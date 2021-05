En junio privados empezarían el proceso de vacunación

Tras el anuncio de los requisitos para la adquisición e importación de vacunas contra la covid-19 por parte de las personas de derecho privado, las empresas han avanzado en el proceso y le han solicitado al Gobierno solucione diferentes inconvenientes que pueden ponerlo en riesgo.



(Crecen reparos al aval para que privados compren las vacunas).

La resolución 507 mantiene dos grandes preocupaciones para los empresarios, una, el grado de responsabilidad sobre los efectos que la inyección pueda generar en la salud o vida de sus empleados inmunizados y la segunda el tiempo de iniciación de la aplicación que esta determinado hasta después de avanzada la etapa 3.



En la resolución 588 del Ministerio de Salud se estableció que este proceso se adelantará de forma progresiva en medio de una especie de plan piloto con las personas entre 50 y 59 años y aquellas de todas las edades con comorbilidades de alto riesgo. Esta etapa comenzará con la asignación de 50.000 dosis en total, pero aún no hay fecha de inicio.



(Gobierno autoriza compra de vacunas por parte del sector privado).



Ante el inconveniente de las negociaciones de algunas farmacéuticas directamente con los privados, el Gobierno negoció para que las vacunas que reciban puedan ser compradas por los privados.



“Esto depende mucho de la voluntad del Gobierno Nacional y de la eliminación de las barreras que existen. Los empresarios han venido avanzando y han buscado las soluciones, pero sin duda las dos variables van a afectar la importación de vacunas que ya están disponibles para usar en el país en el corto plazo”,explicó María Claudia Lacouture, directora de AmCham Colombia quien participa en las negociaciones de los empresarios junto con la Andi , el Consejo Gremial, Fenalco y la SAC.



De acuerdo con la directiva el sector privado puede ser clave en un proceso de vacunación masiva como ya lo necesita el país.



De acuerdo con el Invima, hasta el momento la entidad no tiene ninguna solicitud para adelantar la autorización sanitaria y el uso de alguna vacuna.



En Colombia, los biológicos que cuentan con la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia, Asue, son Pfizer, Astrazeneca y Janssen. Pero por el lado de Pfizer y Astrazenaca, las farmacéuticas ya se han pronunciado que por el momento lo le van a vender a privados, así que la posibilidad que tienen por su cuenta los privados es con Janssen.



En el caso de la vacuna Sputnik V, Julio César Aldana, director del Invima apuntó que no ha sido aprobada para su uso en Colombia, porque sus desarrolladores o titulares no han solicitado la autorización de uso de emergencia, pero la entidad ha tenido acercamientos con el Fondo de Inversión Ruso y el Instituto Gamaleya, para iniciar el intercambio de información y los diálogos tempranos.



La semana pasada, en las reuniones entre el Gobierno y los empresarios se definió que las empresas interesadas podrán reunir los recursos en una fiducia para la compra de las vacunas con la intermediación del Gobierno y así cuándo los privados tengan los recursos podrán acceder a un lote inicial de 2,5 millones de dosis para iniciar la vacunación en junio.



EMPRESAS LISTAS



El director de operaciones de Tecnoglass, Chirstian Daes, reveló que la compañía inició diálogos con tres farmacéuticas y que dispondrán de 3 millones de dólares para la compra de entre 350 mil y un millón de vacunas.



De otro lado, la Asociación de Comerciantes de San Victorino, Asosanvictorino, buscan comprar 500.000 vacunas para 250.000 trabajadores del sector.



Incluso, están en negociaciones con el Distrito y la secretaría de salud para hacerle a la enfermedad en este momento y tener una verdadera reactivación.



“Tomamos la decisión de involucrar en este proceso a toda la empresa del mercado popular, no solo Sanvictorino sino también los San Andresitos, tenemos dos negociaciones, una con empresas para que se haga la compra de las vacunas de Pfizer y de Sinovac y poder traerlas, la otra es para la logística interna en Colombia para la aplicación, con una IPS, para que se garantice la cadena de frio y la distribución que se necesite”, señaló Yansen Estupiñán, presidente de Asosanvictorino y gerente del GranSan.



Respecto al costo de la cada vacuna en promedio está en 28 dólares.



“Lo primero es la compra de las vacunas, los empresarios en este momento no tenemos recursos, pero vamos a hacer lo necesario para reunir el dinero, así sea hipotecar los inmuebles o solicitar prestamos, estamos proyectando unas 500.000 dosis para los propietarios de locales, comerciantes, empleados, para los vendedores informales y mayoristas para poder reactivar la economía y ser parte de la solución. Por ahora esperamos un visto bueno por parte del Gobierno distrital y nacional para iniciar”, dijo Estupiñán.



LA APUESTA DE LAS APPS



Luego de la expedición del decreto con la autorización para la compra de vacunas Rappi anunció su interés de adquirir por lo menos 10.000 dosis de la vacuna contra el virus de la covid-19 para que los repartidores del país sean inmunizados.



En este mismos sentido, TÜL, la app de ferretería, planea adquirir 10.000 dosis de vacunas para sus funcionarios y ferreteros aliados en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. La empresa tiene previsto que las vacunas lleguen en julio y espera que sean las de Johnson & Johnson que solo requieren una dosis y tienen la autorización del Invima, pero no han sido aplicadas en Colombia. Con esta farmacéutica el Gobierno tiene aseguradas 9 millones de dosis.