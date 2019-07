En 2020 Beer tendría nueva marca de bares de licores destilados 

A dos meses de cumplir 10 años de operación en el mercado, la cadena de pubs de cerveza artesanal Beer, nacida en Bogotá el 3 de septiembre de 2009, anunció que su próxima apertura será en la capital en el centro comercial El Edén entre septiembre y octubre de este año.



Arturo Barrios, gerente general de la firma le contó a Portafolio cuáles son los nuevos planes de la compañía entre estos los relacionados a la expansión local e internacional.



¿Cómo les ha ido en lo corrido del año?



Gracias a las aperturas que hicimos en 2018, en total el crecimiento de ventas ha sido de 15% en el primer semestre comparado con el mismo periodo de 2018.



¿Cuál fue el balance con la Copa América?



Junio fue positivo, de hecho ha sido el mejor mes del año. Tuvimos crecimiento de casi 25% en las ventas, pero en julio ya en la fase final, donde no clasificó Colombia se perdió el interés de la gente y por ende el tráfico descendió 20%.



¿Qué nuevos proyectos vienen desarrollando?



Estamos trabajando un nuevo concepto de bar de destilados con licores como whiskey, tequilas o ginebra. Nosotros no produciríamos este tipo de bebidas, sino que lo desarrollaremos a través de alianzas con productores mundiales, pero aún no puedo comentar cuáles.



Con este proyecto buscamos diversificar las opciones para el mercado y aumentar los ingresos.



¿Cuándo lo estarían implementando?



Esperamos que esté para 2020. Sería una nueva marca de Beer que inicialmente sería desarrollo propio.



Sin embargo, una vez ya estén probados iniciaríamos franquicias, pero esto sería para 2021. Por el momento no tenemos un precio estimado de cuánto podría costar la franquicia.



¿Dónde quedarían los primeros puntos?



Inicialmente serían dos en Bogotá, uno en Colina Campestre y otro en Cedritos. Queremos aprovechar los espacios que ya tenemos en algunos locales. Los optimizaríamos para los nuevos bares.



¿Con ese proyecto cuánto esperan vender?



La idea es que tengan promedio de ventas de $150 millones mensuales, cada uno.



¿Cuál sería la inversión y cuántos litros esperarían vender inicialmente?



No lo tenemos todavía cuantificado.



¿Cuántas aperturas harán en el segundo semestre de este año?



Esperamos vender seis franquicias. Ya tenemos dos puntos definidos en centros comerciales de Bogotá. Uno en El Edén que estaría abriendo entre septiembre y octubre y el otro en Fontanar y aún no tenemos establecida una fecha.



¿Y los otros?



Esperamos abrirlos en Cali, en Bucaramanga y en la zona metropolitana de Medellín. Con esto, completaríamos presencia en 10 ciudades. Actualmente estamos en ocho. Las nuevas serían las dos primeras en mención.



¿Cuántos puntos completarían en 2019?



Tenemos 21, cerraríamos con 27.



¿Cuántos litros de cerveza venden al mes y con las aperturas cuánto subiría?



Tenemos un consumo mensual de alrededor de 50.000 litros de cerveza. Con la apertura de los seis puntos el crecimiento sería de casi 30%.



¿Cuántas plantas tienen de producción?



Tenemos dos, una en Bogotá y otra en Medellín. Por el momento no esperamos abrir una nueva planta.



¿Abrirán nuevos mercados?



Estamos en una negociación que arrancó el año pasado. La idea es concretar la presencia de la marca en cinco países de la región que son México, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos. Esto sería mediante franquicia.



¿Cuál podría ser el primer país?



Podría estar entre Panamá y México y su operación podría ser en el segundo semestre de 2020.



¿Qué tipos de franquicias tienen y cuál es su costo?



Tenemos dos tipos de franquicia para concepto Beer que son la standard en la que la inversión es de hasta $700 millones y la express de $400 millones. Esta última es un poco más pequeña y tiene menos productos a la venta. De hecho, las dos aperturas en Bogotá son de la franquicia tipo standard.



¿Qué inversiones tienen para 2019?



Si se dan las seis aperturas, estamos hablando de inversiones de más o menos $3.100 millones.



¿Qué expectativas tienen para 2019?



Esperamos que el consumo aumente en el segundo semestre. El primero estuvo apretado, el gasto no estuvo como lo esperábamos. En el año esperaríamos crecer 28%. Lo esperado era 33%, pero con lo ocurrido en el primer semestre no se cumplieron esas metas.



¿Cuánto facturaron el año pasado?



Vendimos $24.000 millones.



¿Cuánta cerveza están vendiendo al año y cuánto podría incrementar esa cifra en 2019?



En 2018 vendimos 613.000 litros y esperamos que incremente a 720.000 litros. La variación sería un poco más de 17%.



¿Eso en vasos cuánto significa?



El año pasado vendimos 1,5 millones y este año proyectamos que ese dato aumente a 1,7 millones de vasos.



¿Cuántos tipos de cervezas producen? ¿Se viene alguna nueva para el aniversario 10?



Tenemos ocho tipos de cerveza. En agosto va a salir una nueva de temporada en la que adicionamos gulupa. Esa iría para todos los puntos standard y la producción inicial que se va a hacer es de 20.000 litros.



¿Cuántos puntos standard y express tienen?



Actualmente contamos con 18 franquicias standard y tres express. Los primero en mención están en las ocho ciudades.



