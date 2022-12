En enero del 2024 abrirán Mallplaza Cali con otro Ikea

Archivo particular

Mallplaza tiene en sus frentes de trabajo para el año entrante dos tareas cruciales: dejar a punto su centro comercial en Bogotá donde operará el primer Ikea del país, y avanzar en la construcción del que está en Cali, el cual espera inaugurar a comienzos del 2024 y donde también se instalará otro local de la cadena sueca especializada en muebles y decoración.



Mauricio Mendoza, gerente de División de Mallplaza en Colombia, explica los planes para el año entrante.



¿Cómo está hoy Mallplaza?



Somos desarrolladores de centros comerciales y estamos en tres países: Chile, Colombia y Perú. En el país estamos hace 10 años, en Bogotá, Cartagena y Manizales, y en Barranquilla con Buenavista III. En este tiempo hemos crecido acorde como lo ha hecho el mercado.



¿Cuál es su balance del 2022?



En los últimos 12 meses, a septiembre, en Colombia hemos crecido 43% en los cuatro centros comerciales con 38 millones de visitas.



Las ventas también han crecido proporcional a eso, nuestros socios comerciales han logrado capitalizarlo con un crecimiento 49% y lógicamente nosotros a través de agregar mejores propuestas hemos disminuido la vacancia y estamos con 94% de ocupación.

Eso, principalmente por la maduración del mall de Barranquilla, que se abrió en diciembre del 2019 y que pasó por la pandemia, y por los cambios al Mallplaza NQS de Bogotá.



¿Cuáles han sido las estrategias?



Hemos presentado propuestas innovadoras en cada uno de los mercados.

En Mallplaza Cartagena inauguramos lo que llamamos Panorámica con 6 conceptos gastronómicos. Se está convirtiendo en un lugar de encuentro. Además, hemos logrado conectar bastante bien con las marcas propias de Colombia que tienen mucho valor. A finales del 2021 y comienzos del 2022 abrimos con el Grupo Uribe, tanto en Barranquilla como en Bogotá, más de 2.500 metros cuadrados con marcas como Naf Naf y Americanino.



Igualmente, hay que mencionar la llegada al país del primer Ikea, una tienda sueca, ícono de artículos y decoración para el hogar a nivel mundial, que va a abrir con nosotros el año que viene. Y también va a estar con nosotros H & M, en NQS, en Cartagena y en Manizales. Son tiendas que van a generar un diferencial muy importante.

Gracias a eso, el Ebitda ha crecido cerca de un 26% a septiembre de este año con respecto al mismo periodo del año anterior.



¿Qué características tendrá el primer Ikea?



Está entrando a Latinoamérica por Chile, Colombia y Perú. Abrió la primera tienda en el mercado chileno y está próxima a tener allá la segunda. Y la tercera estará en Colombia, es de 27.000 metros cuadrados, en Mallplaza NQS.



Desde agosto pasado está construyendo su tienda y está trabajando para que esté lista el año que viene. Tiene tres niveles conectados a los mismos niveles del centro comercial. Luego abrirá otra tienda con nosotros en el centro comercial que estamos construyendo en Cali.



¿Cómo es ese proyecto?



Es un centro comercial de 67.000 metros cuadrados de superficie arrendable y tendrá un Ikea de 15.000 metros cuadrados.



¿Ikea será competidor directo de Homecenter en Mallplaza NQS?



Más que competir, diría que se complementan mucho. Homecenter se ha fortalecido mucho en el área de la construcción, mientras que Ikea tiene mucho que ver más con mobiliario y cosas del hogar. En eso compiten pero eso es muy sano.



¿Cuáles son los otros planes para el 2023?



Tenemos que terminar también la propuesta de gastronomía de NQS y abrir Ikea que será un ‘boom’. También trabajar en lo de Cali. Son US$140 millones de dólares en la capital del Valle y la remodelación de NQS alcanza los US$40 millones.



¿Ya tienen terrenos para una nueva ciudad?



Estamos viendo varios en distintas partes, pero todavía no hay nada cerrado para poder contarlo.



¿Cuál es la perspectiva para diciembre?



Después de que se oficializó que no había Día sin IVA, la gente se volcó bastante más al comercio y nosotros estamos enfocados en facilitar la compra y la visita.



¿Cómo se vivirá en los centros comerciales la desaceleración?



Si va a darse, siento que va a ser a comienzos de año, por esa razón es tan importante en estos momentos tener centros comerciales bien armados y tener todo bien desarrollado, que fue lo que logramos hacer en el 2021 y el 2022.



Lo que sí creo es que no va a ser tan fuerte como la gente piensa y tampoco va a durar tanto tiempo .

