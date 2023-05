‘Márgenes de rentabilidad no pueden ser negociables’: Habitel

El sector hotelero se ha enfrentado a grandes retos este año, salarios que subieron a doble dígito, el regreso del impuesto de 19% del IVA y una inflación importante en alimentos que indudablemente afecta a la industria, así lo asegura Carlos Julio Kellman, gerente general Habitel Hotels.



En entrevista con Portafolio, el gerente de la operadora y cadena hotelera, además resaltó que si bien este año los números parecen ir en ascenso, hay un reto que preocupa a los inversionistas, retención y captación de talento humano. Explica que esto se debe a un cambio generacional y que trabajan en bajar los índices de rotación de personal.



A su vez, el gerente menciona los nuevos planes con las marcas Hilton y Marriott para algunos de los hoteles que operan.



¿Cómo les ha ido este año?



Ha sido un año muy bueno. Después de un año 2022 donde superamos por encima la media de prepandemia, este año sigue presentando muy buenas perspectivas.

Nos hemos planteado una meta de crecimiento por encima del 35% contra 2022 y hoy vamos cumpliendo con esa meta.



¿Cómo los ha golpeado el regreso del IVA a productos hoteleros? ¿Ha bajado la demanda?



Estamos en un negocio muy focalizado al segmento corporativo, ahí se ha notado un impacto muy bajo sobre el regreso del IVA pues las compañías asumen este costo.

Sin embargo, en el segmento leasure de nuestros hoteles hemos visto, en los fines de semana cuando más va este segmento, que existe una afectación, pues este dinero sale no del empresario, sino del padre de hogar.



¿Cómo va la ocupación?



Hemos aumentado la ocupación, porque prevenimos que esto iba a pasar y fuimos más agresivos sobre ese segmento con la diversificación de productos, si antes teníamos dos o tres productos los fines de semana, ahora tenemos 12 o 15, eso nos permitió ampliar esos segmentos de demanda.



¿Qué retos tienen este año?



El recurso humano no se está consiguiendo y este año lo estamos sintiendo muy fuerte, además la rotación es muy alta.



Nuestra parte salarial se incrementó por encima del 16%, eso implicó que los precios de venta y los contratos se tuvieran que hacer sobre unas tarifas mayores, hasta ahora el mercado las han aceptado y los márgenes se han mantenido.



Sobre los insumos, este año la inflación nos ha afectado mucho. Al final los retos caen al precio de venta. Este año se vino muy duro encima, pero hemos sabido sortearlo.



¿Cuánto han subido las tarifas?



Arriba del 20%, cerca del 25%. En caso de no moderarse la situación haremos las correspondientes alzas y miraremos qué pasa con la demanda. Las exigencias de los márgenes de rentabilidad no son negociables.



¿Por qué es tan difícil conseguir personal?



Estamos en un cambio generacional. Nos enfrentamos a muchachos entre los 18 y 28 años que tienen unas expectativas muy diferentes a las que teníamos nosotros cuando iniciamos las carreras.



Su percepción de la vida, de hacer una carrera estable en una compañía no existe. Quieren conocer y moverse en muchas industrias, estar en compañías donde la tecnología les permita trabajar desde casa, viajar, especializarse en el exterior.



Eso nos pone en una dificultad porque no se consigue el recurso. A su vez nos obliga a repensar las estructuras operativas de los negocios.



¿Qué planes hay para este año?



Tenemos que estar creciendo con dos incorporaciones de producto a la operadora hotelera cada año.



Trabajaremos muy duro, tenemos en el time line cerca de 12 proyectos. Por fortuna en el Grupo en el que estamos le está apostando a la diversificación de su portafolio y tiene una fe enorme en el sector hotelero, por ende, nos dan el músculo y fondeo para buscar alianzas y propiedades con las que podamos expandir el negocio.



Por ejemplo, trabajamos en un negocio con Hilton y Marriot y básicamente es que si contratamos hoteles que les sirvan a ellos, entrarán dentro de la categoría. Haríamos una transición en algunos productos.



Así vamos a convertir a Salvio en un Curio Collection by Hilton.



¿Llegarán a más ciudades?



Sí. Tenemos algo en Cartagena, Medellín, en Bogotá tenemos algunos proyectos y Cali. Las cosas van bien, esperamos tener dos de esos proyectos este año.



¿Cuántas habitaciones tienen y con cuántas esperan cerrar el año?



Tenemos 400 llaves y esperamos cerrar con 650.



¿Qué opinan sobre la reforma laboral?



Estamos haciendo cálculos. Ahí hay unos temas fuertes de costos por el enfoque garantista de la reforma. Nos preocupan muchos puntos, por ejemplo, sabemos que si una hora nocturna no empieza a las 9 p.m. sino a las 6 p.m. aumenta tres horas en cualquier turno, lo mismo pasa con los recargos dominicales. Estamos evaluando los escenarios posibles y preparándonos para ello.



PAULA GALEANO BALAGUERA

​Periodista de Portafolio