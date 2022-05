‘En 2022 se moderará el ‘e-commerce’: líder de plataforma PayU

Francisco León es el líder para los siete países de Latinoamérica de PayU, compañía que tiene como foco el procesamiento de pagos. Estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado, es especialista en Economía del Riesgo de la Universidad de los Andes, cuenta con un MBA de EUDE Business School en Madrid y tiene formación ejecutiva del INSEAD en Fontainebleau, de la Universidad Adolfo Ibañez en Chile y de Krauthammer en Nueva Delhi y Amsterdam.



(Lea: Ahora podrá comprar carro por internet y recibirlo a domicilio).

¿Qué es y qué hace PayU?



Parte de lo que hacemos es habilitar pagos en 50 mercados a nivel global. Apoyamos a los comercios para permitirles entrar al mundo global que la pandemia impulsó y particularmente en mercados de alto crecimiento o emergentes. Acercamos compradores y comercios que venden productos y servicios.



Cerca del 50% de la operación de Latinoamérica de siete países la tenemos en Colombia. Contamos con una plataforma de alta capacidad a nivel global y regional para ofrecer alta disponibilidad de medios de pago.



¿Y cómo lo hacen?



Cuando un cliente entra a una página de internet y decide comprar un producto o servicio, por detrás hay un procesador de pagos como PayU que le ofrece diferentes medios como transferencia, tarjetas, medios alternativos, etc. Facilitamos al comercio no tener que conectarse a más de 70 opciones de pago que tiene PayU. Se procesa a través de la plataforma de pagos. El comercio se conecta con nosotros y ponemos a su servicio los medios pago.



Cuando el consumidor entra a PayU o el comercio y decide pagar, nosotros le ponemos los medios activos. PCE, transferencia, tarjeta de crédito o débito de todas las franquicias, quioscos de pago, etc. Pronto se pondrá en servicio otros sistemas de pago.



Francisco León, director Operativo de PayU Latam. Cortesía

¿Qué cifras tiene?



En Latinoamérica se hicieron transacciones por US$8.300 millones en 300 millones de operaciones aprobadas. Para Colombia fueron US$5.700 millones y 110 millones de operaciones. Tenemos aproximadamente 30.000 comercios en Latinoamérica, de los cuales 25.000 son en Colombia. La razón es que en el país comenzó con pagosonline.com hacia el 2010 y ese emprendimiento creció muy bien.



El alma en Latinoamérica es Colombia y la estrategia es diferente al resto de los países. Acá tenemos clientes en pequeña y mediana empresa, grandes compañías y firmas globales de e-commerce. Somos el brazo fintech de Prosus que cotiza en la bolsa de Amsterdam y además el e-commerce más grande de Europa y uno de los más grandes del mundo.



¿Cómo ven el 2022?



Hay buenas perspectivas de crecimiento y venimos de dos años muy fuertes. En 2020 y 2021 crecimos 50% cada año y creemos que este se va a estabilizar, pero creciendo entre 20% y 30% a nivel de transacciones y volumen de procesamiento.



¿Cómo piensan crecer?



Llegamos a un acuerdo con Credibanco para la compra de Tecnipagos, que funciona como Ding y la operación está en aprobación de las autoridades. Esto tiene dos objetivos: seguir fortaleciendo los pagos en Colombia.



Hacemos parte de la cadena de pagos y entraríamos al mundo regulado financiero para la adopción de pagos digitales en Colombia, y lo otro es entrar a apoyar el segmento de pequeña y mediana empresa que tiene más requerimientos como administrar el dinero, tener una cuenta para hacer transacciones y esto lo va a permitir Ding, para complementar la oferta de valor.



(Lea: Presencialidad no frena ventas ‘online’ de grandes superficies).



¿La operación de ustedes no es regulada?



Actualmente no somos regulados por la Superintendencia Financiera, Ding sí lo es. Lo que tenemos hoy es un mundo no regulado y hacemos parte del ecosistema de pagos. Con esa compra contribuimos con la actividad regulada que es algo que se viene haciendo bien. La regulación financiera en Colombia es apreciada y con el boom de la economía digital podemos contribuir con este Sandbox de la Superfinanciera con cosas que podemos apoyar de manera adecuada y que tenga un efecto en la economía.



¿Ding se fusionará con PayU?



Vamos a mantener la compañía con operación independiente y hoy es vigilada por la Superfinanciera.



¿Cuál es el futuro del e-commerce?



Esperamos que haya más posibilidades de acceso a medios de pago. Los que hay actualmente alcanzan una parte de la población, pero no han sido adoptados por la mayor parte. Por eso, con la compra de Ding podemos entrar a participar más activamente proporcionando medios de pagos que permitan capturar un mayor número de colombianos que entren a ser consumidores activos del e-commerce.



Es un camino en el que venimos haciendo esfuerzos con el ecosistema de pagos. Trabajamos con los grandes comercios de Colombia, los adquirentes, los bancos y ahí se abre un camino por resolver que es la adopción, pues la pandemia les demostró a los comercios que debían activar el canal digital, pero el gran reto es activar la adopción y recurrencia de los consumidores.



¿Cuáles son los principales mercados?



Las capitales, pero tras el programa ‘Juntos somos mas fuertes’, del 2020, ahora lanzamos ‘Payudarte’ que pregona que no importa donde esté el consumidor, el canal digital es un activador de la economía para que cualquier emprendedor comience en el e-commerce.

PORTAFOLIO