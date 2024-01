En Colombiatex, Cotton USA presentó la fibra sostenible que 'ofrece trazabilidad'

Cotton Council International (CCI) presenta en Colombiatex el Trust Protocol, el primer programa de fibra de algodón sostenible en el mundo que ofrece transparencia en la cadena de abastecimiento hasta el nivel del artículo.



Como miembro del Trust Protocol, las fábricas y los confeccionistas indican a las marcas y clientes potenciales su compromiso con la construcción de una industria textil y de la confección sostenible y responsable, haciendo énfasis en el algodón de los EE. UU. como elemento para lograr dicha meta.



Además, en el evento, el CCI muestra sus servicios que benefician a los clientes del algodón de los Estados Unidos en la cadena de abastecimiento de textiles y confección en su stand de Cotton USA durante Colombiatex, el evento más importante de la industria textil en América Latina.



“Como entidad que ha apoyado a Colombiatex durante muchos años, reconocemos que representa una oportunidad de primera para que fortalezcamos nuestras relaciones de negocios, a favor del algodón de los Estados Unidos en este importante mercado”, dijo la gerente Regional del CCI para América Latina, Floribeth Gonzalez-Schuyler. “Los visitantes al evento pueden conocer los dos programas clave que diferencian el algodón de los Estados Unidos por medio de los datos, el servicio y la inteligencia: Cotton USA solutions y el U.S. Cotton Trust Protocol”.





Hilos para tela.

Cotton USA Solutions tiene cinco ofertas para hacer crecer los negocios que muestran cómo el algodón de los Estados Unidos puede aumentar la productividad, la eficiencia, y la rentabilidad en las fábricas. Estos servicios incluyen visitas a las fábricas, la U.S. Cotton Academy, seminarios sobre el algodón de los EE. UU.



El programa se nutre con la información obtenida durante las visitas a más de 500 fábricas en 25 países durante los últimos cinco años.



Los servicios que ofrece no tienen costo para las fábricas que cumplen con los requisitos de compra de algodón de los EE. UU. y son miembros del programa U.S. Cotton Trust Protocol, un programa que define nuevos estándares para la producción sostenible de algodón.



