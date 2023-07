Baja recordación de empresas con tareas de sostenibilidad

Pese a que las empresas anuncian, ejecutan y presentan balances en materia de sostenibilidad, la recordación de las personas en torno las organizaciones más activas en ese campo es baja.



Ese es uno de los hallazgos del estudio 'Entendiendo las percepciones sobre sostenibilidad', hecho en Colombia por la agencia de investigación de Mercado y opinión pública Quiddity.



Este sondeo indagó especialmente la mirada de los consumidores sobre este tema, que está presente en la agenda de las compañías.



El análisis se centra en una encuesta con una etapa cuantitativa con un tamaño muestral de 1.011 casos, con un universo de hombres y mujeres residentes en el país, mayores de 18 años.



Allí se dice que el 26% de los consultados no logra recordar ninguna compañía que realice acciones de sostenibilidad. “Luego, se encuentra recordación dispersa con bajos porcentajes”, agrega. El informe tiene varios componentes y el de la recordación está incluido en el que tiene que ver con el rol de las empresas.



Además de abordar la recordación, profundiza sobre el impacto que tiene en la decisión de compra el hecho de que las empresas cumplan este tipo de estrategias.



Así, mientras que el 56% cree que las acciones sostenibles de los fabricantes impactarían “mucho” en su decisión al momento de elegir una marca, hay otras variables que inciden más: el servicio al cliente (75%), la experiencia con el producto (75%) y el precio (74%) están los primeros lugares. Y aunque se le reconoce la importancia, los consumidores no creen que es un motivo para pagar un precio adicional. De hecho, un 81% de los consultados sostiene que no pagaría más de un 10% por un producto que sea fabricado por una empresa que realice tareas sostenibles.



En las categorías donde había mayor disposición para hacerlo están alimentos (70%), cuidado e higiene (51%) y limpieza del hogar (44%), indica el estudio de Quiddity.



Impacto y sectores

En general, los consultados reconocen que lo que hagan las empresas en este frente impacta al planeta y la sociedad.



Es así como el 73% de los colombianos cree que las acciones sostenibles de las empresas tienen incidencia en sus vidas.



Cuando se les pregunta quién se beneficia de las acciones sostenibles de las organizaciones, el medio ambiente está en el primer lugar (38%). Siguen los consumidores (35%), la empresa misma (8%), los niños (7%), los empleados de las empresas (7%), y el Estado (5%).



Un 23% de colombianos consultados cree que no hay sectores de la economía que se preocupen por la sostenibilidad.



Pero cuando se indaga a la mayoría sobre cuáles son las actividades económicas que se preocupan por la sostenibilidad, el sector agropecuario es el más mencionado (43%) y después aparecen la industria de alimentos y bebidas (34%) y la de energía, minería y petróleo (32%).



El sector financiero tiene esa condición para el 20% y la industria manufacturera para el 17%. Igualmente, los consultados citan la industria textil (13%), transporte (13%), construcción (11%), automotriz (11%) y aeronáutica (7%).



“En este sentido, los sectores más alejados se perciben de alguna manera como más contaminantes”, deduce el análisis.



Conocimiento

La encuesta sobre la percepción que tienen los colombianos sobre este tema también denota que el Estado es el que más responsabilidad tiene como ‘eje rector del tema’, según el 52%.



Luego están los ciudadanos con el 29%, las empresas con el 9%, las entidades educativas con el 6% y las ONG’s, con el 4%.



Sin embargo, estos dos últimos actores se consideran los que más aportan en sostenibilidad, pero los menos capaces para ejecutar y tomar decisiones por falta de recursos.

Recomendaciones para que las marcas consideren

La sostenibilidad se percibe como un concepto desarrollado en países del primer mundo y, en Colombia, la desigualdad social podría restar prioridad al concepto desde la óptica medioambiental.



En ese sentido, se advierte en los aprendizajes que deja este estudio de percepción que “trabajar la sostenibilidad sin situarse en la realidad del país dificulta su accionar. Satisfacer primero, necesidades que un grupo de consumidores sienta propias, importantes y relevantes es vital si queremos tener la atención del consumidor”.



Igualmente, remarca que “cualquiera que sea la causa escogida -la cual debe ser consistente y de largo plazo-, la pregunta es ¿por qué esta marca está interesada en esta causa?. Qué le aporta al equity de marca y qué le aporta la marca a la causa - para que exista una relación de beneficio en doble vía”.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio