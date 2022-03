‘En banco Itaú ofreceremos crédito digital de vivienda’

Baruc Sáez, presidente del banco Itaú Colombia es argentino y vive en Bogotá desde noviembre de 2020, pero hace varios años venía frecuentemente al país en plan de trabajo. Dice que Colombia tiene instituciones y una democracia fuerte.



(¿El Banrep hará su mayor incremento de tasas? Esto responde el mercado).

¿Cómo le fue a Itaú Colombia en 2021?



En 2021 registramos una utilidad de $87.400 millones. Esta cifra es el inicio de una etapa de rentabilidad tras unos años de fusiones y consolidación de la marca y tras unas pérdidas de 2020. Además, ayudó el tema de la recuperación de la economía.



Tuvimos un crecimiento del 20% de la cartera de consumo. La hipotecaria también subió el 15% y en tercer lugar la banca mayorista o de empresas. La cartera mayorista es el 60% del total. También tenemos otros tipos de líneas como banca de inversión, mercados de capitales, etc.



(Crédito subsidiado para vivienda No VIS con criterio de sostenibilidad).



El año pasado tuvimos un índice de cartera vencida de 4,3%, mejor que en 2020, y en esto ayudó los programas de alivios del gobierno.



¿Tienen cartera sostenible?

​

Nos enfocamos en acciones concretas para acercarnos a los clientes con productos con principios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo).



El año pasado consolidamos una alianza con Enel, que tiene programas de energías limpias y por este conducto les ofrecemos a los clientes la reconversión de sus empresas a energías limpias con financiación. En banca personas tenemos un programa para dar créditos de vivienda no VIS con certificados de normas internacionales ecosostenibles. La política desde Brasil es que más del 20% de cartera esté bajo principios ASG.



¿Cómo va la digitalización?



El desafío es hacer la transformación a productos más digitalizados pero también ofrecemos la atención personal al cliente. Tenemos 2.650 empleados y 62 oficinas y un plan de inversión de más de $120.000 millones. Atendemos al 57% de los clientes en forma digital y el 54% de productos son digitales. Queremos llegar al 90% en los próximos dos años. Hacia el segundo o tercer trimestre de este año tendremos créditos de vivienda aprobados en línea, lo mismo que la apertura de fondos de inversión.

Trabajamos en la transformación de las aplicaciones de banca personas y empresas.

La idea con las oficinas es combinar la virtualidad y la atención personal.



¿Cómo le parecen las propuestas económicas de los candidatos presidenciales?

​

El nivel de responsabilidad de las propuestas de los candidatos a la Presidencia me parece relevante y seria. En Colombia la institucionalidad es el valor supremo. Vemos que se respeta, así como la independencia, desde el Banco de la República. Estoy tranquilo con ese manejo responsable de las propuestas. Colombia es un país donde no vemos afectaciones a la propiedad privada.



¿Qué reformas debería abordar el próximo gobierno colombiano?



Hay temas coyunturales como la inflación desde el punto de vista monetario que lo está haciendo de manera responsable el Banco de la República y el tema fiscal. Respeto la capacidad y fortaleza democrática de Colombia.



PORTAFOLIO