todo el país. Pereira era el mercado más difícil y más competitivo que teníamos. Y si había una buena aceptación del cliente, podríamos continuar con la inversión porque teníamos un modelo de negocio.

¿Cuál es su balance 10 años después de su presencia en Colombia?

El balance es de felicidad porque fue un reto muy difícil, con el foco puesto en desarrollar la industria colombiana y permitir que la gente más pobre pudiera tener comida y con calidad. Y estoy feliz porque estamos empezando a ser reconocidos por el consumidor colombiano.

¿Qué fortalezas y qué debilidades encontraron en el mercado colombiano cuando llegaron?

La fortaleza era el pueblo colombiano y el deseo de desarrollo para el país, y eso para nosotros era fundamental. Vimos que tenía una cultura empresarial, de industria y de gente con fuerza y con buena educación. Después, era un mercado en el que identificamos que la comida era cara para las personas y ahí vimos una oportunidad. La parte más difícil para nosotros fue la burocracia, pero aquí estaban las condiciones para desarrollar una buena compañía.

¿Además de llegar con alimentos a la población más vulnerable, qué otros aportes cree que el ‘hard discount’ le ha dado al retail colombiano y al consumidor?

Aparte del acceso a la comida, mejor y más barata, con más de 600 productos de marca propia, tenemos seis marcas registradas y para eso hay que tener un desarrollo muy grande y una tecnología. Conseguimos trabajar con 550 proveedores; se habían hecho compras por $7,2 billones a proveedores colombianos, eso es el 95% de nuestras ventas.

Por tanto, la obligación que nosotros tenemos con la industria y con los empresarios colombianos y la obligación que tenemos con el consumidor es la fórmula más fuerte para desarrollar nuestra inversión.

(Tiendas Ara relanza en fin de año cerveza inspirada en Colombia).



¿Cómo cerraron el 2022 en Colombia?

La semana que viene vamos a publicar las cifras, pero fue un año bueno, hicimos un trabajo muy grande con los proveedores y nuestros equipos para poder mantener el margen y que la gente pudiera acceder a más comida. La otra cosa que fue muy positiva el año pasado es que el consumidor reconoció que nuestra propuesta de valor es buena, las ventas crecieron y fue posible hacer una buena expansión, pudimos abrir más de 200 tiendas. Desde el punto de vista de la compra de mercancía no siempre fue fácil porque la inflación es el impuesto más penalizado para la gente. Fueron discusiones muy difíciles pero conseguimos encontrar un camino.

¿Cómo enfrentan el escenario de alta inflación y devaluación?

Tenemos que hacer un balance entre lo que nos pueden vender a nosotros y lo que podemos pasar al cliente porque si se le pasa todo no va a tener capacidad de compra. El otro punto importante es trabajar más en la eficiencia para no incrementar el precio. Con la devaluación de la moneda no podemos hacer nada porque es diferente, hay que buscar alternativas de productos que le puedan dar al consumidor una tranquilidad mayor y ese es el trabajo que hacer con los proveedores, hay que sensibilizarlos, que la inflación no es buena para el consumidor, trae más pobreza y, por tanto, no hay que pensar que se vende más caro porque la gente pierde poder de compra.

¿Qué papel juegan las marcas propias?

La eficiencia en una marca propia debe permitir el acceso a buenos productos, de gran calidad a precios mucho más reducidos que los de la industria. Este es el punto más importante y consideramos crucial para la cadena. Son importantes para frenar el incremento de precio y crear competencia porque ahí gana el consumidor.

¿Cuál es el plan de expansión?

Vamos a abrir cerca de 200 nuevas tiendas, mínimo. Vamos a seguir invirtiendo y no vamos a parar nada porque creemos en la economía. Todo lo que hacemos es por el bien del país y de las personas. Por tanto, no veo por qué tenemos que cambiar nuestra estrategia. Respetamos el medio ambiente y a las personas, creamos empleo, pagamos bien, desarrollamos la industria, trabajamos en alianza con la industria, creamos nuevos productos, ofrecemos calidad y vemos que al pueblo colombiano le gusta, no veo razón para cambiar.

¿Cómo va el modelo de franquicias a tenderos?

Para nosotros es un modelo muy importante porque el colombiano es emprendedor y hacemos una alianza con estas personas que quieren ser independientes y tener su negocio. Es bueno para ellos, es bueno para mí y es bueno para el país porque genera una clase empresarial, nueva, dinámica.

(Ara les ofrece franquicias a los tenderos para expandirse).



¿Cómo recibe Ara el ingreso de Ísimo?

Me gusta la competencia porque si llega, tu empresa tiene que ser buena, hay que estar más enfocados, más organizados y ser mejores.

¿Cuáles son las metas de crecimiento en el largo plazo?

Nos hemos propuesto invertir 1.000 millones de euros en los próximos cinco años. Ese es el compromiso social y de negocio que tenemos con este país porque la manera de ayudar a los países es reduciendo la pobreza y una de las maneras de hacerlo es creando empleos, pagando bien y permitiendo el acceso a comida.

PORTAFOLIO