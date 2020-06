‘En el país surgió un nuevo tipo de consumidor’

Un nuevo tipo de consumidor ha surgido en Colombia, derivado de la transformación digital de las personas por la pandemia.



Además, las empresas han tenido que apresurarse a llevar sus negocios a plataformas digitales para mitigar los efectos negativos del cierre de la economía. De esta evaluación y sus efectos habla Juan Pablo Consuegra, director de Facebook para Colombia.



La compañía encuestó a 600 usuarios de internet en Argentina, Colombia, México, Perú y otros países de la región para estudiar la incertidumbre e impacto económico.



SIN VUELTA ATRÁS



“Lo que hicimos fue ver este cambio en los consumidores y este nuevo perfil que surgió en el país, derivado de la transformación digital e impulsado por la pandemia y ha resultado muy interesante. Por ejemplo, se le perdió el miedo a la tecnología, a la manera tradicional y el uso que se le daba a la misma. Ese cambio se dio para quedarse, es decir que será irreversible”, explicó el directivo.



De acuerdo con Consuegra, la dimensión que ha cobrado es muy grande. Por ejemplo con las compras en línea, “el 60% de los colombianos está buscando qué comprar y el 52% está comprando más, y el 45% está haciendo al menos una compra semanal”, apuntó. En el caso de los medios que se están usando, el celular es el favorito.



“Este se volvió un comercio digital y móvil en el que notamos también que la satisfacción de las personas está en 68% para aquellos que lo hacen en productos de primera necesidad como alimentos, bebidas o algunos de limpieza, y en un menor valor (62%) para los objetos como ropa, libros o electrodomésticos ”, dijo.



Sobre los cambios que han tenido los consumidores la hora de la decisión de compra, el 40% dejó una marca por disponibilidad.



“Si el vuelco que se ha dado es irreversible, si le va bien con la nueva normalidad es posible que no retorne a la anterior. Además en los sectores o productos que han crecido están: dulces, chocolates o snacks -que crecieron 170% en online durante los últimos tres meses-, gaseosas (200%) y productos de dieta (65%)”, analizó.



Según el representante de Facebook , esto demuestra que si la tecnología es amiga, soluciona problemas y permite las compras que antes no se hacían, las personas van a mantener estos hábitos.



VISIÓN DEL FUTURO



“Es muy difícil tener una proyección certera sobre lo que va a pasar a futuro, porque además no se sabe aún qué significa después de la pandemia. Si bien hay muchos cambios y modificaciones alrededor del aumento del comercio en línea y los hitos en -por ejemplo- la primer jornada del día sin IVA, no se sabe el alcance final”, indicó. En el día sin IVA se hicieron 2,5% más transacciones que en el promedio diario desde enero.



El valor promedio de compra fue cinco veces más grande que el promedios desde enero 1 al 18 de junio. Y “si bien había un incentivo mayor, el cambio se dio de igual forma en el uso de un medio que no se usaba en ese volumen ni de esa manera. Además el usuario se ha dado cuenta de que sus productos cumplen, llegan a tiempo y son con la calidad ofrecida”, agregó.



En el panorama que tienen las personas, el 72% cree que la economía tardará entre 6 meses y más de un año en recuperarse.



UN PAGO VIRTUAL POR SEMANA



Los colombianos también han acudido a los pagos en línea o a los servicios de la banca virtual.



“Al menos un día a la semana, las personas usan la app o la banca virtual para hacer pagos en línea. Esta tendencia también llegó para quedarse porque la facilidad que se les está ofreciendo y dando permite que se dé ese salto a la costumbre que antes no se daba”, apuntó.



Como de igual forma una gran cantidad de personas se están formando en línea, el análisis también señala que uno de cada seis ha quedado satisfecho al terminar un curso o capacitación.



“La disponibilidad casi sin límites y la posibilidad de formarse está siendo más valorada por los colombianos a partir del aislamiento social, para aprender sobre la marcha y seguir operando”, agregó.



Los factores principales para la decisión de compra de productos a través de plataformas en línea son para el 35% calidad, el 21% precio, 19% plazo de entrega y 14% costo de entrega.



“El nuevo consumidor sigue valorando la calidad por encima del precio. Dicho esto, los elementos que causan mayor insatisfacción en las compras por internet son para el 36% costo de envío y el 24% plazo de entrega”, resaltó.



Las aplicaciones de entrega destacan por la satisfacción de los consumidores, el 62% lo está con los servicios de las aplicaciones para la entrega de comidas y alimentos.



“Las empresas están en un camino por recorrer que le permita mantener al consumidor esas expectativas de tiempos y costos, para así adaptarse de manera inmediata a ese nuevo consumidor y que sin importar el tamaño puedan cumplirle”, agregó.



Entender los nuevos hábitos de consumo será clave para aprovechar nuevas oportunidades del mercado. “Creemos que se puede ayudar a empresas de todos los tamaños a navegar la crisis y a estar preparados para la recuperación. Por su facilidad de uso y un costo de entrada bajo, las herramientas que ofrecemos son ideales para que las pymes conecten con sus clientes y puedan atender estas nuevas necesidades”, dijo Consuegra.



Por ejemplo, la atención telefónica no tiene a muchos colombianos satisfechos, pues al menos el 50% dicen no encontrar lo que requieren.



“Este porcentaje es alto, uno de dos no está satisfecho y 40% no está de acuerdo con la atención de los operadores. A la gente ni le gusta ni está de acuerdo y allí hay una oportunidad para que se habiliten canales alternos, como el WhatsApp y así evitar la mala experiencia”, concluyó.